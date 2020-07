Liệu Rafale Ấn Độ mới mua có phải là đối thủ của J-20 Trung Quốc?

Vào ngày 29/7 vừa qua, lô 5 chiếc tiêm kích Rafale Ấn Độ mua từ Pháp sẽ chính thức đáp xuống sân bay của nước này. Sau những xung đột biên giới căng thẳng giữa Ấn - Trung, nước này đã quyết định bổ sung những chiến đấu cơ mới này lên phía bắc nhằm đối phó với Trung Quốc trong một cuộc đối đầu quân sự diễn ra suốt hơn 1 tháng qua. Ảnh: Tiêm kích Rafale của Ấn Độ lúc còn ở Pháp. Việc Ấn Độ triển khai những tiêm kích mới này đến biên giới đã khiến giới quan sát quân sự so sánh chúng với J-10C, J-16 và J-20 của đối thủ bên kia biên giới, dù cho J-10C và J-20 chẳng hề được Trung Quốc điều động đến những căn cứ Không quân sát Ấn Độ. Ảnh: Biên đội 5 chiếc tiêm kích Rafale của Ấn Độ trên đường bay về nước từ Pháp. J-20 là chiến đấu cơ hạng nặng tàng hình tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay, trong khi đó Rafale chỉ là một tiêm kích hạng nhẹ và có nhiều khía cạnh được chuyên gia đánh giá rằng thua kém cả những chiếc Su-30MKI được Ấn Độ mua từ Nga với số lượng 250 chiếc. Ảnh: Tiêm kích J-20 của Không quân Trung Quốc. J-20 cũng là chiến đấu cơ tiên tiến hơn, đạt chuẩn thế hệ thứ năm và có thể so sánh với F-22, F-35 của Hoa Kỳ hay Su-57 của Nga. Trong khi đó, Rafale của Ấn Độ chỉ được đánh giá là máy bay chiến đấu thế hệ 4+ chỉ có thể sánh ngang với J-11 của Trung Quốc hay F/A-18E của Mỹ. Ảnh: Máy bay tiêm kích Rafale mới của Ấn Độ. Ngoài ra, mục đích thiết kế của J-20 và Rafale cũng là hoàn toàn khác nhau. Khi mà một nước có nền Công nghiệp quốc phòng phát triển như Trung Quốc hay Nga, Mỹ có thể sản xuất ra nhiều loại tiêm kích khác nhau cho từng loại nhiệm vụ cụ thể thì một nền Công nghiệp quốc phòng có kinh phí hạn chế như Pháp hay Thụy Điển phải sản xuất ra những loại máy bay có chi phí vận hành thấp, lại phải đa năng nhiều nhiệm vụ như không đối không, tấn công mặt đất và tấn công mặt biển, Rafale là một trong số đó. Ảnh: Tiêm kích Rafale do Pháp chế tạo Và rõ ràng là J-20 được thiết kế ra với mục đích chiếm ưu thế trên không, khác với Rafale phải đa nhiệm vụ. Và như chúng ta đã biết, tiêm kích chiếm ưu thế trên không luôn tốt hơn nhiều so với tiêm kích đa năng trong một cuộc không chiến. Ảnh: J-20 trong một màn “khoe hàng” với các tên lửa không - đối - không tầm xa PL-15 và không - đối - không tầm gần PL-10. Về hiệu suất chiến đấu, Rafale là máy bay có tốc độ chậm và kích thước nhỏ nhất hiện nay của Không quân Ấn Độ. Khả năng cơ động và tốc độ leo cao của nó là không quá nổi bật, thậm chí còn thua kém cả những tiêm kích Mig-29K cũ của Không quân Ấn Độ trước đó. Trần bay của nó chỉ là 15.000m khiến khả năng chiến đấu của máy bay ở vùng núi cao như Đông Ladark là vô cùng nghi ngờ. Lực đẩy động cơ của Rafale cũng tương đối hạn chế, điều này dẫn đến việc mọi sự bổ sung vũ khí sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tác chiến của máy bay. Ảnh: Tiêm kích Rafale của Không quân Ấn Độ trên đường băng. Về J-20, đây là một tiêm kích tốc độ cao có thể vượt qua Mach 2 một cách dễ dàng, đồng thời sử dụng công nghệ tàng hình tiên tiến. Mặt ngang và phía sau của J-20 là rất nhỏ khiến nó cực kỳ khó để khóa mục tiêu. Dù cho cả J-20 và Rafale đều được trang bị radar mảng pha hiện đại, tuy nhiên với kích thước lớn hơn đối thủ gấp đôi của mình, J-20 được cho là có thể mang radar lớn hơn, mạnh hơn, đảm bảo lợi thế đáng kể cho máy bay của Trung Quốc.

