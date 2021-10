Bí mật đằng sau việc Nga trang bị cho MiG-31 tên lửa tầm ngắn

Quân đội Nga đã bắt đầu tích hợp tên lửa tầm ngắn R-74M trang bị cho phi đội máy bay đánh chặn hạng nặng MiG-31BM/BSM, R-74M là loại tên lửa tiên tiến nhất trong biên chế của quân đội Nga và được tối ưu hóa cho khả năng nhắm mục tiêu tầm xa của máy bay đối phương ở những góc cực hạn. Máy bay MiG-31 Foxhound lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong Lực lượng Không quân Liên Xô vào năm 1981 và được nhiều nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là máy bay có năng lực nhất trong biên chế của Nga về hiệu suất không chiến. Radar mảng pha Zaslon-M trang bị trên máy bay chiến đấu MiG-31 cung cấp mức độ nhận biết tình huống cao, được đánh giá là vượt trội hơn so với tất cả các máy bay chiến đấu khác trong biên chế của Không quân Nga. Đồng thời MiG-31 có khả năng bay và vận hành vũ khí ở độ cao rất lớn trong không gian; tốc độ và độ bền rất tốt của máy bay, kết hợp với sức mạnh của tên lửa R-37 có tầm bắn lên tới 400km và đầu đạn nặng 60kg, giúp cho máy bay có khả năng chiến đấu cao trong chiến đấu ngoài tầm nhìn, đây cũng là vai trò mà MiG-31 được thiết kế. Tuy nhiên, việc Nga trang bị các tên lửa đánh chặn R-74 cho MiG-31 - loại máy bay chuyên giành cho thực hiện các cuộc chiến tranh tầm xa, đã đặt ra câu hỏi cho nhiều chuyên gia quân sự là tại sao MiG-31 lại được ưu tiên nhận các tên lửa tầm ngắn mới nhất. Mặc dù vô địch về tốc độ bay, độ cao và tầm hoạt động, nhưng MiG-31 lại tỏ ra rất hạn chế và hầu như không có khả năng hiệp đồng chặt chẽ trong tác chiến tầm gần. Bộ cảm biến mạnh mẽ của MiG-31 được thiết kế xung quanh một radar được tối ưu hóa cho các cuộc giao tranh tầm xa, vốn ít được sử dụng trong một cuộc không chiến tầm gần. Tuy nhiên, tên lửa R-74 có khả năng mang lại cho MiG-31 nhiều cơ hội chiến đấu hơn trong các cuộc giao tranh tầm gần, cho phép chúng tấn công mục tiêu ở những góc cực hạn và đáng tin cậy hơn mà không cần MiG-31 phải hướng mũi máy bay về phía mục tiêu. Điều này bù đắp rất nhiều cho khả năng cơ động kém của MiG-31 trong không chiến tầm gần và cho phép máy bay được sử dụng theo những cách mới. Đáng chú ý, R-74M cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu có giá trị thấp hơn như trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, cho phép MiG-31 tránh phụ thuộc vào tên lửa R-37. So với R-73, tên lửa R-74 đã tăng tầm phóng tối đa từ 30km lên 40km, có thể bắn vào các mục tiêu cách xa 300m và có thể thay đổi mục tiêu trong khi bay do được trang bị thiết bị tìm kiếm phức tạp, hiện đại hơn. Việc sử dụng bánh lái khí động học mới đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép R-74 tấn công mục tiêu ở các góc độ hẹp hơn và góc bám tối đa lớn hơn. Do MiG-31 ngày càng được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt là ở Bắc Cực, vì vậy việc tích hợp R-74 trên máy bay là một bước quan trọng trong việc hiện đại hóa loại máy bay này. Khi được đưa vào hoạt động, MiG-31 chỉ được đánh giá cao như một máy bay đánh chặn được chế tạo cho không chiến, nhưng một loạt các nâng cấp mới khác nhau từ tên lửa chống vệ tinh và tên lửa đạn đạo cho đến tên lửa hành trình và bây giờ là một thế hệ tên lửa dẫn đường hồng ngoại rất mạnh mới, đã biến MiG-31 trở thành một máy bay rất linh hoạt và có thể là hiện đại nhất trong biên chế của Nga. Nguồn ảnh: Ydex. Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 có khả năng vươn tới độ cao vũ trụ. Nguồn: RA.

