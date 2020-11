Trung Quốc muốn thống nhất Đài Loan, có vấp phải "bức tường thành" Harpoon?

Với một trong những quân đội lớn nhất thế giới, theo lý thuyết, Trung Quốc có thể thống nhất Đài Loan bằng vũ lực nếu họ thực sự muốn; nhưng trên thực tế, việc chiếm lấy hòn đảo được bảo vệ tốt phức tạp hơn rất nhiều. Tên lửa chống hạm Harpoon có thể góp phần làm thất bại một cuộc tấn công đổ bộ bằng đường biển. Ảnh: Trung Quốc tập đổ bộ chiếm đảo - Nguồn: Getty. Chưa đầy một tuần sau khi cho phép bán 1,8 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về một vụ Bán vũ khí cho đảo Đài Loan với giá 2,4 tỷ USD, bao gồm hàng trăm tên lửa chống hạm Harpoon và các loại đi kèm để phóng loại tên lửa này. Ảnh: Tên lửa chống hạm Harpoon - Nguồn: Hải quân Mỹ. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, Đài Loan sẽ có 100 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon (HCDS) và 400 tên lửa RGM-84L-4 Harpoon Block II; theo thông tin, hệ thống có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết, có thể phát hiện và bắn chìm các tàu xâm nhập từ giữa eo biển Đài Loan. Ảnh: Tên lửa RGM-84L-4 Harpoon Block II - Nguồn: Wikipedia. Việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan không phải là hiếm, đây cũng là thông điệp của Mỹ để trấn an Đài Bắc và lời cảnh báo Bắc Kinh. Mỹ cũng thực hiện các yêu cầu của Đạo luật Quan hệ Đài Loan, tiếp tục vũ trang cho hòn đảo này, khi Đài Loan phải đối mặt với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Ảnh: Hải quân Mỹ phóng tên lửa Harpoon - Nguồn: Hải quân Mỹ. Nếu Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng quân sự, việc đổ bộ chiếm đảo có ba phương án, thứ nhất là đổ bộ đường không, tuy nhiên lực lượng này chỉ được trang bị vũ khí nhẹ, khó có thể trụ vững; phương án hai là đổ bộ đường biển, phương án này mới có thể đưa được các phương tiện vũ khí hạng nặng vào bờ. Phương án ba là kết hợp cả hai phương án trên. Ảnh: Tập luyện đổ bộ đường biển của Hải quân Trung Quốc - Nguồn: Sina Hoạt động đổ bộ là một trong những hoạt động quân sự khó khăn nhất; với đảo Đài Loan hoạt động này càng khó khăn hơn, do eo biển Đài Loan gồ ghề và thường xuyên có bão. Nếu Trung Quốc đổ bộ vào hòn đảo này, riêng điều kiện tự nhiên cũng là những khó khăn rất lớn, ngăn cản hoạt động đổ bộ. Ảnh: Tập luyện đổ bộ bằng trực thăng từ tàu đổ bộ của Hải quân Trung Quốc - Nguồn: Sina Ngoài thách về điều kiện tự nhiên, quân đội Trung Quốc cũng thực sự chưa đủ số lượng tàu đổ bộ cần thiết, để đưa một số lượng lớn quân và trang bị vào bờ. Theo ước tính của các nhà quân sự, Trung Quốc chỉ có một số ít tàu, không đủ gần để tiến hành thiết lập đầu cầu đổ bộ để đưa lực lượng lớn vào đảo. Ảnh: Tàu đổ bộ đệm khí của Hải quân Trung Quốc - Nguồn: Sina Để khắc phục vấn đề trên, trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư mạnh hơn vào đóng các loại tàu đổ bộ. Vừa qua, Trung Quốc đã hạ thủy tàu