Gần đây, những người lính Ukraine may mắn thoát khỏi vòng vây đã kể lại cho truyền thông quốc tế về cảnh rút lui khỏi mặt trận Kursk và gọi đó là "giống như một bộ phim kinh dị". Trong mô tả của họ, quân Ukraine ở Kursk đã rút lui dưới hỏa lực pháo binh hạng nặng "thảm khốc", các đoàn xe chở thiết bị quân sự bị phá hủy và các cuộc tấn công liên tục từ UAV FPV của Nga. Một số binh sĩ còn đề cập rằng, lính Ukraine đã bị “hoảng loạn”, khi Sudzha, thị trấn lớn nhất mà họ kiểm soát ở mặt trận Kursk bất ngờ thất thủ. Năm người lính Ukraine đã kể lại chi tiết hơn về câu chuyện, ghép lại câu chuyện về một chiến dịch phiêu lưu quân sự của Kiev, đi từ hy vọng đến thất bại. Vào ngày 9/3, một người lính Ukraine sử dụng bí danh Volodimir, ở Sudzha đã gửi một tin nhắn qua mạng xã hội Telegram cho biết, "đang có sự hoảng loạn ở đây, mặt trận hoàn toàn sụp đổ". Volodimir cho biết, AFU đang cố gắng sơ tán quân và vũ khí trang bị theo “trật tự”, với những đoàn xe di chuyển khó khăn trên con đường chính từ Sudzha, đến vùng Sumy của Ukraine. Nhưng UAV trinh sát của Nga xuất hiện trên cao và “việc di chuyển vào ban ngày là không thể, khi UAV trinh sát của Nga đang theo dõi chúng tôi suốt ngày đêm, với 2-3 lượt chiếc xuất hiện mỗi phút. Một số xe cơ giới đã bị phá hủy trên đường, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hỏa lực địch", Volodimir viết. Đường cao tốc R200 từ Sudzha đi Sumy là tuyến đường huyết mạch của AFU, đảm nhiệm vận chuyển chính về quân số, vũ khí, trang bị và hậu cần kho khu vực Kursk mà họ kiểm soát. Volodymyr cho biết, con đường này vẫn an toàn vào một tháng trước, nhưng đến ngày 9/3, nó đã hoàn toàn nằm trong tầm hỏa lực của RFAF. Volodymyr chỉ trích những sai lầm của chỉ huy: "Tất cả hậu cần của chúng tôi đều phụ thuộc vào một con đường R200. Mọi người đều biết rằng, người Nga sẽ cố gắng cắt đứt nó. Nhưng điều này một lần nữa lại là một bất ngờ đối với chỉ huy của chúng tôi”. Ngay khi gửi tin nhắn, Volodimir cho biết, họ đang bị RFAF tấn công từ ba phía. Hai ngày sau, vào ngày 11/3, một người lính Ukraine khác có mật hiệu là Maxim, đã gửi một thông điệp nói rằng AFU vẫn đang phải vật lộn để bảo vệ tuyến đường huyết mạch này và ngăn chặn nó bị cắt đứt. “Vài ngày trước, chúng tôi nhận được lệnh rút lui một cách có tổ chức”, Maxim nói. Tuy nhiên, Nga đã tập hợp một lực lượng áp đảo để chiếm lại Sudzha, theo ước tính của các chuyên gia quân sự, lên tới 70.000 quân. Ông cho biết Nga không chỉ triển khai số lượng lớn binh lính mà còn triển lực lượng UAV hiện đại nhất để "kiểm soát bằng hỏa lực trên các tuyến đường hậu cần chính của AFU". Một số UAV điều khiển bằng cáp quang, nên không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu điện tử của AFU. "Kẻ thù đã phá hủy hàng chục đơn vị thiết bị", Maxim nói rằng, đống đổ nát đã chặn đường tiếp tế và đường thoát hiểm. Cùng ngày, một người lính Ukraine phục vụ tại sở chỉ huy mặt trận Kursk, có mật danh Anton, đã mô tả tình hình là "thảm khốc". “Chúng tôi từng có lợi thế về UAV, nhưng giờ thì không còn nữa; RFAF có lợi thế với các cuộc không kích chính xác hơn và nhiều quân hơn, và các tuyến tiếp tế đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hậu cần không còn hiệu quả nữa, nên không thể tổ chức tiếp tế vũ khí, đạn dược, thực phẩm, nước uống”. Cuối cùng, Anton đã trốn thoát khỏi Sudzha bằng cách đi bộ vào ban đêm. “Chúng tôi đã suýt chết nhiều