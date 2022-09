Cách vệ tinh Mỹ giám sát mọi hoạt động của Nga ở Ukraine

Vai trò của tình báo Mỹ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine



Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước vào một giai đoạn đặc biệt quan trọng, và quân đội Nga cũng đã áp dụng một số chiến lược mới.

Không thể phủ nhận rằng, cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine, cuối cùng đã có một số kết quả trước khi mùa đông đến, ít nhất là ở Kharkov để giành lại quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ.

Có 4 lý do chính khiến Ukraine chiếm ưu thế chiến lược trong cuộc phản công này: Thứ nhất, Ukraine đã nhận được một số lượng lớn vũ khí từ các nước phương Tây. Các bệ phóng tên lửa HIMARS, pháo mới và các loại vũ khí khác đã thực sự giúp Ukraine có được lợi thế về hỏa lực;

Thứ hai, Nga đã không có đủ quân nên lực lượng phòng thủ quá mỏng; quân Nga về cơ bản không có quân trang bị vũ khí hạng nặng ở Kharkov, việc phòng thủ do một số quân dự bị và dân quân thực hiện, quân số cũng rất hạn chế.

Thứ ba là khi các nước phương Tây can thiệp trực tiếp, họ đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của Nga.

Thứ tư, chiến lược tấn công phía đông và phía tây của Ukraine đã dẫn đến việc điều động nhiều đơn vị quân đội Nga đến các khu vực tiền tuyến như Kherson.

Ukraine giành lợi thế trong trận phản công, dù chỉ là về mặt chiến thuật, nhưng Ukraine và toàn bộ phương Tây vẫn rất phấn khích. Một số phương tiện truyền thông phương Tây thậm chí còn quảng bá mạnh mẽ vụ Ukraine bắt sống xe tăng T-90M của Nga.



Còn Mỹ cũng không giấu giếm công lao của mình trong thành công của Ukraine, đồng thời nói rõ rằng Mỹ, Anh cũng như các nước phương Tây khác đóng một vai trò quan trọng trong đó.

Phía Mỹ nhấn mạnh vai trò to lớn của các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu trong việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine, trong chiến thắng của cuộc phản công.

Tất nhiên, điều quan trọng hơn là Mỹ đã tiết lộ một sự thật quan trọng, đó là hệ thống tình báo của Mỹ đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thắng phản công này.

Mỹ triển khai hệ thống tình báo ở Ukraine như thế nào?

Theo tờ Politico, kể từ khi Mỹ lên kế hoạch cho Ukraine để hỗ trợ chế độ thân Mỹ lên nắm quyền, họ đã bắt đầu triển khai một hệ thống do thám toàn diện ở Ukraine.

Hệ thống trinh sát của quân đội Mỹ có vệ tinh trên bầu trời, UAV trinh sát và máy bay trinh sát chiến lược cùng nhiều thiết bị trinh sát được thiết lập trước như hệ thống trinh sát vô tuyến trên mặt đất.

Tất nhiên, quân đội Mỹ cũng đã đào tạo một số lượng lớn nhân viên trinh sát mặt đất ở Ukraine, nhiều người trong số họ đã ẩn náu trên vùng đất do Nga chiếm đóng như thường dân.

Tuy nhiên, hệ thống trinh sát của quân đội Mỹ chủ yếu dựa vào các vệ tinh trên bầu trời, cũng là nơi mạnh nhất của Mỹ.

Quân đội Mỹ có các vệ tinh quân sự cao cấp tối mật như vệ tinh trinh sát hình ảnh quang học Keyhole, vệ tinh trinh sát hình ảnh radar Lacrosse và vệ tinh trinh sát điện tử Intruder. Trong số đó, loạt "lỗ khóa" của quân đội Mỹ chủ yếu bao gồm 9 loại vệ tinh trinh sát chụp ảnh, bao gồm KH-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 và 12.

Vệ tinh trinh sát radar Lacrosse của Mỹ là vệ tinh trinh sát radar khẩu độ tổng hợp với radar hình ảnh, để theo dõi và trinh sát các mục tiêu mặt đất và độ sâu nhất định dưới bề mặt đất và một số mục tiêu trên biển.

Các vệ tinh do thám điện tử của Mỹ chủ yếu bao gồm "Mercury", "Adviser", "Three Goddess of Destiny" và "Clarion".

Các vệ tinh trinh sát chính xác cao này, là nền tảng cho khả năng trinh sát mạnh mẽ của Mỹ và là chìa khóa để quân đội Mỹ thu được thông tin tình báo chiến trường.

Trong khi quân đội Mỹ đang sử dụng các vệ tinh do thám quân sự, thì Mỹ cũng có thể sử dụng một số lượng lớn các vệ tinh thương mại.

