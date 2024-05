Thêm một “quái vật” Mỹ bị “hạ gục” rơi vào tay quân Nga

Qua đoạn video này có thể đánh giá mức độ thiệt hại của xe bọc thép này. Rõ ràng, chiếc M88A2 Hercules đã bị phá hủy khá nặng, thùng nhiên liệu bốc cháy, lan sang cả phần hợp kim nhôm được sử dụng trong bánh xe. Ảnh: warfiles.ru. Tám xe cứu hộ bọc thép chuyên dụng M88A2 Hercules đã được Mỹ gửi tới Ukraine trong gói viện trợ trị giá 400 USD cho Ukraine với nhiệm vụ giữ bí mật xe tăng Abrams, ngăn Quân đội Nga tìm cách tịch thu mẫu xe tăng chủ lực hạng nặng này. Tuy nhiên, việc sử dụng những chiếc xe cứu hộ bọc thép chuyên dụng này có vẻ không thành công và hiện tại hầu hết 8 chiếc M88A2 Hercules đều bị thất lạc, trong đó có một chiếc bị Nga thu giữ và hiện đang được trưng bày tại cuộc triển lãm các vũ khí quân sự thu giữ ở Moscow. M88A2 Hercules được phát triển trên cơ sở xe tăng M60 và được coi là phương tiện chủ lực không chỉ trong Quân đội Mỹ, mà còn trong lực lượng quân đội của hơn 20 quốc gia khác. Với khả năng kéo phương tiện nặng tới 80 tấn và nâng các vật thể có trọng lượng 35 tấn, M88A2 Hercules được xem là "cứu tinh" của xe tăng Mỹ trên chiến trường. M88A2 Hercules được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1960 và đã trải qua quá trình nâng cấp suốt nửa thế kỷ để có thể cứu hộ những chiếc xe tăng có kích cỡ và trọng lượng lớn hơn. M88A2 Hercules là mẫu xe “nồi đống cối đá” do hãng BAE Systems chế tạo, tuy ra mắt từ đầu thập niên 1990 nhưng hiện nay nó vẫn có giá tới 2 triệu USD. Chiếc xe này được xem như vị cứu tinh của xe tăng Mỹ. Năm 1961, Quân đội Mỹ triển khai xe cứu hộ bọc thép chuyên dụng M88 Hercules vào môi trường chiến đấu. M88 được thiết kế để hỗ trợ xe tăng, kéo chúng ra khỏi vũng bùn lầy hoặc các chướng ngại vật khác, thậm chí dựng lại những chiếc xe tăng bị lật và quan trọng hơn là đưa xe tăng bị hỏng ra khỏi tiền tuyến đến nơi sửa chữa. M88A2 Hercules có lớp giáp bảo vệ dày, giúp cho kíp lái gồm 4 người được an toàn trước súng máy hạng nặng và các mảnh đạn pháo của đối phương. Xe được trang bị động cơ Continental AVDS-1790-8DR diesel công suất 1.050 mã lực, có thể kéo những phương tiện chiến đấu có trọng lượng lên đến 70 tấn ngày nay, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1, M1A2, Leopard… M88A2 Hercules có tời nâng hình chữ A và lưỡi ủi. Lưỡi ủi cho phép Hercules đào sâu xuống đất để đứng vững trong khi kéo những chiếc xe tăng gặp nạn. Tời hình chữ A cho phép Hercules nâng hoặc hạ tháp pháo hay động cơ xe tăng để sửa chữa. Giới phân tích cho rằng, có 2 lý do khiến Mỹ chuyển giao cho Ukraine 31 xe tăng Abrams kèm 8 xe cứu hộ M88A2. Trước hết, Abrams là phương tiện rất phức tạp. Mặc dù quân đội Ukraine được huấn luyện để vận hành và bảo trì xe tăng nhưng họ lại có rất ít kinh nghiệm. Những chiếc xe tăng bị hư hại hoặc hỏng hóc trên chiến trường, cần rất nhiều thời gian sửa chữa và bảo dưỡng. Chúng cần những kỹ sư có kinh nghiệm để bảo trì và hơn hết, cần được kéo ra chiến trường một cách an toàn. Thứ hai, Mỹ luôn lo ngại trước khả năng Nga tịch thu những chiếc Abrams và khám phá bí mật của nó, theo Popular Mechanic. Quân đội Ukraine được lệnh phá hủy các thiết bị công nghệ cao của phương Tây, chẳng hạn như tên lửa Javelin, nếu chúng có nguy cơ rơi vào tay đối phương. Nhưng một chiếc xe tăng bọc thép nặng 73 tấn lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu một chiếc Abrams của Quân đội Ukraine bị hư hỏng trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sẵn có các phương tiện để cứu hộ trong thời gian sớm nhất. Theo các chuyên gia quân sự, Hercules là phương tiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với các đơn vị cơ giới không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả trong tương lai, bởi một chiếc xe tăng bị bỏ lại trên chiến trường sẽ gây ra vấn đề lớn đối với bất cứ quân đội nào. M88A2 Hercules bị quân Nga phá hủy và thu giữ. Nguồn video: Telegram (Dambiev).

