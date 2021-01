Choáng ngợp với khoang lái máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ

Máy bay ném bom B-2 Spirit hiện được xem là loại oanh tạc cơ chiến lược mới nhất, hiện đại nhất thế giới dù nó đã được ra đời từ những năm 90 của thế kỷ trước. Chính thức được cất cánh thử lần đầu tiên từ năm 1989, tới nay máy bay B-2 Spirit đã ra đời được 31 năm. Có thể khẳng định, vào thời điểm được ra mắt, máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ được trang bị những công nghệ hàng không hiện đại bậc nhất. Tuy nhiên, nếu đặt những công nghệ hàng không hiện đại này của Mỹ vào thời điểm hiện tại, người ta vẫn dễ ràng nhận ra nhiều điểm "hoài cổ". Điểm dễ nhận ra nhất trên chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit này đó là dù được trang bị rất nhiều màn hình, tuy nhiên vẫn không xuất hiện bóng dáng của màn hình cảm ứng. Các màn hình hiển thị thông số trên chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit phần lớn đều là màn hình kiểu cũ với nút bấm chức năng ở bên ngoài màn hình. Dù là máy bay ném bom, tuy nhiên B-2 Spirit lại có hệ thống cần điều khiển đặt giữa hai chân phi công và cần đẩy động lực phía bên tay phải - giống với thiết kế của khoang lái máy bay tiêm kích. Màn hình hiển thị trung tâm cỡ lớn hiển thị các thông số bay thay cho hệ thống đồng hồ kiểu cũ, đây dường như là màn hình cảm ứng duy nhất được lắp đặt trên máy bay. Dù có hệ thống máy tính điều khiển bay cực kỳ hiện đại, tuy nhiên phần mềm bay của chiếc B-2 Spirit này lại chỉ hiển thị trên màn hình đơn sắc. Phía bên chân phải của phi công là cần giật để khởi động ghế phóng, giúp phi công thoát ly khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp. Bản thân phi công điều khiển chiếc B-2 Spirit vẫn sử dụng giấy và bút để theo dõi hành trình bay của chiếc oanh tạc cơ chiến lược này. Hệ thống kính chắn gió của chiếc B-2 Spirit có phần khá cồng kềnh và khiến phi công bị hạn chế tầm nhìn. Máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ được chính thức ra mắt từ năm 1997. Tuy nhiên hiện tại Không quân Mỹ cũng chỉ sử dụng khoảng 20 chiếc trong biên chế. Tương tự như tiêm kích F-35 sau này, do bị nhồi nhét quá nhiều tính năng hiện đại, chiếc B-2 Spirit khi mới ra mắt cũng đã nhận không ít chỉ trích do hoạt động kém hiệu quả, mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn. Đơn giản như việc chiếc B-2 Spirit không thể bay an toàn được trong điều kiện thời tiết có mưa cũng khiến các kỹ sư của Northrop Grumman tốn vài năm khắc phục. Tuy nhiên, dù hiện đại đến mấy thì Không quân Mỹ cũng không sử dụng loại máy bay đắt đỏ này với số lượng lớn được. Chi phí mỗi giờ bay của B-2 Spirit lên tới gần 200.000 USD, trong khi đó chi phí sản xuất lên tới 2,13 tỷ USD mỗi chiếc - rõ ràng là quá đắt đỏ. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh máy bay ném bom B-2 Spirit của Không quân Mỹ bay ở độ cao cực thấp.

Máy bay ném bom B-2 Spirit hiện được xem là loại oanh tạc cơ chiến lược mới nhất, hiện đại nhất thế giới dù nó đã được ra đời từ những năm 90 của thế kỷ trước. Chính thức được cất cánh thử lần đầu tiên từ năm 1989, tới nay máy bay B-2 Spirit đã ra đời được 31 năm. Có thể khẳng định, vào thời điểm được ra mắt, máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ được trang bị những công nghệ hàng không hiện đại bậc nhất. Tuy nhiên, nếu đặt những công nghệ hàng không hiện đại này của Mỹ vào thời điểm hiện tại, người ta vẫn dễ ràng nhận ra nhiều điểm "hoài cổ". Điểm dễ nhận ra nhất trên chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit này đó là dù được trang bị rất nhiều màn hình, tuy nhiên vẫn không xuất hiện bóng dáng của màn hình cảm ứng. Các màn hình hiển thị thông số trên chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit phần lớn đều là màn hình kiểu cũ với nút bấm chức năng ở bên ngoài màn hình. Dù là máy bay ném bom , tuy nhiên B-2 Spirit lại có hệ thống cần điều khiển đặt giữa hai chân phi công và cần đẩy động lực phía bên tay phải - giống với thiết kế của khoang lái máy bay tiêm kích. Màn hình hiển thị trung tâm cỡ lớn hiển thị các thông số bay thay cho hệ thống đồng hồ kiểu cũ, đây dường như là màn hình cảm ứng duy nhất được lắp đặt trên máy bay. Dù có hệ thống máy tính điều khiển bay cực kỳ hiện đại, tuy nhiên phần mềm bay của chiếc B-2 Spirit này lại chỉ hiển thị trên màn hình đơn sắc. Phía bên chân phải của phi công là cần giật để khởi động ghế phóng, giúp phi công thoát ly khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp. Bản thân phi công điều khiển chiếc B-2 Spirit vẫn sử dụng giấy và bút để theo dõi hành trình bay của chiếc oanh tạc cơ chiến lược này. Hệ thống kính chắn gió của chiếc B-2 Spirit có phần khá cồng kềnh và khiến phi công bị hạn chế tầm nhìn. Máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ được chính thức ra mắt từ năm 1997. Tuy nhiên hiện tại Không quân Mỹ cũng chỉ sử dụng khoảng 20 chiếc trong biên chế. Tương tự như tiêm kích F-35 sau này, do bị nhồi nhét quá nhiều tính năng hiện đại, chiếc B-2 Spirit khi mới ra mắt cũng đã nhận không ít chỉ trích do hoạt động kém hiệu quả, mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn. Đơn giản như việc chiếc B-2 Spirit không thể bay an toàn được trong điều kiện thời tiết có mưa cũng khiến các kỹ sư của Northrop Grumman tốn vài năm khắc phục. Tuy nhiên, dù hiện đại đến mấy thì Không quân Mỹ cũng không sử dụng loại máy bay đắt đỏ này với số lượng lớn được. Chi phí mỗi giờ bay của B-2 Spirit lên tới gần 200.000 USD, trong khi đó chi phí sản xuất lên tới 2,13 tỷ USD mỗi chiếc - rõ ràng là quá đắt đỏ. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh máy bay ném bom B-2 Spirit của Không quân Mỹ bay ở độ cao cực thấp.