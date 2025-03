Diễm Hương mua cùng lúc 4 mảnh đất, hôn nhân viên mãn

Trong Gặp nhau cuối tuần số phát sóng thứ 4, diễn viên Diễm Hương vào vai một nữ MC livestream quảng cáo một sản phẩm với công dụng thần thánh. Ảnh: Znews. Diễm Hương tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô là gương mặt quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Ảnh: Vietnamnet. Diễm Hương từng đóng Hôn nhân trong ngõ hẹp, Những nhân viên gương mẫu, Tình yêu và tham vọng, Gara hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt. Diễm Hương kinh doanh nhiều mặt hàng. Hiện tại, trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ bán các sản phẩm quần áo, mỹ phẩm. Ảnh: FB Diễm Hương. Diễm Hương từng mua 4 mảnh đất giữa năm 2020. Nữ diễn viên khoe sổ đỏ đồng thời viết: "Vâng! Thầy phán em có lộc đất đai. Ok! Em nghe lời thầy, em quất bốn mảnh từ giữa năm và đến giờ vẫn y nguyên chưa động cựa gì". Ảnh: FB Diễm Hương. Diễm Hương kết hôn vào năm 2014. Ông xã của cô là nam diễn viên Hồng Quang. Cả hai làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Dù ban đầu Diễm Hương và Hồng Quang khác đoàn nhưng nữ diễn viên vô cùng hâm mộ Hồng Quang vì anh quá đẹp trai. Ảnh: FB Diễm Hương. Diễm Hương kể cứ gặp Hồng Quang ở nhà hát, cô đều chào to: “Chào anh đẹp trai”. Sau 5 năm tìm hiểu, Diễm Hương và Hồng Quang mới tổ chức đám cưới. Ảnh: VTV. Nữ diễn viên cho biết, chồng không phải tuýp người lãng mạn. Tuy nhiên, kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Hồng Quang khiến Diễm Hương bất ngờ vì chuẩn bị một bàn ăn lãng mạn với bóng bay, bánh kem và rượu vang. Ảnh: FB Diễm Hương. Diễm Hương tự nhận mình may mắn vì chồng chia sẻ công việc gia đình với vợ. Hồng Quang thậm chí chiều sở thích “đàn đúm” bạn bè của Diễm Hương. Ảnh: FB Diễm Hương.Vợ chồng Diễm Hương hiện tại có 2 con chung. Ảnh: FB Diễm Hương. Xem video "Hậu trường phim Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV

