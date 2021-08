Tương lai nào cho Afghanistan sau khi kết thúc cuộc chiến dài 20 năm?

Tờ Free Press đưa tin, binh lính Taliban đã phất cờ của họ trên dinh tổng thống ở Kabul. Còn Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên xung đột ở nước này kiềm chế tối đa. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả tình hình ở Afghanistan là một trong những thất bại lớn nhất của Mỹ. Trump đã đổ lỗi cho Joe Biden: “Những gì Biden đã làm với Afghanistan là sự sỉ nhục. Đây sẽ là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Theo các thông tin mới nhất, các chiến binh Taliban ở Afghanistan đã giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ đất nước trong vài ngày và tiến vào thủ đô Kabul. Nhiều người đã trông thấy binh lính Taliban phất cờ của họ trên dinh tổng thống ở Kabul, Al Jazeera đưa tin. Trước đó, Taliban đã nắm quyền kiểm soát kênh truyền hình nhà nước ở Kabul và trong lời kêu gọi của họ, đã kêu gọi người dân bình tĩnh. Các tay súng Taliban tuyên bố thiết lập quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Hiện Taliban đang đàm phán về việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và đang tiến hành thành lập một chính phủ lâm thời. Còn Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tham gia xung đột ở Afghanistan kiềm chế tối đa và kêu gọi Taliban hành xử “với sự kiềm chế”. Trên trang web chính thức của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viết: “Tổng thư ký LHQ đang theo dõi tình hình ở Afghanistan một cách hết sức quan tâm. Ông kêu gọi Taliban và tất cả các bên khác thể hiện sự kiềm chế tối đa, để bảo vệ tính mạng và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo”, tuyên bố viết. Tổng thư ký LHQ cũng thông báo, một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, về tình hình ở Afghanistan sẽ diễn ra vào ngày 16/8. Trước đó, vệ sĩ riêng của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với kênh kênh truyền hình Al-Jazera của Qatar rằng, ông Ghani đã bay tới Tashkent, Thủ đô của Uzebekixtan. Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov sẽ không di tản như các quốc gia phương Tây, mà còn dự kiến tổ chức một cuộc họp với đại diện của Taliban, để thảo luận về an ninh với cơ quan đại diện ngoại giao Nga. Theo người phát ngôn của Taliban, ở Afghanistan tới đây, phụ nữ sẽ được học và đi làm, họ cũng được rời khỏi nhà một mình; đồng thời các nhà báo có thể chỉ trích chính phủ mà không sợ bị trừng phạt. Tuy nhiên, phụ nữ sẽ phải đội khăn trùm đầu; người đại diện của Taliban Suhal Shahin cho biết. Trong khi đó, các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã được sơ tán hoàn toàn. Toàn bộ nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao đã được đưa đến sân bay Hamid Karzai ở ngoại ô Thủ đô Kabul. Người đứng đầu cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng, việc sơ tán an toàn tất cả nhân viên đại sứ quán hiện đã hoàn tất. Tất cả nhân viên đại sứ quán đều nằm trong khu vực của sân bay quốc tế Hamid Karzai, vành đai được quân đội Mỹ canh gác”. Hiện nay tại sân bay Hamid Karzai, lực lượng quân đội Mỹ tại đây đã phải bắn chỉ thiên để ngăn hàng trăm người dân chạy trên đường băng, khiến máy bay không thể cất cánh. Theo tin vào giờ chót, một chiếc máy bay dân dụng Tu-204 SLO Russia đã được điều động từ Nga đến Afghanistan; theo phỏng đoán, có thể chiếc máy bay này sẽ sơ tán các đại diện và các nhà ngoại giao của Nga khỏi Afghanistan, mặc dù trước đó, Moscow không có ý định này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng thống Joe Biden muốn đưa thêm quân quay trở lại Afghanistan nhưng không kịp. Nguồn: CNBC.



