Cựu nữ caster của LPL bất ngờ lộ ảnh căn cước, làng game “dậy sóng”

Zhou Shuyi (Chu Thục Di), hay còn gọi là Mikuya, là một nữ caster (bình luận viên) nổi tiếng của LPL, từng gây ấn tượng bởi tài năng và sự cống hiến trong lĩnh vực Esports. (Ảnh: sport5) Cô xuất thân là idol trong nhóm nhạc Lunar, nơi cô gây chú ý với phong cách biểu diễn thanh thuần và đậm chất Trung Hoa. (Ảnh: sport5) Sau khi rời nhóm, Zhou Shuyi bước chân vào lĩnh vực Esports, trở thành một caster nổi bật với các tựa game như Dota 2 và LMHT, dù khởi đầu đầy thử thách. (Ảnh: sport5) Tại LPL, cô là một trong hai nữ caster hiếm hoi được công nhận, ghi dấu ấn như một "nữ cường" tài năng và mạnh mẽ trong cộng đồng game thủ.(Ảnh: sport5) Chu Thục Di từng được mệnh danh "tứ đại mỹ nhân" với nhan sắc ấn tượng và phong cách dẫn trẻ trung, năng động. (Ảnh: sport5) Sau khi rời sự nghiệp caster, Chu Thục Di đã ngừng hoạt động một thời gian dài trước khi tái xuất trên một nền tảng livestream mới. (Ảnh: GameK) Mới đây, ảnh căn cước của Chu Thục Di bị rò rỉ khiến CĐM bất ngờ khi nhan sắc đời thường của cô khác xa hình ảnh chỉnh chu trên sóng livestream. Fan sốc với nhan sắc thật khi so sánh giữa ảnh thẻ và hình ảnh thường thấy, nhiều người bày tỏ thất vọng trên MXH. (Ảnh: GameK) Chu Thục Di phản ứng bằng cách tự trấn an rằng "ảnh thẻ không quá tệ", nhưng không ngăn được làn sóng tranh cãi. Sự nghiệp streamer của cô vốn dựa nhiều vào ngoại hình, nên vụ việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng. (Ảnh: GameK)

