Vào ngày 16/3, quân đội Ukraine (AFU) tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi Sudzha, trung tâm do họ kiểm soát ở khu vực Kursk. Trang tin Topwar của Nga cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã hoàn thành chiến dịch bao vây và cắt đứt hai mặt trận của AFU ở “Hành lang rừng Kursk”, tạo thành vòng vây đối với quân Ukraine tại đây. RFAF đã thực hiện chiến lược tác chiến trên hai mặt trận, cắt đứt các kênh tiếp tế chính của AFU trong khu vực, thông qua các cuộc tấn công bằng hỏa lực và việc đột phá nhanh chóng của lực lượng cơ động. Các đơn vị AFU ở khu vực Kursk, đã bị chia thành nhiều "đảo" không thể liên kết với nhau, nên khả năng cơ động và hiệu quả chiến đấu của họ đã nhanh chóng bị suy yếu. Đối với Nga, chiến trường Kursk cũng là “cái bẫy”, để họ cầm chân các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, bằng lực lượng lính nghĩa vụ quân sự của RFAF (theo quy định, lính nghĩa vụ của RFAF không được tham chiến ở nước ngoài, nhưng phải chiến đấu khi lãnh thổ Nga bị xâm lược). Cũng bằng cách kiểm soát Kursk, RFAF đã phân tán AFU trên chiến trường chính ở Donbass, tạo điều kiện cho các hoạt động tác chiến của RFAF trên các hướng khác. Ngược lại, AFU khi đó theo mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky, vẫn phải cố giữ vững khu vực Kursk do họ kiểm soát, giữ được trận địa phòng ngự, tránh bị bao vây và tiêu diệt. Khu vực Kursk cũng được Kiev coi là một con bài mặc cả quan trọng, với hy vọng giành được vị thế có lợi hơn, trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong tương lai. Trước đó vào ngày 19/2, RFAF tuyên bố đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine tại khu vực giữa tỉnh Kursk của Nga và tỉnh Sumy của Ukraine. Cuộc tấn công của Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Sumy; tạo đầu cầu để bao vây quân Ukraine ở Kursk từ phía nam, ngay từ lãnh thổ Ukraine. Tạo thành gọng kìm với mặt trận phía Bắc. Trên hướng bắc khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, RFAF nhanh chóng tiến quân dọc theo đường cao tốc R200, áp dụng chiến thuật tấn công cơ động, với sự phối hợp của lực lượng thiết giáp và không quân; nhanh chóng tiếp cận và bao vây thị trấn Sudzha, vị trí tiền phương lúc này cách Sudzha khoảng 8 km. Sau khi giải tái chiếm làng Sverdlikovo ở phía tây nam Sudzha, RFAF đã hình thành vòng vây chiến thuật quanh ngôi làng Lebedevka, đe dọa sự ổn định của tuyến phòng thủ của AFU ở phía tây bắc Sudzha; buộc AFU phải phân tán lực lượng để đối phó với nhiều mối đe dọa; làm suy yếu khả năng phòng thủ chung của họ. Cùng lúc đó, RFAF đã thực hiện chiến thuật “tỉa cành”, tái chiếm lại một số làng ở khu vực Kursk do AFU kiểm soát, như Novaya Sorochina, Orlovka, Pogrebki, Sverdlikovo và Lebedevka; liên tiếp phá vỡ tuyến phòng thủ tiền tuyến của AFU, cắt đứt các mối liên kết ngang của AFU trong khu vực, khiến AFU không thể huy động lực lượng và hỗ trợ hỏa lực. Đứng trước nguy cơ bị bao vây, AFU đã chống trả quyết liệt; nhưng điểm yếu của tuyến phòng thủ của họ đã bị lộ. Các cuộc tấn công bằng hỏa lực và bộ binh của RFAF, đã liên tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine, khiến nhiều trận địa phòng ngự của AFU đã bị phá vỡ; một số bị chia cắt và bao vây. Một lợi thế nữa của RFAF ở mặt trận Kursk đó chính là UAV trinh sát tầm trung như Orlan-10 hay Orion, để thu thập được thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực; xác định các nút phòng thủ và điểm yếu của AFU. Lợi thế của nó là thời gian hoạt động liên tục trên không dài, độ phân giải cao, độ bao quát rộng; có thể kịp thời phát hiện các hành động của AFU 24/24. Sau khi có thông tin tình báo chính xác, RFAF sẽ tập trung lực lượng để thực hiện đột phá, sử dụng khả năng cơ động cao của lực lượng cơ giới, để nhanh chóng mở rộng kết quả trận đánh. Thực hiện bao vây, chia cắt các đơn vị chiến đấu AFU; chiến thuật này