Ví dụ, vệ tinh WorldView-3, vệ tinh viễn thám quang học độ nét cao thương mại thế hệ thứ tư của Mỹ, có thể chụp ảnh mặt đất với độ phân giải đủ màu 0,31 mét và là vệ tinh thương mại đầu tiên trên thế giới có độ phân giải 0,3 mét.

Mỹ luôn thực hiện nguyên tắc kết hợp quân-dân sự và các vệ tinh thương mại luôn có khả năng trinh sát quân sự mạnh mẽ. Tất nhiên, ngoài việc sử dụng các vệ tinh do thám và các phương pháp trinh sát của riêng mình, Mỹ cũng có thể sử dụng các vệ tinh do thám của các đồng minh NATO như vệ tinh của Anh.

Có thể nói, Mỹ có một hệ thống trinh sát rất mạnh ở Ukraine, có thể hoàn thành toàn bộ quá trình hoạt động tình báo bao gồm trinh sát, nhập dữ liệu, giải thích, truyền, ra quyết định, phân phối và xác minh lại thông tin tình báo chiến trường trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Tình báo Mỹ nắm được thông tin gì của Quân đội Nga?

Hệ thống trinh sát của quân đội Mỹ rất mạnh và hoàn hảo, đây cũng là khó khăn lớn nhất mà quân đội Nga phải đối mặt. Có thể nói, dưới hệ thống trinh sát của quân đội Mỹ, quân đội Nga rất khó có cơ hội che giấu ý đồ của mình.

Kể từ năm 2014, hệ thống trinh sát của quân đội Mỹ đã đi vào hoạt động và hệ thống này đã theo dõi toàn diện mọi động thái của quân đội Nga ở khu vực quanh Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, Mark Warner, cũng trực tiếp tiết lộ sự thật rằng, quân đội Ukraine đã giành lợi thế trong cuộc phản công, đó là Mỹ và Anh cùng các cơ quan tình báo phương Tây khác đã cung cấp cho Ukraine thông tin chính xác về việc triển khai Quân đội Nga, tạo cơ hội lớn nhất cho quân đội Ukraine phản công.

Nếu chỉ dựa vào lực lượng trinh sát của chính Ukraine, là hoàn toàn không thể nắm được thông tin của quân đội Nga.

Thông qua hệ thống trinh sát của riêng mình, quân đội Mỹ có thể kiểm soát thời gian thực đối với thông tin quân sự của Nga và các thông tin quan trọng như điều chỉnh hoạt động triển khai quân sự, chuyển quân và vận chuyển vật chất của Nga, có thể được quân đội Mỹ nắm vững.

Quân đội Mỹ đã truyền thông tin chiến trường chính xác cho quân đội Ukraine theo thời gian thực, điều này đảm bảo rằng quân đội Ukraine có thể nắm được mắt xích yếu nhất của phòng thủ quân đội Nga, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho chiến thắng của cuộc phản công.

Có thể nói, quân đội Nga tổ chức lực lượng phòng ngự yếu nhất trong khu vực Kharkov, và thông tin chính xác này là chìa khóa để quân đội Ukraine lựa chọn tiến hành một cuộc phản công tại đây.

Sự trinh sát toàn diện của quân đội Mỹ và việc cung cấp thông tin chính xác cho Ukraine trong thời gian thực, đã khiến quân đội Nga tỏ ra bị động trong cuộc phản công của Ukraine.

Ngoài các vệ tinh, khối NATO do Mỹ dẫn đầu, còn có các phương tiện trinh sát như máy bay trinh sát E-8 Joint Star, máy bay trinh sát chiến lược EC-135 và radar khẩu độ tổng hợp do máy bay trinh sát mang theo như U-2/ P-8... giúp quan sát “nhất cử, nhất động” của Quân đội Nga.

Nguyên nhân khiến quân đội Nga không đạt được mục tiêu quân sự của mình, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, chủ yếu là do hệ thống trinh sát của Mỹ có thể tìm thấy thông tin về hành động của quân đội Nga, từ đó giúp Ukraine ổn định lòng quân.



Bản chất của cuộc xung đột Nga-Ukraine, không chỉ đơn thuần là xung đột giữa Nga và Ukraine, mà là xung đột giữa Nga với toàn bộ cường quốc phương Tây.

Mặc dù vẫn chiếm ưu thế trong tổng thể chiến trường chung, nhưng làm thế nào để đối phó với hệ thống do thám phương Tây do Mỹ dẫn đầu, cũng là một bài toán cấp bách và hoàn toàn không đơn giản đối với quân đội Nga.