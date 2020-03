Những loại virus, vũ khí hóa học nguy hiểm nhất quân đội Mỹ từng đối mặt

Đầu tiên là Cúm Q - bệnh cúm được gây ra bởi virus nhận tạo, quân đội Mỹ tin rằng loại cúm Q này đã ra đời trong những năm 50 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo báo cáo của quân đội Mỹ, ít nhất 5000 gallon tương đương với khoảng 16.000 lính chất hoá học chứa virus cúm Q đã được phân phối ra khắp thế giới, tới nay vẫn nhiều người bị mắc loại cúm này nhưng phác đồ điều trị đã hoàn thiện. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp theo là ngộ độc Botulinum xuất hiện ở chiến tranh Vùng Vịnh đầu thấp niên 90 của thế kỷ trước. Mỹ cáo buộc Iraq đã chế tạo ra chất độc này và thậm chí còn chế tạo bom hoá học mang theo chất độc Botuliom. Nguồn ảnh: Pinterest. Khi bị dính độc tố này với liều lượng cao, nạn nhân sẽ bị liệt dần và tử vong do cơ thể không thể tự hô hấp được. Theo nhiều tài liệu, chỉ 100 gram chất độc Botulinum đủ để giết 1 triệu người. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là Hanta virus - một loại virus mà quân đội Mỹ phải đối mặt khi đóng quân ở Hàn Quốc khiến binh lính bị xuất huyết trong, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Nguồn ảnh: Pinterest. Chưa có bằng chứng về việc Hanta virus là vũ khí hoá học hay là loại virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên với tỷ lệ tử vong lên tới hơn 50%, đây là một trong những loại virus nguy hiểm bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Vi khuẩn bệnh Than - một trong những loại vũ khí hoá học được biết tới nhiều nhất trong lịch sử. Khi bị nhiễm loại vi khẩn này, nạn nhân sẽ sốc, xuất huyết, sốt, tổn thương phổi và tử vong sau vài tháng. Nguồn ảnh: Pinterest. Với mối đe doạ từ vi khuẩn bệnh Than cũng như việc vi khuẩn bệnh Than có thể dễ dàng trở thành vũ khí khủng bố trong bom thư khiến quân đội Mỹ đã phải gấp rút điều chế vaccine đặc trị. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là bệnh sốt xuất huyết Marburg gây ra bởi một loại virus có họ với virus Ebola, xuất hiện ở châu Phi từ những năm 2014 và có tỷ lệ tử vong lên tới... 90%. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều chuyên gia tin rằng loại virus này là sản phẩm được chế tạo bởi Liên Xô trong quá khứ, tuy nhiên do có cơ chế lây nhiễm khá "cồng kềnh" nên loại virus này hiện mới chỉ được tìm thấy ở châu Phi. Nguồn ảnh: Pinterest. Và cuối cùng là virus Ebola với tỷ lệ tử vong vào khoảng 67%. Nhiều tài liệu của Mỹ khẳng định virus Ebola cũng là một sản phẩm do Liên Xô chế tạo ra giống như virus Marburg. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng virus Ebola có bốn chủng khác nhau, trong đó hai chủng đã có thể kiểm soát được với phác đồ điều trị chi tiết, hai chủng còn lại khó lây lan hơn và ít xuất hiện vẫn đang được nghiên cứu cách tiêu diệt. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Hình ảnh hiếm hoi ghi lại những pha giao tranh trong chiến tranh Vùng Vịnh.

Đầu tiên là Cúm Q - bệnh cúm được gây ra bởi virus nhận tạo, quân đội Mỹ tin rằng loại cúm Q này đã ra đời trong những năm 50 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo báo cáo của quân đội Mỹ, ít nhất 5000 gallon tương đương với khoảng 16.000 lính chất hoá học chứa virus cúm Q đã được phân phối ra khắp thế giới, tới nay vẫn nhiều người bị mắc loại cúm này nhưng phác đồ điều trị đã hoàn thiện. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp theo là ngộ độc Botulinum xuất hiện ở chiến tranh Vùng Vịnh đầu thấp niên 90 của thế kỷ trước. Mỹ cáo buộc Iraq đã chế tạo ra chất độc này và thậm chí còn chế tạo bom hoá học mang theo chất độc Botuliom. Nguồn ảnh: Pinterest. Khi bị dính độc tố này với liều lượng cao, nạn nhân sẽ bị liệt dần và tử vong do cơ thể không thể tự hô hấp được. Theo nhiều tài liệu, chỉ 100 gram chất độc Botulinum đủ để giết 1 triệu người. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là Hanta virus - một loại virus mà quân đội Mỹ phải đối mặt khi đóng quân ở Hàn Quốc khiến binh lính bị xuất huyết trong, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Nguồn ảnh: Pinterest. Chưa có bằng chứng về việc Hanta virus là vũ khí hoá học hay là loại virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên với tỷ lệ tử vong lên tới hơn 50%, đây là một trong những loại virus nguy hiểm bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Vi khuẩn bệnh Than - một trong những loại vũ khí hoá học được biết tới nhiều nhất trong lịch sử. Khi bị nhiễm loại vi khẩn này, nạn nhân sẽ sốc, xuất huyết, sốt, tổn thương phổi và tử vong sau vài tháng. Nguồn ảnh: Pinterest. Với mối đe doạ từ vi khuẩn bệnh Than cũng như việc vi khuẩn bệnh Than có thể dễ dàng trở thành vũ khí khủng bố trong bom thư khiến quân đội Mỹ đã phải gấp rút điều chế vaccine đặc trị. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là bệnh sốt xuất huyết Marburg gây ra bởi một loại virus có họ với virus Ebola, xuất hiện ở châu Phi từ những năm 2014 và có tỷ lệ tử vong lên tới... 90%. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều chuyên gia tin rằng loại virus này là sản phẩm được chế tạo bởi Liên Xô trong quá khứ, tuy nhiên do có cơ chế lây nhiễm khá "cồng kềnh" nên loại virus này hiện mới chỉ được tìm thấy ở châu Phi. Nguồn ảnh: Pinterest. Và cuối cùng là virus Ebola với tỷ lệ tử vong vào khoảng 67%. Nhiều tài liệu của Mỹ khẳng định virus Ebola cũng là một sản phẩm do Liên Xô chế tạo ra giống như virus Marburg. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng virus Ebola có bốn chủng khác nhau, trong đó hai chủng đã có thể kiểm soát được với phác đồ điều trị chi tiết, hai chủng còn lại khó lây lan hơn và ít xuất hiện vẫn đang được nghiên cứu cách tiêu diệt. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Hình ảnh hiếm hoi ghi lại những pha giao tranh trong chiến tranh Vùng Vịnh.