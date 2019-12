Ngạc nhiên: Tàu ngầm Ai Cập phóng được tên lửa diệt hạm Trung Quốc khi đang lặn

Hiện tại trong biên chế của Hải quân Ai Cập đang có tổng cộng 8 tàu ngầm, trong đó có bốn loại tàu ngầm đặc biệt có gốc là lớp Romeo do Liên Xô chế tạo trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, các tàu ngầm do Ai Cập sở hữu lại không phải do Liên Xô đóng mà là phiên bản được Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của lớp tàu ngầm Romeo. Loại tàu ngầm này mang tên Type 033. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản mà Hải quân Ai Cập sử dụng là bản ES5B. Đây là phiên bản hiện đại nhất của tàu ngầm Type 33 và cũng là phiên bản duy nhất trong lớp tàu ngầm này có khả năng triển khai tên lửa đối hạm khi tàu đang lặn. Nguồn ảnh: Sina. Ban đầu, tàu ngầm Type 033 được thiết kế để phóng được các tên lửa Ưng Kích-8 - tên lửa đối hạm do Trung Quốc thiết kế. Tuy nhiên khi được sử dụng trong biên chế của Ai Cập, tàu ngầm đã được biên chế loại vũ khí khác. Nguồn ảnh: Sina. Loại tên lửa được Ai Cập sử dụng cùng các tàu ngầm Type 033 này là tên lửa đối hạm UGM-84 Harpoon. So với tên lửa Ưng Kích 8, Harpoon hiện đại vượt trội hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Loại tên lửa mang tên Ưng Kích này có trọng lượng gần 700 kg mỗi quả, được thiết kế để hoạt động trong mọi môi trường, bất kể thời tiết bên ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa có khả năng phóng ở tầm bắn tối đa 280 km, tốc độ tối đa 864 km/h và có hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động. Nguồn ảnh: Sina. Các tên lửa Harpoon được phóng ra từ ống phóng lôi kích thước tiêu chuẩn 533mm trên tàu Type 033. Tổng cộng tàu Type 033 có 8 ống phóng lôi với sáu ống đặt ở phía trước mũi tàu và hai ống phóng đặt ở phía sau, trong khoang động cơ. Nguồn ảnh: Sina. Tàu ngầm Type 033 có độ giãn nước tối đa khi lặn là 1830 tấn, tàu có chiều dài 76,6 mét, lườn rộng 6,7 mét và có mớm nước tối đa 5,2 mét. Tốc độ tối đa của tàu khi lặn lên tới 13 hải lý giờ và tầm hoạt động tối đa lên tới 15.000 km. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống sonar phát hiện mục tiêu trên tàu. Nguồn ảnh: Sina. Kính tiềm vọng trong khoang chỉ huy trên tàu. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Scorpene - loại tàu ngầm điện - diesel hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

Hiện tại trong biên chế của Hải quân Ai Cập đang có tổng cộng 8 tàu ngầm, trong đó có bốn loại tàu ngầm đặc biệt có gốc là lớp Romeo do Liên Xô chế tạo trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, các tàu ngầm do Ai Cập sở hữu lại không phải do Liên Xô đóng mà là phiên bản được Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của lớp tàu ngầm Romeo. Loại tàu ngầm này mang tên Type 033. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản mà Hải quân Ai Cập sử dụng là bản ES5B. Đây là phiên bản hiện đại nhất của tàu ngầm Type 33 và cũng là phiên bản duy nhất trong lớp tàu ngầm này có khả năng triển khai tên lửa đối hạm khi tàu đang lặn. Nguồn ảnh: Sina. Ban đầu, tàu ngầm Type 033 được thiết kế để phóng được các tên lửa Ưng Kích-8 - tên lửa đối hạm do Trung Quốc thiết kế. Tuy nhiên khi được sử dụng trong biên chế của Ai Cập, tàu ngầm đã được biên chế loại vũ khí khác. Nguồn ảnh: Sina. Loại tên lửa được Ai Cập sử dụng cùng các tàu ngầm Type 033 này là tên lửa đối hạm UGM-84 Harpoon. So với tên lửa Ưng Kích 8, Harpoon hiện đại vượt trội hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Loại tên lửa mang tên Ưng Kích này có trọng lượng gần 700 kg mỗi quả, được thiết kế để hoạt động trong mọi môi trường, bất kể thời tiết bên ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa có khả năng phóng ở tầm bắn tối đa 280 km, tốc độ tối đa 864 km/h và có hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động. Nguồn ảnh: Sina. Các tên lửa Harpoon được phóng ra từ ống phóng lôi kích thước tiêu chuẩn 533mm trên tàu Type 033. Tổng cộng tàu Type 033 có 8 ống phóng lôi với sáu ống đặt ở phía trước mũi tàu và hai ống phóng đặt ở phía sau, trong khoang động cơ. Nguồn ảnh: Sina. Tàu ngầm Type 033 có độ giãn nước tối đa khi lặn là 1830 tấn, tàu có chiều dài 76,6 mét, lườn rộng 6,7 mét và có mớm nước tối đa 5,2 mét. Tốc độ tối đa của tàu khi lặn lên tới 13 hải lý giờ và tầm hoạt động tối đa lên tới 15.000 km. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống sonar phát hiện mục tiêu trên tàu. Nguồn ảnh: Sina. Kính tiềm vọng trong khoang chỉ huy trên tàu. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Scorpene - loại tàu ngầm điện - diesel hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.