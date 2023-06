Hiệu suất của súng trường tấn công STG44 của Đức ra sao?

STG44 là mẫu súng trường tấn công, được Quân đội Đức quốc xã phát triển trong Thế chiến II và được nhiều chuyên gia coi là súng trường tấn công hiện đại đầu tiên trên thế giới. Vấn đề này sẽ khám phá các đặc điểm về hiệu suất của STG44 và vai trò của nó trong Thế chiến II, để đánh giá giá trị của nó như một mẫu súng trường tấn công tiêu chuẩn. Ảnh: Sina. Cải tiến lớn đầu tiên là STG44 sử dụng loại đạn trung gian 7,92×33mm Kurtz. So với các loại đạn súng trường thông thường, chẳng hạn như loại đạn 7,92×57mm Mauser, loại đạn Kurtz có tầm bắn hiệu quả ngắn hơn, nhưng có độ giật thấp hơn, thích hợp cho việc áp chế hỏa lực tầm gần và chiến đấu tấn công. Ảnh: Sina. Trước đó quân đội Đức và Liên Xô đều trang bị cả súng trường và súng tiểu liên trong một đơn vị bộ binh; trong đó súng trường đảm nhiệm tấn công tầm xa, còn súng tiểu liên dùng trong chiến đấu tầm gần. Ảnh: Sina. Với loại đạn súng trường Mauser 7,92×57mm, ưu điểm là tầm bắn hiệu quả xa, sức xuyên tốt; nhược điểm là súng trường chỉ bắn được chế độ phát một, nên tốc độ bắn chậm, độ giật lớn. Cùng với đó là súng trường thường dài, khó cơ động, ít hiệu quả khi chiến đấu gần. Ảnh: Sina. Với súng tiểu liên như MP40, sử dụng đạn 9×19mm Parabellum (chung với đạn súng ngắn), ưu điểm là có tốc độ bắn nhanh, gọn nhẹ, cấu tạo đơn giản; nhược điểm là tầm bắn hiệu quả gần, nên chỉ dùng trong chiến đấu gần; thậm chí là chỉ để chiến đấu tự vệ. Ảnh: Sina. Súng trường tấn công STG44 đã kết hợp được cả ưu điểm và khắc phục được nhược điểm của hai loại súng trường và súng tiểu liên. STG44 sử dụng cả phương pháp bắn hoàn toàn tự động và bán tự động, giúp nó linh hoạt hơn giữa bắn cận chiến và tầm xa. Ảnh: Sina. Súng trường tấn công STG44 chỉ có báng súng và nắm tay cầm được làm bằng gỗ và các bộ phận còn lại đều bằng kim loại. Tuy nhiên thiết kế tổng thể của nó tương đối nhẹ, dễ dàng mang theo và sử dụng. Ảnh: Sina. STG44 có độ chính xác bắn tương đối cao và tầm bắn hiệu quả là khoảng 300 mét. Tuy nhiên, khi tầm bắn tăng lên, thì đường đạn tản mát lớn; điều này làm hạn chế độ chính xác khi bắn mục tiêu ở tầm quá xa. Ảnh: Sina. Sự xuất hiện của súng trường tấn công STG44 trong nửa sau của Thế chiến II là một cuộc cách mạng. STG44 đã kết hợp được các đặc điểm của súng trường và súng tiểu liên để trở thành vũ khí chiến thuật mới, giúp binh lính tiến hành tác chiến tấn công tầm gần cũng như tầm trung bình hiệu quả hơn. Ảnh: Sina. STG44 đã thể hiện khả năng hỏa lực khi bắn loạt như tiểu liên và bắn ổn định tuyệt vời trong thực chiến. Chế độ bắn hoàn toàn tự động của nó, giúp binh lính có thể yểm trợ hỏa lực với tốc độ bắn cao hơn, chống lại cuộc tấn công của quân Đồng minh một cách hiệu quả. Ảnh: Sina. Mặc dù STG44 có hiệu suất tuyệt vời, nhưng do hạn chế về năng lực sản xuất công nghiệp của Đức và tình hình chiến tranh không thuận lợi, nên số lượng sản xuất thực tế của nó rất ít. Điều này dẫn đến việc STG44 được phân phối rộng rãi cho binh lính Đức trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, nhưng cũng không phát huy được hết vai trò tiềm năng của nó. Ảnh: Sina. Là súng trường tiêu chuẩn của quân đội Đức quố xã trong nửa sau của Thế chiến II, STG44 có nhiều đặc tính hiệu suất vượt trội. Thiết kế sáng tạo, chế độ bắn hoàn toàn tự động và độ chính xác tương đối cao; khiến nó trở thành vũ khí chiến thuật quan trọng trong Thế chiến II. Ảnh: Sina. Tuy nhiên, do những hạn chế về sản xuất và tình hình chiến tranh, số lượng STG44 thực tế được sử dụng bị hạn chế và không thể phát huy hết tiềm năng của nó trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Mặc dù vậy, STG44 vẫn được coi là tiền thân của súng trường tấn công hiện đại, có ảnh hưởng sâu sắc đến các thiết kế súng trường sau này. Ảnh: Sina.