rất hiệu quả trong điều kiện địa hình phức tạp. Trước đòn tấn công khốc liệt của RFAF, chỉ huy AFU ở Kursk đã tiến hành rút lui có tổ chức ở một số khu vực, nhằm tránh bị bao vây trên diện rộng. Tuy nhiên, việc tiến quân nhanh chóng của RFAF, đã cắt đứt nhiều tuyến đường rút lui, trong đó có tuyến đường huyết mạch R200 từ Sudzha đi Sumy, khiến AFU rất khó có thể rút lui an toàn. Trang Topwar của Nga đưa tin, tính đến ngày 6/3, AFU vẫn duy trì 20 lữ đoàn ở mặt trận Kursk (cả ở Kursk và vùng biên giới Sumy); nhưng khi đó, RFAF đã phong tỏa hoàn toàn bằng hỏa lực với các tuyến đường tiếp tế cho quân Ukraine, ở khu vực Kursk do AFU kiểm soát. Đội tác chiến UAV FPV của RFAF đã đóng vai trò quan trọng, trong việc tấn công các mục tiêu xe bọc thép của Ukraine. UAV tự sát lảng vảng Lancet của RFAF, đã tấn công năm xe tăng hạng của AFU và phá hủy ít nhất hai chiếc; ba xe chiến đấu bộ binh và ít nhất 3/5 xe bọc thép chở quân bị phá hủy và số còn lại bị hư hại. Những cuộc tấn công này, đã làm suy yếu sức mạnh thiết giáp của AFU ở Kursk và làm giảm tinh thần của họ. Như vậy, tình hình của AFU trước khi họ rút chạy khỏi Sudzha vào ngày 13/3, thì ở phía đông, tây và bắc đang trong tình thế nguy hiểm vì bị chia cắt và bao vây; phía nam thì RFAF đã lập đầu cầu bao vây ngay trong lãnh thố Ukraine. Như vậy lúc này, chiều rộng của lối vào đường biên giới Kursk-Sumy do AFU kiểm soát, còn chưa đầy 4 km và các đường tiếp tế của AFU vào Kursk, đều nằm trong phạm vi kiểm soát hỏa lực của RFAF. Các đoàn xe tiếp tế của Ukraine phải chấp nhận rủi ro để đi qua. Thời điểm này, các đơn vị pháo binh, tên lửa của RFAF, dưới sự chỉ điểm của vệ tinh và UAV trinh sát tầm trung, đã liên tục tấn công hỏa lực vào đường tiếp tế, vị trí chỉ huy, trung tâm liên lạc và cơ sở hậu cần của AFU ở cả Sumy và Kursk, khiến khả năng chỉ huy và hiệp đồng của AFU bị rối loạn; các đơn vị chiến đấu không thể nhận được mệnh lệnh chỉ huy và hỗ trợ. Lực lượng không quân chiến thuật và trực thăng vũ trang của RFAF, đã tích cực hỗ trợ hỏa lực ở tuyến đầu, tấn công các công sự, cụm xe bọc thép và điểm tập kết quân của AFU. Hiệu quả của hệ thống phòng không của Ukraine đã giảm đáng kể, do sự can thiệp của các biện pháp đối phó điện tử của Nga và không thể bảo vệ lực lượng mặt đất. Theo các chuyên gia quân sự, trước khi rút lui khỏi Sudzha, khoảng 90% lực lượng chủ lực của AFU triển khai tại khu vực Kursk đã mất đi hiệu quả chiến đấu, số quân còn lại hết đạn và gặp khó khăn về tiếp tế. Một số đơn vị chiến đấu của Kiev đã mất liên lạc với cấp trên, trở thành "đảo thông tin" và gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình chiến trường và mệnh lệnh chỉ huy. Việc quân Nga bao vây và tiêu diệt thành công quân Ukraine ở khu vực Kursk, đã làm lực lượng tinh nhuệ của AFU triển khai tại khu vực Kursk thiệt hại khoảng 15% đến 20% quân số. Việc mất đi lực lượng này, sẽ làm suy yếu khả năng chiến đấu của AFU và thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường Nga-Ukraine. Đối với chính quyền của Tổng thống Zelensky, dù cố biện minh, nhưng thất bại ở Kursk đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị; sự nghi ngờ của công chúng về khả năng ra quyết định của quân đội và chính phủ, khiến cuộc khủng hoảng lòng tin giữa quân đội và chính phủ có thể trở nên trầm trọng hơn. Trước áp lực từ nhiều đảng phái trong nước, khả năng điều chỉnh chính sách của chính phủ Ukraine sẽ bị thu hẹp. Còn đối với Nga, chiến thắng tại Kursk đã mang lợi thế chính trị cho họ, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donal Trump đang tích cực khởi động chiến dịch đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Chiến thắng ở Kursk đã gia tăng sự ủng hộ trong nước đối với chính phủ, củng cố tinh thần yêu nước và cung cấp cơ sở dư luận cho các chính sách tương lai của Moskva. (nguồn ảnh Sina, Military Review, TASS, Rybar, Kyiv Post).