Ảnh: Cận cảnh buồng lái của tiêm kích J-20 Trung Quốc. Cuối cùng, về vũ khí, Không quân Trung Quốc trang bị cho những chiếc J-20 của mình tên lửa không - đối - không tầm xa PL-15 với tầm bắn 250 - 300km. Tên lửa trang bị radar tiên tiến, điều khiển bằng động cơ vec - tơ lực đẩy giúp nó có tính cơ động rất cao. Trong khi đó, Ấn Độ chỉ trang bị cho những chiếc Rafale loại tên lửa MICA đã khá lỗi thời và hiện thua xa công nghệ từ Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, tương lai gần, các tiêm kích mới của Ấn Độ sẽ được bổ sung loại tên lửa không - đối - không Meteor hiện đại, có tầm bắn từ 200 - 280km, đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của PL-15. Ảnh: Tiêm kích J-20 của Trung Quốc. Kết luận lại, J-20 và Rafale là hai đại diện cho hai dòng tiêm kích khác nhau, và việc lấy Rafale ra để đối chọi với J-20 là một điều không khả thi cho lắm. Vì vậy, việc Ấn Độ mua Rafale đã nhận được một số chỉ trích đáng kể. Hiện nay, người Ấn vẫn chưa thể có cho mình loại máy bay nào thực sự đáng làm đối thủ xứng tầm với tiêm kích tàng hình hiện đại nhất Trung Quốc hiện nay. Ảnh: Biên đội tiêm kích J-16 của Không quân Trung Quốc. Video Máy bay tiêm kích Dassault Rafale - Nguồn: QPVN

Vào ngày 29/7 vừa qua, lô 5 chiếc tiêm kích Rafale Ấn Độ mua từ Pháp sẽ chính thức đáp xuống sân bay của nước này. Sau những xung đột biên giới căng thẳng giữa Ấn - Trung, nước này đã quyết định bổ sung những chiến đấu cơ mới này lên phía bắc nhằm đối phó với Trung Quốc trong một cuộc đối đầu quân sự diễn ra suốt hơn 1 tháng qua. Ảnh: Tiêm kích Rafale của Ấn Độ lúc còn ở Pháp. Việc Ấn Độ triển khai những tiêm kích mới này đến biên giới đã khiến giới quan sát quân sự so sánh chúng với J-10C, J-16 và J-20 của đối thủ bên kia biên giới, dù cho J-10C và J-20 chẳng hề được Trung Quốc điều động đến những căn cứ Không quân sát Ấn Độ. Ảnh: Biên đội 5 chiếc tiêm kích Rafale của Ấn Độ trên đường bay về nước từ Pháp. J-20 là chiến đấu cơ hạng nặng tàng hình tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay, trong khi đó Rafale chỉ là một tiêm kích hạng nhẹ và có nhiều khía cạnh được chuyên gia đánh giá rằng thua kém cả những chiếc Su-30MKI được Ấn Độ mua từ Nga với số lượng 250 chiếc. Ảnh: Tiêm kích J-20 của Không quân Trung Quốc. J-20 cũng là chiến đấu cơ tiên tiến hơn, đạt chuẩn thế hệ thứ năm và có thể so sánh với F-22, F-35 của Hoa Kỳ hay Su-57 của Nga. Trong khi đó, Rafale của Ấn Độ chỉ được đánh giá là máy bay chiến đấu thế hệ 4+ chỉ có thể sánh ngang với J-11 của Trung Quốc hay F/A-18E của Mỹ. Ảnh: Máy bay tiêm kích Rafale mới của Ấn Độ. Ngoài ra, mục đích thiết kế của J-20 và Rafale cũng là hoàn toàn khác nhau. Khi mà một nước có nền Công nghiệp quốc phòng phát triển như Trung Quốc hay Nga, Mỹ có thể sản xuất ra nhiều loại tiêm kích khác nhau cho từng loại nhiệm vụ cụ thể thì một nền Công nghiệp quốc phòng có kinh phí hạn chế