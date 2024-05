Minh Hằng tinh nghịch hôn chồng con khi du lịch đảo Phú Quý

Nữ ca sĩ Minh Hằng vừa tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quý cùng chồng doanh nhân và con trai. Trong ảnh, giọng ca sinh năm 1987 tinh nghịch hôn chồng con trong cảnh hoàng hôn. Gia đình nhỏ của Minh Hằng ngắm hoàng hôn. Nữ ca sĩ say mê cảnh thiên nhiên ở đảo Phú Quý. Đến hòn đảo xinh đẹp, Minh Hằng còn lặn tự do. Nữ ca sĩ lần đầu tiên đặt chân đến đảo Phú Quý. Bà mẹ một con vốn mê biển. Cô lặn ngắm san hô trong chuyến đi. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Đời Sống Pháp Luật, Minh Hằng trải lòng về cuộc sống hôn nhân. Nữ ca sĩ kể, cách đây ít ngày, cô trò chuyện với chồng về sự thay đổi trước và sau khi kết hôn. "Tôi có nói với anh: "Yêu nhau 8 năm mình không có vấn đề gì xảy ra cả nhưng 8 tháng qua có rất nhiều chuyện, nó bù cho 8 năm vừa rồi", Minh Hằng cho biết. Theo nữ ca sĩ, mâu thuẫn chủ yếu đến từ việc con cái. Minh Hằng muốn dành hết thời gian cho con trai và đòi hỏi chồng cũng như vậy nên chồng hơi áp lực. Chồng Minh Hằng muốn nữ ca sĩ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, bớt lo cho con lại. "Anh hiểu công việc của tôi quan trọng ngoại hình, anh cũng hiểu khi người phụ nữ cân bằng được công việc và cuộc sống mới hạnh phúc. Tôi may mắn khi có người chồng quan tâm và thấu hiểu mình", nữ ca sĩ tâm sự.Con trai Minh Hằng chào đời vào tháng 8/2023, ngày càng đáng yêu. Xem video: "Mẹ bỉm Minh Hằng khoe visual cực xinh “đốn tim” hội chị em"