lần”, Anton nói. “UAV của Nga liên tục quần đảo trên bầu trời”. Anton dự đoán rằng tất cả các tuyến phòng thủ của AFU ở Kursk sẽ bị mất, nhưng “theo quan điểm quân sự, việc giữ Kursk không còn ý nghĩa nữa”. Các quan chức phương Tây, ước tính rằng hoạt động quân sự của Ukraine ở Kursk, có sự tham gia của khoảng 12.000 quân. Họ là những người lính được huấn luyện tốt nhất và được trang bị vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm xe tăng và xe bọc thép. Còn Moskva cho rằng, qua hơn 7 tháng chiến đấu, hơn 60 nghìn quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu tại Kursk. Còn các blogger người Nga đã đăng tải nhiều video, cho thấy một số vũ khí phương Tây mà AFU đưa vào Kursk, đã bị phá hủy hoặc bị thu giữ. Vào ngày 13/3, Moskva tuyên bố, tình hình ở Kursk "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi" và Ukraine đã "bỏ rơi" một lượng lớn hàng tiếp tế. Từ ngày 11 đến ngày 12/3, một người lính Ukraine thứ tư, với mật danh Dmytro, đã mô tả cuộc rút lui của AFU khỏi Kursk như một “bộ phim kinh dị”. "Các con đường ngổn ngang hàng trăm chiếc ô tô, xe bọc thép và xe địa hình (ATV) bị phá hủy. Có rất nhiều người bị thương và tử vong". Dmytro cho biết, những chiếc xe đang rút lui thường bị nhiều UAV truy đuổi. Dmytro kể lại rằng, mình đã thoát chết trong gang tấc, khi chiếc xe của anh ta đang đi bị kẹt trong bùn. Trong lúc anh và đồng đội đang cố gắng đẩy xe khỏi vũng lầy, thì đã bị một UAV của Nga tấn công. May mắn thay, chiếc UAV tự sát này không đâm vào xe, nhưng lại làm một đồng đội bị thương. Họ trốn trong rừng hai giờ trước khi được giải cứu. Dmytro cho biết, nhiều binh lính Ukraine ở Kursk đã phải rút lui bằng đường bộ, "những người lính phải đi bộ từ 15 đến 20 km qua những cánh đồng và cánh rừng đầy tuyết lạnh". Dmytro cho biết, tình hình đã chuyển từ "khó khăn và nguy cấp, sang thảm khốc". Trong thông điệp ngày 14/3, Dmytro nói thêm: "Mọi thứ đã kết thúc ở khu vực Kursk... Chiến dịch đã không thành công". Dmytro ước tính rằng, hàng nghìn binh lính Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc đột kích xuyên biên giới đầu tiên vào Nga vào tháng 8 năm ngoái. Còn vào ngày 13/3, một người lính Ukraine sử dụng bí danh Artyom, đã gửi một tin nhắn từ một bệnh viện quân y, nơi anh ta đang được điều trị vết thương do mảnh đạn từ cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Artyom đã chiến đấu gần ngôi làng Loknya, phía bắc thị trấn Sudzha, nơi AFU kháng cự quyết liệt nhất. “Chúng tôi chiến đấu như những chú sư tử,” Artyom nói; Artyom cũng cho rằng, chiến dịch Kursk không phải là vô ích: "Cho đến nay, AFU đã tạo ra một vùng đệm, nhờ đó quân Nga không thể tiến vào Sumy". Tuy nhiên, tình hình hiện nay ở Kursk rất khác so với tháng 8 năm ngoái. Các nhà phân tích quân sự ước tính rằng, hy vọng của Ukraine về việc đổi lãnh thổ Kursk lấy lãnh thổ của mình đã không còn; trong khi họ lại phải dồn lực lượng để lập phòng tuyến ở Sumy, ngăn 70.000 quân Nga thừa thắng tràn sang. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, chiến dịch Kursk của AFU đã "hoàn thành nhiệm vụ", khi buộc Nga phải rút quân khỏi phía đông, giảm bớt áp lực lên Pokrovsk ở khu vực Donetsk. Tuy nhiên giới quan sát lại không đồng tình, khi cho rằng, chiến dịch phiêu lưu quân sự của Kiev ở Kursk đã thất bại hoàn toàn mà không thu được kết quả khả quan nào. (Nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).

