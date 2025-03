Máy bay chiến đấu thế hệ 6 của Mỹ vượt xa Nga, Trung Quốc

Ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng, Lầu Năm Góc đã trao hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 mang tên F-47 cho tập đoàn Boeing. F-47 được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại quyền thống trị bầu trời của Không quân Mỹ. Ảnh X Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump mô tả máy bay này là "máy bay chiến đấu tiên tiến, mạnh mẽ và nguy hiểm nhất từng được chế tạo". F-47 có khả năng hoạt động cùng với nhiều thiết bị bay không người lái, số lượng không giới hạn và được trang bị công nghệ tàng hình tối tân, khiến nó "gần như không thể bị phát hiện". Ảnh Reuters Quyết định phát triển F-47 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Quân đội Mỹ, nhằm duy trì cường quốc không quân hàng đầu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Ảnh Reuters Tổng thống Donald Trump cho biết thêm, một phiên bản thử nghiệm của F-47 đã bí mật bay thử trong gần 5 năm. Tổng thống Mỹ tự tin tuyên bố: "Đây là mẫu chiến đấu cơ tiên tiến nhất, có năng lực cao nhất, có sức sát thương lớn nhất từng được chế tạo. Khả năng của nó vượt xa mọi loại máy bay của các quốc gia khác". Ảnh Wikipedia Bên cạnh đó, việc trao hợp đồng sản xuất F-47 cho Boeing đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đặc biệt sau những thách thức mà công ty này đã gặp phải trong các dự án trước đó. F-47 dự kiến sẽ thay thế F-22 Raptor của Lockheed Martin và mang lại lợi thế lớn cho Boeing. Ảnh Reddit Hiện tại, giá trị hợp đồng trao cho Boeing chưa được công bố, tuy nhiên, mỗi chiếc F-47 khi được sản xuất hàng loạt được ước tính có giá hơn 300 triệu USD. Sau khi xuất hiện thông tin Boeing trúng thầu hợp đồng F-47 giá cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng 5%. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho biết nhiều quốc gia đồng minh đã liên hệ để đặt mua F-47. Tuy nhiên, Mỹ chỉ đang xem xét bán phiên bản giảm cấp cho một số nước. Các nhà phân tích quân sự giải thích rằng, F-47 được thiết kế để chống lại các hệ thống như mạng lưới phòng thủ tên lửa S-400 của Nga hoặc HQ-9 của Trung Quốc, cả hai đều gây ra mối đe dọa đối với các máy bay tàng hình cũ hơn như F-22 và F-35. Các hình ảnh đồ họa đầu tiên do Không quân Mỹ công bố cho thấy F-47 có những điểm khác biệt so với tiêm kích F-22 hay F-35. Dòng F-47 có thân dẹt và góc cạnh, những tính năng cơ bản của tiêm kích tàng hình, nhưng được bổ sung cánh mũi ở hai bên buồng lái. Cụm cánh mũi và cánh nâng chính đều vát hướng lên trên, thay vì nằm trên một mặt phẳng như dòng F-22. "F-47 có tầm bay xa hơn đáng kể hơn so với F-22", tướng Allvin tiết lộ, nhưng không đưa ra con số cụ thể. Những chiếc F-22 có thể đạt tầm bay tối đa gần 3.000 km nếu mang theo hai thùng dầu phụ dưới cánh, trong khi bán kính chiến đấu là khoảng 1.100 km nếu không mang thêm thùng dầu phụ. Các nhà quan sát quân sự Mỹ đã ca ngợi việc ra mắt máy bay chiến đấu mới của Mỹ, một số người gọi đây là "một quái thú sẽ bảo vệ bầu trời của chúng ta trong nhiều thập kỷ". Nhưng một số người khác tỏ ra hoài nghi về mức giá, "Ba trăm triệu cho mỗi máy bay? Tốt hơn là nên đi kèm với sự đảm bảo chiến thắng trong mọi cuộc chiến". Liệu F-47 có xứng đáng với danh hiệu "máy bay chiến đấu tiên tiến nhất từng được chế tạo" hay không, điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều năm thử nghiệm, cải tiến và có lẽ quan trọng nhất là thực tế khó lường của chiến trường mà nó được thiết kế để thống trị.

Ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng, Lầu Năm Góc đã trao hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 mang tên F-47 cho tập đoàn Boeing. F-47 được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại quyền thống trị bầu trời của Không quân Mỹ. Ảnh X Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump mô tả máy bay này là "máy bay chiến đấu tiên tiến, mạnh mẽ và nguy hiểm nhất từng được chế tạo". F-47 có khả năng hoạt động cùng với nhiều thiết bị bay không người lái, số lượng không giới hạn và được trang bị công nghệ tàng hình tối tân, khiến nó "gần như không thể bị phát hiện". Ảnh Reuters Quyết định phát triển F-47 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Quân đội Mỹ, nhằm duy trì cường quốc không quân hàng đầu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Ảnh Reuters Tổng thống Donald Trump cho biết thêm, một phiên bản thử nghiệm của F-47 đã bí mật bay thử trong gần 5 năm. Tổng thống Mỹ tự tin tuyên bố: "Đây là mẫu chiến đấu cơ tiên tiến nhất, có năng lực cao nhất, có sức sát thương lớn nhất từng được chế tạo. Khả năng của nó vượt xa mọi loại máy bay của các quốc gia khác". Ảnh Wikipedia Bên cạnh đó, việc trao hợp đồng sản xuất F-47 cho Boeing đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đặc biệt sau những thách thức mà công ty này đã gặp phải trong các dự án trước đó. F-47 dự kiến sẽ thay thế F-22 Raptor của Lockheed Martin và mang lại lợi thế lớn cho Boeing. Ảnh Reddit Hiện tại, giá trị hợp đồng trao cho Boeing chưa được công bố, tuy nhiên, mỗi chiếc F-47 khi được sản xuất hàng loạt được ước tính có giá hơn 300 triệu USD. Sau khi xuất hiện thông tin Boeing trúng thầu hợp đồng F-47 giá cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng 5%. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho biết nhiều quốc gia đồng minh đã liên hệ để đặt mua F-47. Tuy nhiên, Mỹ chỉ đang xem xét bán phiên bản giảm cấp cho một số nước. Các nhà phân tích quân sự giải thích rằng, F-47 được thiết kế để chống lại các hệ thống như mạng lưới phòng thủ tên lửa S-400 của Nga hoặc HQ-9 của Trung Quốc, cả hai đều gây ra mối đe dọa đối với các máy bay tàng hình cũ hơn như F-22 và F-35. Các hình ảnh đồ họa đầu tiên do Không quân Mỹ công bố cho thấy F-47 có những điểm khác biệt so với tiêm kích F-22 hay F-35. Dòng F-47 có thân dẹt và góc cạnh, những tính năng cơ bản của tiêm kích tàng hình, nhưng được bổ sung cánh mũi ở hai bên buồng lái. Cụm cánh mũi và cánh nâng chính đều vát hướng lên trên, thay vì nằm trên một mặt phẳng như dòng F-22. "F-47 có tầm bay xa hơn đáng kể hơn so với F-22", tướng Allvin tiết lộ, nhưng không đưa ra con số cụ thể. Những chiếc F-22 có thể đạt tầm bay tối đa gần 3.000 km nếu mang theo hai thùng dầu phụ dưới cánh, trong khi bán kính chiến đấu là khoảng 1.100 km nếu không mang thêm thùng dầu phụ. Các nhà quan sát quân sự Mỹ đã ca ngợi việc ra mắt máy bay chiến đấu mới của Mỹ, một số người gọi đây là "một quái thú sẽ bảo vệ bầu trời của chúng ta trong nhiều thập kỷ". Nhưng một số người khác tỏ ra hoài nghi về mức giá, "Ba trăm triệu cho mỗi máy bay? Tốt hơn là nên đi kèm với sự đảm bảo chiến thắng trong mọi cuộc chiến". Liệu F-47 có xứng đáng với danh hiệu "máy bay chiến đấu tiên tiến nhất từng được chế tạo" hay không, điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều năm thử nghiệm, cải tiến và có lẽ quan trọng nhất là thực tế khó lường của chiến trường mà nó được thiết kế để thống trị.