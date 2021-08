Chính xác lực lượng Taliban đã thu bao được nhiêu vũ khí của Mỹ?

Tình hình Afghanistan đã thay đổi; Mỹ về cơ bản đã hoàn thành việc rút quân, nhưng sau đó lại phải đưa quân đến Afghanistan để bảo vệ việc di tản thường dân của mình rời khỏi Afghanistan. Một rắc rối khác mà Mỹ phải đối mặt khi vội vàng rút quân, đó là một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự của Mỹ đã rơi vào tay Taliban. "Từ những hình ảnh được gửi về từ Afghanistan, chúng tôi kinh hoàng khi thấy nhiều trang thiết bị của Mỹ, bao gồm cả trực thăng chiến đấu UH-60 Black Hawk đã nằm trong tay Taliban"; 25 Thượng nghị sĩ viết trong một bức thư chung gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, đánh giá tình báo cho thấy, về vũ khí hạng nặng, lực lượng Taliban đã thu giữ hơn 2.000 xe bọc thép và 40 máy bay. Ngoài ra, còn có nhiều thiết bị nhỏ như máy liên lạc, súng bộ binh, súng cối, kính nhìn đêm. Theo đánh giác của các chuyên gia quân sự, mặc dù Taliban thu được rất nhiều vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, những vũ khí và thiết bị này đều là vũ khí hạng hai, và có thể chủ yếu được sử dụng trong các cuộc nội chiến. Vậy chính xác Taliban đã thu giữ được bao nhiêu vũ khí do Mỹ sản xuất? Một tháng trước khi Kabul bị Taliban đánh chiếm, Bộ Quốc phòng Afghanistan (trước đây), đã đăng ảnh trên mạng xã hội về sự xuất hiện của 7 chiếc trực thăng mới do Mỹ chuyển giao tại Kabul và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam đoan, sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Chính phủ Afghanistan. Nhưng chỉ trong vài tuần, Taliban đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát hầu hết các vùng của Afghanistan, nhiều vũ khí trang bị rơi vào tay Taliban. Một đoạn video cho thấy các chiến binh Taliban đang kiểm tra xe quân sự và mở các hộp đựng súng hoàn toàn mới, thiết bị liên lạc và máy bay không người lái quân sự. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy, những chiến binh Taliban đang cầm súng trường tiến công M16 do Mỹ sản xuất và súng ngắn M4, thay vì súng trường AK-47 mang tính biểu tượng của họ; và những người đàn ông Taliban có vũ trang, đang lái xe quân sự Hummer. Hãng tin AP cho biết, trong số khoảng 145 tỷ USD mà Mỹ đầu tư cho việc tái thiết Afghanistan, thì đã có khoảng 83 tỷ USD được chi cho việc duy trì và phát triển lực lượng cảnh sát và quân đội chính phủ Afghanistan. Reuters đưa tin từ năm 2002 đến năm 2017, Mỹ đã cung cấp khoảng 28 tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự cho các lực lượng chính phủ Afghanistan; bao gồm 600.000 vũ khí cá nhân và trang bị, như súng trường tấn công M16, 162.000 thiết bị liên lạc và 16.000 kính nhìn đêm; tên lửa và UAV nhỏ, để thu thập thông tin tình báo. Theo dữ liệu từ Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), một cơ quan giám sát thuộc Quốc hội Mỹ, từ năm 2003 đến năm 2016, Mỹ đã cung cấp 208 máy bay các loại cho các lực lượng chính phủ Afghanistan. Các máy bay như trực thăng UH-60 Black Hawk luôn là biểu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Afghanistan, và chúng cũng được coi là lợi thế lớn nhất của lực lượng chính phủ Afghanistan so với Taliban. Tuy nhiên những vũ khí như UH-60, sẽ giúp Taliban hình thành lực lượng chiến đấu hạng nặng. Các chuyên gia quân sự cho biết, phần lớn Taliban từng tham gia chiến tranh du kích và không cần đến các loại vũ khí, trang bị hạng nặng này. Trước đây Taliban sử dụng vũ khí hạng nhẹ như súng trường AK-47 và ĐKZ, những vũ khí trang bị hạng nặng rất hiếm. Việc lực lượng Taliban thu giữ rất nhiều vũ khí và trang thiết bị do Mỹ sản xuất lần này, đã giúp họ hình thành lực lượng tác chiến hạng nặng chính quy; đồng thời đóng vai trò hỗ trợ cho Taliban xây dựng lực lượng lục quân và không quân chính quy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những vũ khí và thiết bị Mỹ rơi vào tay Taliban, phần lớn thuộc về những thiết bị thông thường nhất trong chuỗi vũ khí của quân đội Mỹ, và nhiều vũ khí trong số đó là thiết bị cũ, đã qua sử dụng. Điều quan trọng là số người trong lực lượng Taliban có khả năng sử dụng các loại vũ khí và trang bị hiện đại tương đối thấp; nên Taliban hiện đã bắt đầu tuyển dụng