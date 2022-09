Tiêm kích Su-35 cho Iran và UAV cho Nga: Cuộc trao đổi công bằng?

Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, quân đội Ukraine đã sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) do phương Tây viện trợ, điều này từng khiến quân đội Nga, vốn có công nghệ UAV tương đối yếu kém, phải hứng chịu những thiệt hại. Nhưng bây giờ tình hình này đã thay đổi, bởi vì Nga cũng đã có một quốc gia có trình độ phát triển máy bay không người lái trợ giúp, đó là Iran; đồng thời Iran cũng là đối thủ “khó chịu” của Mỹ từ hơn 40 năm qua. Theo các cảnh quay chiến trường gần đây được tờ Skynews và Reuters đăng tải, mảnh vỡ của một máy bay không người lái nghi là của Iran, đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine; theo nhiều thông tin, rất có thể do Iran cung cấp cho quân đội Nga. Tình báo và truyền thông Mỹ cũng đã thổi phồng sự kiện Iran cung cấp UAV cho Nga, cáo buộc Nga vận chuyển máy bay không người lái từ Iran và thậm chí cử người đi đào tạo về điều khiển UAV tại Iran. Có thông tin cho rằng, Iran có khả năng sẽ cung cấp cho Nga gần 1.000 máy bay không người lái, và số lượng máy bay không người lái tấn công Shahd-129 hiện được giao, có thể lên tới 46 chiếc. Việc giao những máy bay không người lái này, đã bổ sung kịp thời cho yêu cầu cấp thiết của phía Quân đội Nga. Những thiếu sót của quân đội Nga trên chiến trường về phương tiện bay không người lái, đã được khắc phục và điều này cũng khiến quân đội Ukraine phải chịu áp lực rất lớn. Bên cạnh đó, trước sức ép bao vây cấm vận ngặt nghèo của phương Tây, đã đẩy Iran và Nga đến với nhau, thành “đồng minh tự nhiên”. Nga cũng nhân cơ hội này, sẽ giúp Iran đứng vững trước sức ép của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Theo hãng tin nhà nước Iran (IRNA), dẫn lời của Tư lệnh Không quân Iran cho biết, Nga sẽ cung cấp cho Iran 60 máy bay chiến đấu Su-35, trong đó có 18 chiếc có thể giao ngay; đổi lại Iran cũng bàn giao cho Nga máy bay không người lái do Iran chế tạo. Việc trao đổi “có qua có lại” này, có lợi cho cả hai bên. Vì lệnh cấm vận và các biện pháp trừng phạt của phương Tây, khiến việc thay thế lực lượng tiêm kích của Không quân Iran diễn ra rất chậm. Hiện nay, lực lượng này vẫn đang dựa vào số chiến đấu cơ chủ lực F-14 Tomcat, được mua của Mỹ từ hơn 40 năm trước. Trước sự đe dọa của Mỹ và Israel, Iran cần khẩn cấp mua máy bay chiến đấu mới. Giờ đây với Su-35, vấn đề khó khăn của Iran đã được giải quyết. Người ta nói rằng, Iran rất muốn và cuối cùng đã có thể trang bị 64 máy bay chiến đấu Su-35, trị giá tới 10 tỷ USD. Việc giao hàng có thể hoàn thành vào năm 2025. Làn sóng Nga và Iran “cùng nhau giữ ấm” này, có thể nói là bổ sung cho những thiếu sót của nhau và giải quyết những lo lắng của họ. Vì thiếu sót của Nga là UAV và UAV của Iran lại được đánh giá là có độ hiện đại cao, nên hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của Nga lúc này. Trong khi đó, Iran đang thiếu máy bay chiến đấu có người lái hiện đại, có thể khiến Không quân Mỹ và Israel chùn bước, khi có ý định tấn công phủ đầu Iran. Và lúc này, chỉ có Nga mới có thể giúp Iran hiện đại hóa đội hình máy bay chiến đấu; và Su-35 là chiến đấu cơ tốt nhất mà Nga có thể xuất khẩu. Xét trên bình diện chiến lược, đó là biểu hiện của việc Nga và Iran hợp lực chống lại thế giới đơn cực của Mỹ, vì cả Nga và Iran đều đã phải chịu sự o ép của Mỹ trong một thời gian dài. Không chỉ hợp tác về mặt hợp tác quân sự; trong các lĩnh vực khác như kinh tế và năng lượng, một số lượng lớn các dự án hợp tác cũng đã được ký kết. Ví dụ, Iran và Nga đã đạt được thỏa thuận hợp tác năng lượng trị giá 40 tỷ USD và Iran đang chuẩn bị nhập khẩu một lượng lớn khí đốt tự nhiên của Nga. Lần này Mỹ gặp phải bài toán khó mang tên Nga-Iran; nhưng chính sự cấm vận của Mỹ đã khiến những đối thủ của Mỹ “xích lại tự nhiên”. Nga và Iran đã liên kết với nhau, để cho Mỹ thêm một mối lo lắng. Điều này khiến bàn cờ địa chính trị thế giới trong thời gian tới, rất có thể sẽ có những chuyển biến phức tạp, khó lường hơn.