đổ bộ trực thăng Type 075 và nhiều tàu khác đang được đóng. Chỉ vài năm nữa, Trung Quốc sẽ có số lượng tàu đổ bộ nhiều nhất thế giới. Ảnh: Tàu đổ bộ Type 075 - Nguồn: Sina Theo tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, trong Báo cáo quân lực gần đây của Trung Quốc, hiện Trung Quốc tự đánh giá là "có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới". Báo cáo cũng nói rằng, Trung Quốc "là quốc gia đóng tàu hàng đầu trên thế giới tính theo trọng tải, và đang tăng cường năng lực và năng lực đóng tàu cho ở tất cả các lớp cho hải quân". Ảnh: Lễ hạ thủy tàu đổ bộ Type 075 - Nguồn: Sina Cùng với Báo cáo quân lực của Trung Quốc, các báo cáo của quân đội Mỹ cũng nói rằng: "Trung Quốc tiếp tục xây dựng khả năng để hoàn thiện cho một cuộc đánh chiếm toàn diện đảo Đài Loan"; như vậy Trung Quốc không chỉ đóng tàu tấn công đổ bộ mới, mà còn bài tập đổ bộ của Trung Quốc. Ảnh: Xe bọc thép đổ bộ từ tàu vận tải của Trung Quốc - Nguồn: Sina Với việc Đài Loan sở hữu tên lửa chống hạm Harpoon, khiến bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào hòn đảo này cũng trở nên rủi ro hơn nhiều. Với những vũ khí có độ tin cậy và hiệu quả cao này, Đài Loan sẽ tự tin chống lại, hoặc ngăn chặn, các cuộc xâm nhập hàng hải, phong tỏa bờ biển và các cuộc tấn công đổ bộ của Trung Quốc. Ảnh: Hệ thống phóng tên lửa Harpoon từ bờ - Nguồn: Wikimedia Hiện tại Đài Loan đã có tên lửa chống hạm phóng từ bờ, do họ tự phát triển, đó là loại tên lửa chống hạm cận âm Hùng Phong II và siêu thanh Hùng Phong III; tuy nhiên các mô phỏng cho thấy, Đài Loan thậm chí không thể quét sạch một nửa lực lượng đổ bộ của Trung Quốc, với kho vũ khí chống hạm hiện tại của họ. Ảnh: Tên lửa Hùng Phong II của Đài Loan - Nguồn: Wikipedia. Việc bổ sung hàng trăm tên lửa Harpoon, giúp củng cố đáng kể khả năng phòng thủ đảo của Đài Loan, khi Trung Quốc nhanh chóng đưa vào biên chế các tàu mới. Tên lửa Harpoon có tốc độ cận âm, giống với Hùng Phong II của Đài Loan, nhưng tên lửa của Mỹ cơ động hơn và do đó có khả năng sống sót cao hơn. Ảnh: Tên lửa chống hạm Harpoon - Nguồn: Hải quân Mỹ. Trước đó Đài Loan đã có tên lửa chống hạm Harpoon phóng từ trên không, được trang bi trên máy bay chiến đấu F-16 của họ; số vũ khí này Đài Loan cũng mua từ Mỹ, và có thể một số tàu chiến mặt nước của Đài Loan cũng sẽ được trang bị phiên bản tên lửa Harpoon, tạo lập lưới lửa chống hạm 3 chiều (trên không, mặt đất và mặt biển). Ảnh: Tên lửa Harpoon (khoanh đỏ) trên máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan - Nguồn: Wikipedia. Việc bổ sung 400 tên lửa chống hạm Harpoon phóng từ mặt vào kho vũ khí của Quân đội đảo Đài Loan, sẽ giúp lấp đầy khoảng trống về chống đổ bộ của hòn đảo này trước lực lượng hải quân hùng mạnh của Trung Quốc đại lục; đây cũng là điều khó khăn, mà Trung Quốc phải vượt qua, nếu muốn thống nhất hòn đảo này bằng vũ lực. Ảnh: Hệ thống tên lửa Harpoon - Nguồn: Hải quân Mỹ. Video Tên lửa Hùng Phong III – "Bảo kiếm" của Đài Loan - Nguồn: QPVN