phi công từ quân đội chính phủ Afghanistan trước đây và các lực lượng khác phục vụ cho Taliban, sử dụng những vũ khí và thiết bị này. Một số quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, mặc dù họ lo lắng rằng số máy bay bị Taliban thu giữ, sẽ được sử dụng cho mục đích chống lại Mỹ; nhưng Taliban cũng phải đối mặt với vấn đề thiếu công nghệ, nhân lực bảo dưỡng máy bay. Một quan chức Mỹ cho biết: "Điều trớ trêu là thiết bị của chúng tôi thường xuyên hỏng hóc. Thực tế này dường như là một điều tốt?". Tướng Mỹ Joseph Votel nói với Reuters rằng, hầu hết các thiết bị quân sự cao cấp mà Taliban thu giữ, đều không được trang bị công nghệ cốt lõi nhạy cảm của Mỹ; vì vậy, việc họ thu giữ những thiết bị này dù ở mức độ lớn, cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, tương tự như việc giành được một "chiến tích". Tuy nhiên, đối với một số vũ khí và trang bị hạng nặng, đặc biệt là máy bay chiến đấu như trực thăng UH-60, Mỹ không muốn thấy Taliban sử dụng chúng; vì vậy, có khả năng Mỹ có thể sử dụng các cuộc không kích và các hành động quân sự khác, để phá hủy số máy bay này. Các loại vũ khí bị Taliban thu giữ, có một số loại vũ khí hạng nhẹ dễ sử dụng hơn như súng máy, súng cối cũng như vũ khí và thiết bị nhỏ khác, có thể mang lại lợi thế lớn cho Taliban trong các cuộc nội chiến; và họ có thể chiến đấu trong một thời gian dài nữa mà không lo sợ thiếu nguồn cung. Việc Taliban thu giữ một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị, cũng sẽ có tác động tiêu cực đến uy tín quốc tế của Mỹ; mặc dù số vũ khí này tương đối lạc hậu, nhưng số vũ khí này Quân đội Mỹ đã trực tiếp đưa đến Afghanistan và cuối cùng rơi vào đối thủ không đội trời chung Taliban. Điều này thực sự không thể chấp nhận được. Cuối cùng, những vũ khí và thiết bị bị Taliban thu giữ, chủ yếu được sử dụng trong các cuộc nội chiến hoặc được sử dụng như một con bài thương lượng để tham gia các cuộc đàm phán trong nước. Ngoài ra, các loại vũ khí, trang bị này đều là vũ khí hạng hai, không có lợi thế so với tính năng vũ khí, trang bị của các nước láng giềng. Nguồn ảnh: Pinterest. Người dân Afghanistan ùn ùn chạy trốn khỏi thủ đô Kabul sau khi thành phố này rơi vào tay Taliban. Nguồn: Fox.



Tình hình Afghanistan đã thay đổi; Mỹ về cơ bản đã hoàn thành việc rút quân, nhưng sau đó lại phải đưa quân đến Afghanistan để bảo vệ việc di tản thường dân của mình rời khỏi Afghanistan. Một rắc rối khác mà Mỹ phải đối mặt khi vội vàng rút quân, đó là một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự của Mỹ đã rơi vào tay Taliban. "Từ những hình ảnh được gửi về từ Afghanistan, chúng tôi kinh hoàng khi thấy nhiều trang thiết bị của Mỹ, bao gồm cả trực thăng chiến đấu UH-60 Black Hawk đã nằm trong tay Taliban"; 25 Thượng nghị sĩ viết trong một bức thư chung gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, đánh giá tình báo cho thấy, về vũ khí hạng nặng, lực lượng Taliban đã thu giữ hơn 2.000 xe bọc thép và 40 máy bay. Ngoài ra, còn có nhiều thiết bị nhỏ như máy liên lạc, súng bộ binh, súng cối, kính nhìn đêm. Theo đánh giác của các chuyên gia quân sự, mặc dù Taliban thu được rất nhiều vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, những vũ khí và thiết bị này đều là vũ khí hạng hai, và có thể chủ yếu được sử dụng trong các cuộc nội chiến. Vậy chính xác Taliban đã thu giữ được bao nhiêu vũ khí do Mỹ sản xuất? Một tháng trước khi Kabul bị Taliban đánh chiếm, Bộ Quốc phòng Afghanistan (trước đây), đã đăng ảnh trên mạng xã hội về sự xuất hiện của 7 chiếc trực thăng mới do Mỹ chuyển giao tại Kabul và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam đoan, sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Chính phủ Afghanistan. Nhưng chỉ trong vài tuần, Taliban đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát hầu hết các vùng của Afghanistan, nhiều vũ khí trang bị rơi vào tay Taliban. Một đoạn video cho thấy các chiến binh Taliban đang kiểm tra xe quân sự và mở các hộp đựng súng hoàn toàn mới, thiết bị liên lạc và máy bay không người lái quân sự. