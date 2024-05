Cô giáo mầm non đám cưới trong trường, dàn khách bê tráp đặc biệt

Cô giáo Lê Nhi, giáo viên Trường Mầm non Tân Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM và chú rể Phương Việt đã quyết định tổ chức một lễ cưới thật đặc biệt ở chính ngôi trường cô giáo đang công tác. Thay vì khách mời là ban bè, họ hàng thân hữu, đám cưới đặc biệt bởi dàn khách mời nhí là các em học sinh trong trường. Dàn bê tráp cũng là các em nhỏ. Là nhân vật chính, cô giáo Lê Nhi bày tỏ sự xúc động khi đám cưới được chính các đồng nghiệp trang trí. Để tổ chức đám cưới cho cô Nhi, các giáo viên Trường Mầm non Tân Đông cùng nhau lên ý tưởng kịch bản, dự trù kinh phí. Khi thấy cô dâu chú rể xuất hiện, các em vui mừng, nhảy múa theo nhạc, vẫy tay chào đón - như những quan khách đang hân hoan chúc phúc cho đám cưới. Màn đi chúc rượu của cặp đôi đến từng mâm của các thiên thần nhí. Đại diện Trường Mầm non Tân Đông cho hay cô Lê Nhi chọn tổ chức đám cưới trong trường nhằm tri ân và tạo niềm vui cho các đồng nghiệp. Tấm biển "nhà có hỷ" thường có ở các đám cưới thành "trường có cô giáo đi lấy chồng" cực đáng yêu.