như Pháp hay Thụy Điển phải sản xuất ra những loại máy bay có chi phí vận hành thấp, lại phải đa năng nhiều nhiệm vụ như không đối không, tấn công mặt đất và tấn công mặt biển, Rafale là một trong số đó. Ảnh: Tiêm kích Rafale do Pháp chế tạo Và rõ ràng là J-20 được thiết kế ra với mục đích chiếm ưu thế trên không, khác với Rafale phải đa nhiệm vụ. Và như chúng ta đã biết, tiêm kích chiếm ưu thế trên không luôn tốt hơn nhiều so với tiêm kích đa năng trong một cuộc không chiến. Ảnh: J-20 trong một màn “khoe hàng” với các tên lửa không - đối - không tầm xa PL-15 và không - đối - không tầm gần PL-10. Về hiệu suất chiến đấu, Rafale là máy bay có tốc độ chậm và kích thước nhỏ nhất hiện nay của Không quân Ấn Độ. Khả năng cơ động và tốc độ leo cao của nó là không quá nổi bật, thậm chí còn thua kém cả những tiêm kích Mig-29K cũ của Không quân Ấn Độ trước đó. Trần bay của nó chỉ là 15.000m khiến khả năng chiến đấu của máy bay ở vùng núi cao như Đông Ladark là vô cùng nghi ngờ. Lực đẩy động cơ của Rafale cũng tương đối hạn chế, điều này dẫn đến việc mọi sự bổ sung vũ khí sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tác chiến của máy bay. Ảnh: Tiêm kích Rafale của Không quân Ấn Độ trên đường băng. Về J-20, đây là một tiêm kích tốc độ cao có thể vượt qua Mach 2 một cách dễ dàng, đồng thời sử dụng công nghệ tàng hình tiên tiến. Mặt ngang và phía sau của J-20 là rất nhỏ khiến nó cực kỳ khó để khóa mục tiêu. Dù cho cả J-20 và Rafale đều được trang bị radar mảng pha hiện đại, tuy nhiên với kích thước lớn hơn đối thủ gấp đôi của mình, J-20 được cho là có thể mang radar lớn hơn, mạnh hơn, đảm bảo lợi thế đáng kể cho máy bay của Trung Quốc.

Ảnh: Cận cảnh buồng lái của tiêm kích J-20 Trung Quốc. Cuối cùng, về vũ khí, Không quân Trung Quốc trang bị cho những chiếc J-20 của mình tên lửa không - đối - không tầm xa PL-15 với tầm bắn 250 - 300km. Tên lửa trang bị radar tiên tiến, điều khiển bằng động cơ vec - tơ lực đẩy giúp nó có tính cơ động rất cao. Trong khi đó, Ấn Độ chỉ trang bị cho những chiếc Rafale loại tên lửa MICA đã khá lỗi thời và hiện thua xa công nghệ từ Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, tương lai gần, các tiêm kích mới của Ấn Độ sẽ được bổ sung loại tên lửa không - đối - không Meteor hiện đại, có tầm bắn từ 200 - 280km, đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của PL-15. Ảnh: Tiêm kích J-20 của Trung Quốc. Kết luận lại, J-20 và Rafale là hai đại diện cho hai dòng tiêm kích khác nhau, và việc lấy Rafale ra để đối chọi với J-20 là một điều không khả thi cho lắm. Vì vậy, việc Ấn Độ mua Rafale đã nhận được một số chỉ trích đáng kể. Hiện nay, người Ấn vẫn chưa thể có cho mình loại máy bay nào thực sự đáng làm đối thủ xứng tầm với tiêm kích tàng hình hiện đại nhất Trung Quốc hiện nay. Ảnh: Biên đội tiêm kích J-16 của Không quân Trung Quốc. Video Máy bay tiêm kích Dassault Rafale - Nguồn: QPVN