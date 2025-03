Đang đi dạo, sốc nặng thấy “quái thú” làm chuyện kinh hoàng

Dù con cá nằm bất động, con " quái thú" gặp nhiều khó khăn và phải kéo con mồi lên bờ để tiếp tục bữa ăn. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, gây kinh ngạc bởi kích thước của con cá so với rắn. Một số người nghi ngờ rằng con rắn khó có thể nuốt trọn con mồi. (Ảnh: Người đưa tin) Tuy nhiên, các nhà khoa học giải thích rằng rắn có khả năng nuốt con mồi lớn nhờ lớp da "siêu co giãn" giữa hai hàm, cho phép chúng nuốt các con vật có kích thước vượt xa bộ hàm mà không cần nhai. Cảnh tượng này không chỉ ấn tượng mà còn minh chứng cho khả năng sinh tồn đặc biệt của loài rắn. (Ảnh: Người đưa tin) Rắn nước có mắt to, đồng tử tròn và vảy thân gồ lên. Đầu của chúng màu nâu, với sọc đen chạy từ mắt và từ phía sau đầu đến mép trên. Thân chắc khỏe, màu nâu ôliu, hiếm khi màu đỏ nhạt, với các đốm đen tròn xếp xen kẽ, tạo họa tiết như ô vuông. (Ảnh: pcs) Rắn con giống rắn trưởng thành, trong khi rắn lớn có vảy bụng và đuôi viền đen, tạo nên sự khác biệt đáng chú ý. (Ảnh: Britannica) Loài này đẻ từ 17 đến 52 trứng, với thời gian ấp từ 5 đến 7 tuần, rắn con dài 15-21 cm. (Ảnh: iNaturalist) Đây là loài linh hoạt, trông dữ tợn nhưng vô hại, thường hoạt động cả ngày lẫn đêm. (Ảnh: caodangyhanoi) Chúng sinh sống ở ao, hồ, suối, ruộng lúa và các vùng nước ngọt, ở độ cao tới 1.600m. (Ảnh: caodangyhanoi) Rắn nước phân bố khắp Việt Nam, đặc biệt nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, và cũng được tìm thấy ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, và Nêpan. (Ảnh: redsvn) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".

