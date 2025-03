Huyền bí văn bản giả kim thuật, khó giải nhất lịch sử

1. Nguồn gốc bí ẩn. Không ai biết chính xác Bảng Ngọc Lục Bảo được viết khi nào và bởi ai. Nhiều truyền thuyết cho rằng nó có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pinterest. 2. Được liên kết với Hermes Trismegistus. Bảng Ngọc Lục Bảo thường được cho là tác phẩm của Hermes Trismegistus – một nhân vật huyền thoại kết hợp giữa thần Thoth của Ai Cập và Hermes của Hy Lạp. Ông được coi là người sáng lập thuật giả kim và triết học thần bí. Ảnh: Pinterest. 3. Nội dung liên quan đến thuật giả kim. Bảng Ngọc Lục Bảo chứa các nguyên lý cốt lõi của thuật giả kim, bao gồm khái niệm “Như trên, cũng như dưới” (As above, so below), gợi ý rằng vũ trụ vận hành theo những quy luật tương tự ở mọi cấp độ. Ảnh: Pinterest. 4. Nội dung ngắn gọn nhưng đầy huyền bí. Bảng Ngọc Lục Bảo chỉ chứa một số đoạn văn ngắn nhưng đầy những ẩn ý triết học và biểu tượng huyền bí. Điều này đã dẫn đến nhiều cách giải thích khác nhau qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest. 5. Gắn liền với viên đá triết gia. Theo nhiều nhà giả kim, văn bản này cung cấp bí quyết chế tạo “Viên đá triết gia” – một chất huyền thoại có thể biến kim loại thường thành vàng và mang lại sự bất tử. Ảnh: Pinterest. 6. Không có bản gốc nào tồn tại. Không ai từng tìm thấy bản khắc gốc của Bảng Ngọc Lục Bảo. Các bản dịch cổ nhất xuất hiện trong những tài liệu bằng tiếng Ả Rập vào thế kỷ VIII, và sau đó được truyền bá rộng rãi ở châu Âu. Ảnh: Pinterest. 7. Ảnh hưởng lớn đến triết học và khoa học. Văn bản này không chỉ ảnh hưởng đến giả kim thuật mà còn truyền cảm hứng cho triết học huyền bí và cả khoa học hiện đại. Nhà khoa học Isaac Newton từng dịch nó sang tiếng Anh. Ảnh: Pinterest. 8. Vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Mặc dù đã được nghiên cứu trong hàng trăm năm, nguồn gốc thực sự và ý nghĩa chính xác của Bảng Ngọc Lục Bảo vẫn còn là một bí ẩn, khiến nó trở thành một trong những văn bản huyền bí hấp dẫn nhất trong lịch sử. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Nguồn gốc bí ẩn. Không ai biết chính xác Bảng Ngọc Lục Bảo được viết khi nào và bởi ai. Nhiều truyền thuyết cho rằng nó có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pinterest. 2. Được liên kết với Hermes Trismegistus. Bảng Ngọc Lục Bảo thường được cho là tác phẩm của Hermes Trismegistus – một nhân vật huyền thoại kết hợp giữa thần Thoth của Ai Cập và Hermes của Hy Lạp. Ông được coi là người sáng lập thuật giả kim và triết học thần bí. Ảnh: Pinterest. 3. Nội dung liên quan đến thuật giả kim. Bảng Ngọc Lục Bảo chứa các nguyên lý cốt lõi của thuật giả kim, bao gồm khái niệm “Như trên, cũng như dưới” (As above, so below), gợi ý rằng vũ trụ vận hành theo những quy luật tương tự ở mọi cấp độ. Ảnh: Pinterest. 4. Nội dung ngắn gọn nhưng đầy huyền bí. Bảng Ngọc Lục Bảo chỉ chứa một số đoạn văn ngắn nhưng đầy những ẩn ý triết học và biểu tượng huyền bí. Điều này đã dẫn đến nhiều cách giải thích khác nhau qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest. 5. Gắn liền với viên đá triết gia. Theo nhiều nhà giả kim, văn bản này cung cấp bí quyết chế tạo “Viên đá triết gia” – một chất huyền thoại có thể biến kim loại thường thành vàng và mang lại sự bất tử. Ảnh: Pinterest. 6. Không có bản gốc nào tồn tại. Không ai từng tìm thấy bản khắc gốc của Bảng Ngọc Lục Bảo. Các bản dịch cổ nhất xuất hiện trong những tài liệu bằng tiếng Ả Rập vào thế kỷ VIII, và sau đó được truyền bá rộng rãi ở châu Âu. Ảnh: Pinterest. 7. Ảnh hưởng lớn đến triết học và khoa học. Văn bản này không chỉ ảnh hưởng đến giả kim thuật mà còn truyền cảm hứng cho triết học huyền bí và cả khoa học hiện đại. Nhà khoa học Isaac Newton từng dịch nó sang tiếng Anh. Ảnh: Pinterest. 8. Vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Mặc dù đã được nghiên cứu trong hàng trăm năm, nguồn gốc thực sự và ý nghĩa chính xác của Bảng Ngọc Lục Bảo vẫn còn là một bí ẩn, khiến nó trở thành một trong những văn bản huyền bí hấp dẫn nhất trong lịch sử. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.