Trung úy Công an ở Long An tử vong khi truy đuổi trộm được thăng hàm trước hạn

(Kiến Thức) - Trung úy Tống Duy Tân (là cán bộ Đội hình sự, Công an huyện Cần Đước) được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn một năm sau khi mất trong quá trình truy đuổi tội phạm.

Ngày 30/11, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày 1/11, đối với trung úy Tống Duy Tân là người tử vong khi truy đuổi trộm ở khu vực.

Trung uý Công an ở Long An tử vong khi truy đuổi trộm được thăng hàm trước hạn.

Trước đó, khoảng 2h ngày 14/11, tổ trinh sát hình sự, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đi tuần tra phòng chống tội phạm ở khu vực. Khi đi tới đoạn ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, lực lượng phát hiện 1 nhóm đang trộm xe ba gác của nhà ông Tr.H.Th. (46 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đang chạy ra đường.

Tổ trinh sát tiến hành truy đuổi thì các đối tượng bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, trung uý Tân cùng đồng đội áp sát thì bị 1 đối tượng trong nhóm cầm chất bột ném vào mặt tổ công tác.

Lúc này, trung uý Tân té ngã xuống đường và chấn thương sọ não. Ba ngày sau, trung úy Tân tử vong do vết thương quá nặng.

Sau 3 ngày nằm điều trị, Trung úy Tân đã tử vong tại bệnh viện.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra bắt giữ 3 đối tượng là Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM).

Được biết, trung úy Tống Duy Tân công tác tại huyện biên giới Đức Huệ nhưng vì hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ nên mới được tạo điều kiện chuyển về Công an huyện Cần Đước khoảng 3 tháng nay.

Xem thêm video: Phụ nữ bán dâm cũng cần được bảo vệ