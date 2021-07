Không đông như J-7, nhưng J-16 mới là chủ lực của Không quân TQ

Trong những năm gần đây, Không quân Trung Quốc đã được trang bị máy bay chiến đấu hạng nặng J-16, với số lượng ngày càng tăng. Eo biển Đài Loan là nơi J-16 thường xuyên tiến hành tuần tra, cùng với các loại máy bay chiến đấu khác của Trung Quốc. J-16 có nguồn gốc từ thiết kế Su-27 Flanker của Liên Xô, và trong số rất nhiều phiên bản, có nguồn gốc từ Flanker đang phục vụ trên toàn thế giới, J-16 được coi là thiết kế phức tạp nhất. Đây cũng là phiên bản duy nhất Flanker (cho đến thời điểm hiện tại) sử dụng radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA). Ngoài ra chiến đấu cơ J-16 còn sử dụng lớp phủ tàng hình tiên tiến, hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử hiện đại, cùng tên lửa tầm xa PL-15, tự dẫn đường bằng radar AESA. Hiện chiến đấu cơ J-16 giữ vai trò là máy bay chiến đấu chủ lực, phối hợp tác chiến cùng các loại máy bay chiến đấu khác như J-11, J-10, J-7 và máy bay ném bom H-6 gần vùng lãnh thổ Đài Loan. Ngoài ra J-16 còn làm nhiệm vụ là máy bay bay bảo vệ các loại máy bay hạng nặng khác, không có khả năng tự vệ, như máy bay cảnh báo sớm đường không KJ-500 và máy bay tác chiến chống tàu ngầm Y-8. Các biến thể hiện đại của tất cả các máy bay này, đều sử dụng liên kết dữ liệu tiên tiến, đặc biệt có giá trị cho các hoạt động cùng với máy bay KJ-500 có radar rất lớn và công suất mạnh; làm nhiệm vụ để cung cấp cho các máy bay đi kèm dữ liệu nhằm tiêu diệt mục tiêu. Eo biển Đài Loan chỉ rộng khoảng 130 km, hiện được coi là vùng biển nóng bậc nhất thế giới, khi các bên liên quan thường xuyên có những hành động, gây căng thẳng không đáng có. Chính phủ ở Đài Bắc không được sự công nhận của Liên hợp quốc; nhưng đảo Đài Loan vẫn được Mỹ tiếp tục bán máy bay chiến đấu và các loại vũ khí trang bị hiện đại khác. Tất nhiên, Mỹ đã từ chối cung cấp cho Đài Loan các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 hiện đại, mà chỉ bán cho Đài Loan loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ đã được hiện đại hóa F-16V; nhưng hoàn toàn có khả năng đối đầu với các chiến đấu cơ của Trung Quốc. Hiện tại đao rĐài Loan không có nhiều máy bay chiến đấu hiện đại; trong khi đó Không quân Trung Quốc đã triển khai nhiều máy bay có tính năng chiến đấu vượt trội so với máy bay chiến đấu Đài Loan; thường xuyên xâm nhập vùng trời Đài Loan, như một cuộc phô trương lực lượng. Nếu một cuộc chiến xảy ra trong thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, dự kiến J-16 của Không quân Trung Quốc sẽ đóng vai trò là máy bay chiến đấu trung tâm; đảm nhiệm cả nhiệm vụ đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu mặt nước, mặt biển. J-16 thực hiện chuyến bay của mình vào ngày 17/10/2011, với các nguồn tin khác nhau về thời điểm nó đi vào trong biên chế Không quân Trung Quốc với thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Chiến đấu cơ J-16 đang dần thay thế các máy bay chiến đấu cũ hơn như J-7, trong vai trò chiến đấu cơ tuyến đầu và có lợi thế đáng kể so với số máy bay chiến đấu hiện có trong biên chế lực lượng phòng vệ Đài Loan hiện nay. J-16 có radar lớn hơn và khả năng chống nhiễu tốt hơn nhiều, tính năng tàng hình và việc sử dụng tên lửa không đối PL-15 sử dụng đầu dẫn bằng radar AESA tiên tiến hơn và có tầm bắn xa hơn bất kỳ tên lửa nào của đảo Đài Loan. Máy bay J-16 có chi phí sử dụng thấp hơn và giá thành sản xuất rẻ hơn máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20, đồng thời linh hoạt hơn và phù hợp hơn với các nhiệm vụ không đối đất, nghĩa là nó có thể đóng một vai trò quan trọng hơn trong cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Một số nhà phân tích đã quân sự dự đoán rằng, nếu xung đột giữa hai bờ eo biển xảy ra, chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc có thể được dành cho ngăn chặn các bên thứ ba như Mỹ và Nhật Bản can thiệp; còn chiến đấu cơ J-16 sẽ áp đảo máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan. Để đối phó với máy bay chiến đấu Trung Quốc có số lượng vượt trội, và nhất với số J-16, Đài Loan đã đặt mua từ Mỹ 66 chiếc F-16V; đây là phiên bản nâng cấp cao nhất của dòng F-16 nổi tiếng, được trang bị nhiều công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ 5 như radar AESA, tên lửa không đối không AIM-120C. Đài Loan hoàn toàn tự tin với F-16V, họ có thể đối đầu sòng phẳng với J-16 của Trung Quốc, trong khi chờ cứu viện từ Mỹ hoặc Nhật Bản. Tuy nhiên thời gian bàn giao số máy bay này bắt đầu vào cuối năm 2026; do vậy trong thời điểm này, Đài Loan chưa có loại máy bay nào là đối thủ xứng tầm của J-16. Nguồn: Pinterest.

Chiến đấu cơ J-16 và tiêm kích J-20 - các loại máy bay tương lai của Không quân Trung Quốc. Nguồn: CGTN.



