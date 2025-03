Muôn kiểu cải trang của lính Ukraine để trốn khỏi khu vực Kursk

Quân đội Nga (RFAF) đã tiến vào thị trấn Sudzha, nơi được coi là trung tâm của vùng Kursk, mà quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát trước kia. Mặc dù thị trấn miền biên ải này không bị bom đạn tàn phá như Bakhmut, vì quân Ukraine đã chạy trốn trước, nhưng vẫn hỗn loạn và đầy rẫy lỗ hổng sau hơn nửa năm bị AFU chiếm đóng. Sau khi giải phóng hoàn toàn Sudzha, quân Nga phát hiện ra một số bất thường và bắt đầu lục soát từng ngôi nhà. Sau đó, các nhân viên chính quyền bang Kursk, các tình nguyện viên cùng binh lính Nga, đã cùng nhau sơ tán người dân về tuyến sau. Hiện nay thời tiết ở khu vực Kursk vẫn còn rất lạnh, nhưng các ngôi nhà ở Sudzha đều thiếu hệ thống sưởi ấm, chăm sóc y tế, thuốc men và nhu yếu phẩm. Ở tuyến sau, nơi gia đình họ đang chờ họ đoàn tụ, có dịch vụ chăm sóc y tế và cơ sở hạ tầng tốt hơn, nên hầu hết mọi người đã được sơ tán. Nhà cửa và tài sản của họ, được giao cho quân đồn trú và công nhân địa phương chăm sóc. Ngoài việc làm cho cuộc sống của người dân thoải mái hơn, xét theo chiến trường hiện tại, hoạt động này tương đương với việc RFAF “tát nước – bắt cá”. Khi “nước” ở Sudzha đang dần cạn và lính Ukraine ẩn náu ở Sudzha không còn chỗ để ẩn náu, do vậy RFAF đã bắt giữ được một số binh lính Ukraine trong những ngày gần đây, khi quân Nga lùng sục trong các ngôi nhà dân, cũng như ở các cánh rừng xung quanh Sudzha. Xét theo tình hình hiện tại, ngoại trừ một số lính Ukraine bị thương khó có thể di tản, phần lớn đều an toàn và không có thương tích gì. Không loại trừ khả năng một số người trong số họ không nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, nên không rút lui; và một số khác có thể là điệp viên cải trang đang ẩn nấp. Có thể AFU cho lực lượng này ở lại, mặc quần áo thường dân, đi lại trong và ngoài thành phố, để trinh sát đánh dấu vị trí đóng quân và nơi xây dựng trận địa của RFAF, để chỉ điểm cho pháo binh và UAV FPV tổ chức tập kích. Khi khu vực Kursk của Nga bị AFU tấn công bất ngờ, có một số người trẻ có thể ở lại, thậm chí còn có cả lính Nga không kịp rút lui ẩn náu, nhưng dù sao thì họ cũng rất ít; số còn lại hầu hết là những người già và số này rất trung thành với nước Nga, nên khả năng làm gián điệp cho Kiev rất thấp. Do vậy RFAF đã dễ dàng thực hiện chiến thuật “tát nước - bắt cá”, khi bóc gỡ những điệp viên ẩn náu của AFU, nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương; khi những người dân này là những người tích cực “chỉ điểm” cho cơ quan an ninh Nga FSB, bắt giữ những người tình nghi. Trong khi đó, lính Ukraine bị kẹt lại ở Kursk, cũng bằng mọi cách để thoát khỏi khu vực, hiện đang bị RFAF bao vây. Theo thông tin của cả Nga và Ukraine, quân Ukraine chủ yếu phân tán trên một khu vực nhỏ (khoảng 80 km vuông) dọc biên giới; cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở đây. Trang Rybar của Nga đưa tin, lệnh rút lui của cấp trên, nhiều khi không đến được tới một số đơn vị Ukraine bị bao vây. Hiện nay Bộ Tổng tham mưu AFU vẫn đang cố gắng chuyển quân dự bị vào khu vực Kursk mà AFU còn kiểm soát, để duy trì đầu cầu trên lãnh thổ Nga, vốn đang ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên không phải ai cũng đến được đó. Hiện những binh lính Ukraine còn ở khu vực Kursk của Nga, có rất ít lựa chọn để bảo toàn mạng sống: hoặc ra hàng hoặc cố gắng bằng mọi cách rút về vùng Sumy bằng mọi cách; trong đó, có những cách lính Ukraine bỏ trốn, chỉ có thể thấy ở trên những bộ phim hài. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video được quay bằng UAV trinh sát của RFAF; đoạn video cho thấy một “bụi cây xanh tươi” đang “di chuyển khá nhanh”, dọc theo một con đường nông thôn, hay đúng hơn là một con đường mòn trên cánh đồng rộng... Có gì đó không ổn ở đây? Khi người điều khiển UAV trinh sát của Nga quyết định kiểm tra kỹ hơn và đã phát hiện ra, đó không phải là bụi cây, mà là một người lính Ukraine đã cải trang thành bụi cây, để trốn thoát khỏi Kursk. Trước đó, khi nghe thấy tiếng UAV trinh sát, anh ta quyết định ngụy trang bằng cách giả thành một bụi cây. Nhưng người lính Ukraine này, có thể không tính đến kinh nghiệm của người điều khiển UAV trinh sát của Nga, cũng như hệ thống quan sát quang điện tử của chiếc UAV, giúp người điều khiển có thể phát hiện “bụi cây di chuyển” từ khoảng cách khá xa. Sau đó “bụi cây biết đi” này, được “bàn giao” lại cho người điều khiển UAV FPV luôn túc trực bên cạnh. Điều khó hiểu hơn nữa, là người lính Ukraine "ngụy trang thành bụi cây", thậm chí còn không để ý đến UAV trinh sát của Nga, khi nó tiếp cận để nhận dạng “vật thể bí ẩn”; khi anh ta không nhanh chóng tận dụng địa hình, địa vật để lẩn trốn. Điều kỳ lạ nữa là người lính Ukraine lại chạy trốn vào ban ngày qua địa hình trống trải? Rất có thể người lính Ukraine này không còn cách lựa chọn nào khác, đó là bằng mọi cách chạy trốn về lãnh thổ Ukraine; hoặc “dây thần kinh sợ hãi” của anh ta đã bị “tê liệt”, không còn cảm nhận được mối nguy hiểm xung quanh hoặc là thần kinh có vấn đề. Trong trường hợp này, thường UAV của Nga sẽ phát tín hiệu gọi hàng, nếu người lính Ukraine nghe lời, sẽ đi theo hướng dẫn của UAV trinh sát về phía quân Nga gần đó. Nếu anh ta không nghe lời, tiếp sau đó là các loạt đạn cối được thả từ những chiếc UAV FPV khác. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory, Rybar).