https://topcor.ru/57276-vs-rf-prorvalis-na-sumschinu-ukraincy-podtverdili-poterju-sel-zhuravka-i-novenkoe.html

https://topwar.ru/260500-vs-rf-prodvinulis-v-rajone-maloj-lokni-protivnik-pytaetsja-vystroit-oboronu-po-reke.html

https://topwar.ru/260397-vs-rossii-otrezajut-vse-puti-snabzhenija-sudzhanskoj-gruppirovki-ukrainskoj-armii.html

https://topwar.ru/260522-vs-rf-vyshli-jugo-zapadnee-poselka-melovoj-v-kurskoj-oblasti-pererezav-dlja-vsu-juzhnyj-marshrut-na-sudzhu.html

https://topcor.ru/57276-vs-rf-prorvalis-na-sumschinu-ukraincy-podtverdili-poterju-sel-zhuravka-i-novenkoe.html

Vào ngày 16/3, quân đội Ukraine (AFU) tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi Sudzha, trung tâm do họ kiểm soát ở khu vực Kursk. Trang tin Topwar của Nga cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã hoàn thành chiến dịch bao vây và cắt đứt hai mặt trận của AFU ở “Hành lang rừng Kursk”, tạo thành vòng vây đối với quân Ukraine tại đây. RFAF đã thực hiện chiến lược tác chiến trên hai mặt trận, cắt đứt các kênh tiếp tế chính của AFU trong khu vực, thông qua các cuộc tấn công bằng hỏa lực và việc đột phá nhanh chóng của lực lượng cơ động. Các đơn vị AFU ở khu vực Kursk, đã bị chia thành nhiều "đảo" không thể liên kết với nhau, nên khả năng cơ động và hiệu quả chiến đấu của họ đã nhanh chóng bị suy yếu. Đối với Nga, chiến trường Kursk cũng là “cái bẫy”, để họ cầm chân các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, bằng lực lượng lính nghĩa vụ quân sự của RFAF (theo quy định, lính nghĩa vụ của RFAF không được tham chiến ở nước ngoài, nhưng phải chiến đấu khi lãnh thổ Nga bị xâm lược). Cũng bằng cách kiểm soát Kursk, RFAF đã phân tán AFU trên chiến trường chính ở Donbass, tạo điều kiện cho các hoạt động tác chiến của RFAF trên các hướng khác. Ngược lại, AFU khi đó theo mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky, vẫn phải cố giữ vững khu vực Kursk do họ kiểm soát, giữ được trận địa phòng ngự, tránh bị bao vây và tiêu diệt. Khu vực Kursk cũng được Kiev coi là một con bài mặc cả quan trọng, với hy vọng giành được vị thế có lợi hơn, trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong tương lai. Trước đó vào ngày 19/2, RFAF tuyên bố đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine tại khu vực giữa tỉnh Kursk của Nga và tỉnh Sumy của Ukraine. Cuộc tấn công của Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Sumy; tạo đầu cầu để bao vây quân Ukraine ở Kursk từ phía nam, ngay từ lãnh thổ Ukraine. Tạo thành gọng kìm với mặt trận phía Bắc. Trên hướng bắc khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, RFAF nhanh chóng tiến quân dọc theo đường cao tốc R200, áp dụng chiến thuật tấn công cơ động, với sự phối hợp của lực lượng thiết giáp và không quân; nhanh chóng tiếp cận và bao vây thị trấn Sudzha, vị trí tiền phương lúc này cách Sudzha khoảng 8 km. Sau khi giải tái chiếm làng Sverdlikovo ở phía tây nam Sudzha, RFAF đã hình thành vòng vây chiến thuật quanh ngôi làng Lebedevka, đe dọa sự ổn định của tuyến phòng thủ của AFU ở phía tây bắc Sudzha; buộc AFU phải phân tán lực lượng để đối phó với nhiều mối đe dọa; làm suy yếu khả năng phòng thủ chung của họ. Cùng lúc đó, RFAF đã thực hiện chiến thuật “tỉa cành”, tái chiếm lại một số làng ở khu vực Kursk do AFU kiểm soát, như Novaya Sorochina, Orlovka, Pogrebki, Sverdlikovo và Lebedevka; liên tiếp phá vỡ tuyến phòng thủ tiền tuyến của AFU, cắt đứt các mối liên kết ngang của AFU trong khu vực, khiến AFU không thể huy động lực lượng và hỗ trợ hỏa lực. Đứng trước nguy cơ bị bao vây, AFU đã chống trả quyết liệt; nhưng điểm yếu của tuyến phòng thủ của họ đã bị lộ. Các cuộc tấn công bằng hỏa lực và bộ binh của RFAF, đã liên tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine, khiến nhiều trận địa phòng ngự của AFU đã bị phá vỡ; một số bị chia cắt và bao vây. Một lợi thế nữa của RFAF ở mặt trận Kursk đó chính là UAV trinh sát tầm trung như Orlan-10 hay Orion, để thu thập được thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực; xác định các nút phòng thủ và điểm yếu của AFU. Lợi thế của nó là thời gian hoạt động liên tục trên không dài, độ phân giải cao, độ bao quát rộng; có thể kịp thời phát hiện các hành động của AFU 24/24. Sau khi có thông tin tình báo chính xác, RFAF sẽ tập trung lực lượng để thực hiện đột phá, sử dụng khả năng cơ động cao của lực lượng cơ giới, để nhanh chóng mở rộng kết quả trận đánh. Thực hiện bao vây, chia cắt các đơn vị chiến đấu AFU; chiến thuật này rất hiệu quả trong điều kiện địa hình phức tạp. Trước đòn tấn công khốc liệt của RFAF, chỉ huy AFU ở Kursk đã tiến hành rút lui có tổ chức ở một số khu vực, nhằm tránh bị bao vây trên diện rộng. Tuy nhiên, việc tiến quân nhanh chóng của RFAF, đã cắt đứt nhiều tuyến đường rút lui, trong đó có tuyến đường huyết mạch R200 từ Sudzha đi Sumy, khiến AFU rất khó có thể rút lui an toàn. Trang Topwar của Nga đưa tin, tính đến ngày 6/3, AFU vẫn duy trì 20 lữ đoàn ở mặt trận Kursk (cả ở Kursk và vùng biên giới Sumy); nhưng khi đó, RFAF đã phong tỏa hoàn toàn bằng hỏa lực với các tuyến đường tiếp tế cho quân Ukraine, ở khu vực Kursk do AFU kiểm soát. Đội tác chiến UAV FPV của RFAF đã đóng vai trò quan trọng, trong việc tấn công các mục tiêu xe bọc thép của Ukraine. UAV tự sát lảng vảng Lancet của RFAF, đã tấn công năm xe tăng hạng của AFU và phá hủy ít nhất hai chiếc; ba xe chiến đấu bộ binh và ít nhất 3/5 xe bọc thép chở quân bị phá hủy và số còn lại bị hư hại. Những cuộc tấn công này, đã làm suy yếu sức mạnh thiết giáp của AFU ở Kursk và làm giảm tinh thần của họ. Như vậy, tình hình của AFU trước khi họ rút chạy khỏi Sudzha vào ngày 13/3, thì ở phía đông, tây và bắc đang trong tình thế nguy hiểm vì bị chia cắt và bao vây; phía nam thì RFAF đã lập đầu cầu bao vây ngay trong lãnh thố Ukraine. Như vậy lúc này, chiều rộng của lối vào đường biên giới Kursk-Sumy do AFU kiểm soát, còn chưa đầy 4 km và các đường tiếp tế của AFU vào Kursk, đều nằm trong phạm vi kiểm soát hỏa lực của RFAF. Các đoàn xe tiếp tế của Ukraine phải chấp nhận rủi ro để đi qua. Thời điểm này, các đơn vị pháo binh, tên lửa của RFAF, dưới sự chỉ điểm của vệ tinh và UAV trinh sát tầm trung, đã liên tục tấn công hỏa lực vào đường tiếp tế, vị trí chỉ huy, trung tâm liên lạc và cơ sở hậu cần của AFU ở cả Sumy và Kursk, khiến khả năng chỉ huy và hiệp đồng của AFU bị rối loạn; các đơn vị chiến đấu không thể nhận được mệnh lệnh chỉ huy và hỗ trợ. Lực lượng không quân chiến thuật và trực thăng vũ trang của RFAF, đã tích cực hỗ trợ hỏa lực ở tuyến đầu, tấn công các công sự, cụm xe bọc thép và điểm tập kết quân của AFU. Hiệu quả của hệ thống phòng không của Ukraine đã giảm đáng kể, do sự can thiệp của các biện pháp đối phó điện tử của Nga và không thể bảo vệ lực lượng mặt đất. Theo các chuyên gia quân sự, trước khi rút lui khỏi Sudzha , khoảng 90% lực lượng chủ lực của AFU triển khai tại khu vực Kursk đã mất đi hiệu quả chiến đấu, số quân còn lại hết đạn và gặp khó khăn về tiếp tế. Một số đơn vị chiến đấu của Kiev đã mất liên lạc với cấp trên, trở thành "đảo thông tin" và gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình chiến trường và mệnh lệnh chỉ huy. Việc quân Nga bao vây và tiêu diệt thành công quân Ukraine ở khu vực Kursk, đã làm lực lượng tinh nhuệ của AFU triển khai tại khu vực Kursk thiệt hại khoảng 15% đến 20% quân số. Việc mất đi lực lượng này, sẽ làm suy yếu khả năng chiến đấu của AFU và thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường Nga-Ukraine. Đối với chính quyền của Tổng thống Zelensky, dù cố biện minh, nhưng thất bại ở Kursk đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị; sự nghi ngờ của công chúng về khả năng ra quyết định của quân đội và chính phủ, khiến cuộc khủng hoảng lòng tin giữa quân đội và chính phủ có thể trở nên trầm trọng hơn. Trước áp lực từ nhiều đảng phái trong nước, khả năng điều chỉnh chính sách của chính phủ Ukraine sẽ bị thu hẹp.