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy, những chiến binh Taliban đang cầm súng trường tiến công M16 do Mỹ sản xuất và súng ngắn M4, thay vì súng trường AK-47 mang tính biểu tượng của họ; và những người đàn ông Taliban có vũ trang, đang lái xe quân sự Hummer. Hãng tin AP cho biết, trong số khoảng 145 tỷ USD mà Mỹ đầu tư cho việc tái thiết Afghanistan, thì đã có khoảng 83 tỷ USD được chi cho việc duy trì và phát triển lực lượng cảnh sát và quân đội chính phủ Afghanistan. Reuters đưa tin từ năm 2002 đến năm 2017, Mỹ đã cung cấp khoảng 28 tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự cho các lực lượng chính phủ Afghanistan; bao gồm 600.000 vũ khí cá nhân và trang bị, như súng trường tấn công M16, 162.000 thiết bị liên lạc và 16.000 kính nhìn đêm; tên lửa và UAV nhỏ, để thu thập thông tin tình báo. Theo dữ liệu từ Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), một cơ quan giám sát thuộc Quốc hội Mỹ, từ năm 2003 đến năm 2016, Mỹ đã cung cấp 208 máy bay các loại cho các lực lượng chính phủ Afghanistan. Các máy bay như trực thăng UH-60 Black Hawk luôn là biểu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Afghanistan, và chúng cũng được coi là lợi thế lớn nhất của lực lượng chính phủ Afghanistan so với Taliban. Tuy nhiên những vũ khí như UH-60, sẽ giúp Taliban hình thành lực lượng chiến đấu hạng nặng. Các chuyên gia quân sự cho biết, phần lớn Taliban từng tham gia chiến tranh du kích và không cần đến các loại vũ khí, trang bị hạng nặng này. Trước đây Taliban sử dụng vũ khí hạng nhẹ như súng trường AK-47 và ĐKZ, những vũ khí trang bị hạng nặng rất hiếm. Việc lực lượng Taliban thu giữ rất nhiều vũ khí và trang thiết bị do Mỹ sản xuất lần này, đã giúp họ hình thành lực lượng tác chiến hạng nặng chính quy; đồng thời đóng vai trò hỗ trợ cho Taliban xây dựng lực lượng lục quân và không quân chính quy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những vũ khí và thiết bị Mỹ rơi vào tay Taliban, phần lớn thuộc về những thiết bị thông thường nhất trong chuỗi vũ khí của quân đội Mỹ, và nhiều vũ khí trong số đó là thiết bị cũ, đã qua sử dụng. Điều quan trọng là số người trong lực lượng Taliban có khả năng sử dụng các loại vũ khí và trang bị hiện đại tương đối thấp; nên Taliban hiện đã bắt đầu tuyển dụng phi công từ quân đội chính phủ Afghanistan trước đây và các lực lượng khác phục vụ cho Taliban, sử dụng những vũ khí và thiết bị này. Một số quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, mặc dù họ lo lắng rằng số máy bay bị Taliban thu giữ, sẽ được sử dụng cho mục đích chống lại Mỹ; nhưng Taliban cũng phải đối mặt với vấn đề thiếu công nghệ, nhân lực bảo dưỡng máy bay. Một quan chức Mỹ cho biết: "Điều trớ trêu là thiết bị của chúng tôi thường xuyên hỏng hóc. Thực tế này dường như là một điều tốt?". Tướng Mỹ Joseph Votel nói với Reuters rằng, hầu hết các thiết bị quân sự cao cấp mà Taliban thu giữ, đều không được trang bị công nghệ cốt lõi nhạy cảm của Mỹ; vì vậy, việc họ thu giữ những thiết bị này dù ở mức độ lớn, cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, tương tự như việc giành được một "chiến tích". Tuy nhiên, đối với một số vũ khí và trang bị hạng nặng, đặc biệt là máy bay chiến đấu như trực thăng UH-60, Mỹ không muốn thấy Taliban sử dụng chúng; vì vậy, có khả năng Mỹ có thể sử dụng các cuộc không kích và các hành động quân sự khác, để phá hủy số máy bay này. Các loại vũ khí bị Taliban thu giữ, có một số loại vũ khí hạng nhẹ dễ sử dụng hơn như súng máy, súng cối cũng như vũ khí và thiết bị nhỏ khác, có thể mang lại lợi thế lớn cho Taliban trong các cuộc nội chiến; và họ có thể chiến đấu trong một thời gian dài nữa mà không lo sợ thiếu nguồn cung. Việc Taliban thu giữ một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị, cũng sẽ có tác động tiêu cực đến uy tín quốc tế của Mỹ; mặc dù số vũ khí này tương đối lạc hậu, nhưng số vũ khí này Quân đội Mỹ đã trực tiếp đưa đến Afghanistan và cuối cùng rơi vào đối thủ không đội trời chung Taliban. Điều này thực sự không thể chấp nhận được. Cuối cùng, những vũ khí và thiết bị bị Taliban thu giữ, chủ yếu được sử dụng trong các cuộc nội chiến hoặc được sử dụng như một con bài thương lượng để tham gia các cuộc đàm phán trong nước. Ngoài ra, các loại vũ khí, trang bị này đều là vũ khí hạng hai, không có lợi thế so với tính năng vũ khí, trang bị của các nước láng giềng. Nguồn ảnh: Pinterest. Người dân Afghanistan ùn ùn chạy trốn khỏi thủ đô Kabul sau khi thành phố này rơi vào tay Taliban. Nguồn: Fox.