https://topcor.ru/57276-vs-rf-prorvalis-na-sumschinu-ukraincy-podtverdili-poterju-sel-zhuravka-i-novenkoe.html

https://topwar.ru/260500-vs-rf-prodvinulis-v-rajone-maloj-lokni-protivnik-pytaetsja-vystroit-oboronu-po-reke.html

https://topwar.ru/260397-vs-rossii-otrezajut-vse-puti-snabzhenija-sudzhanskoj-gruppirovki-ukrainskoj-armii.html

https://topwar.ru/260522-vs-rf-vyshli-jugo-zapadnee-poselka-melovoj-v-kurskoj-oblasti-pererezav-dlja-vsu-juzhnyj-marshrut-na-sudzhu.html

https://topcor.ru/57276-vs-rf-prorvalis-na-sumschinu-ukraincy-podtverdili-poterju-sel-zhuravka-i-novenkoe.html Còn đối với Nga, chiến thắng tại Kursk đã mang lợi thế chính trị cho họ, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donal Trump đang tích cực khởi động chiến dịch đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Chiến thắng ở Kursk đã gia tăng sự ủng hộ trong nước đối với chính phủ, củng cố tinh thần yêu nước và cung cấp cơ sở dư luận cho các chính sách tương lai của Moskva. (nguồn ảnh Sina, Military Review, TASS, Rybar, Kyiv Post).https://topcor.ru/57276-vs-rf-prorvalis-na-sumschinu-ukraincy-podtverdili-poterju-sel-zhuravka-i-novenkoe.htmlhttps://topwar.ru/260500-vs-rf-prodvinulis-v-rajone-maloj-lokni-protivnik-pytaetsja-vystroit-oboronu-po-reke.htmlhttps://topwar.ru/260397-vs-rossii-otrezajut-vse-puti-snabzhenija-sudzhanskoj-gruppirovki-ukrainskoj-armii.htmlhttps://topwar.ru/260522-vs-rf-vyshli-jugo-zapadnee-poselka-melovoj-v-kurskoj-oblasti-pererezav-dlja-vsu-juzhnyj-marshrut-na-sudzhu.html