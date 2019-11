Điều tra vụ ô tô đâm gãy chân nạn nhân rồi bỏ chạy

Ngày 30/11, một cán bộ điều tra công an quận Hòa Kiếm cho biết, hiện vụ việc một người đàn ông gửi đơn tố giác vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan cấp quận tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết. Cụ thể, ngày 30/11, ông Nguyễn Đại Thắng (SN 1966, trú tại khu đô thị Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) đã có đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng, tường trình lại vụ tai nạn giao thông mà ông là nạn nhân. Theo đơn tố giác, ông Thắng cho biết, khoảng 21h40 ngày 19/10/2019, sau khi tan ca làm việc, ông có điều khiển xe máy đi về đến khu vực đường Nguyễn Gia Thiều giao với Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bị chiếc xe ô tô đâm ngã ra đường, sau va chạm người gây tai nạn không dừng lại mà đã điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến chân trái ông Thắng bị gãy xương ống đồng, vết thương hở và được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện 108. Theo đơn tố giác, trong quá trình ông Thắng điều trị tại bệnh viện có anh Vũ Quốc K. (SN 05/08/1999, sinh viên lớp D17CQVT06-B khoa Viễn Thông - trường Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông) người lái xe ô tô Mazda CX5 mang BKS: 30F-855.xx gây tai nạn đã đến thăm hỏi, động viên nhưng không có ý thức trong việc giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Theo ông Thắng bản thân ông lao động chính trong nhà, từ khi bị tai nạn gãy chân, lại bị nhiễm trùng nặng do gặp phải vi khuẩn nên sức khỏe, tinh thần và cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, ông đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo pháp luật. Hiện, vụ việc ông Nguyễn Đại Thắng gửi đơn tố giác tường trình vụ tai nạn giao thông khiến ông bị thương nặng đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Truy tìm tài xế Range Rover gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Nguồn: VTC1)

Ngày 30/11, một cán bộ điều tra công an quận Hòa Kiếm cho biết, hiện vụ việc một người đàn ông gửi đơn tố giác vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan cấp quận tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết. Cụ thể, ngày 30/11, ông Nguyễn Đại Thắng (SN 1966, trú tại khu đô thị Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) đã có đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng, tường trình lại vụ tai nạn giao thông mà ông là nạn nhân. Theo đơn tố giác, ông Thắng cho biết, khoảng 21h40 ngày 19/10/2019, sau khi tan ca làm việc, ông có điều khiển xe máy đi về đến khu vực đường Nguyễn Gia Thiều giao với Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bị chiếc xe ô tô đâm ngã ra đường, sau va chạm người gây tai nạn không dừng lại mà đã điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến chân trái ông Thắng bị gãy xương ống đồng, vết thương hở và được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện 108. Theo đơn tố giác, trong quá trình ông Thắng điều trị tại bệnh viện có anh Vũ Quốc K. (SN 05/08/1999, sinh viên lớp D17CQVT06-B khoa Viễn Thông - trường Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông) người lái xe ô tô Mazda CX5 mang BKS: 30F-855.xx gây tai nạn đã đến thăm hỏi, động viên nhưng không có ý thức trong việc giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Theo ông Thắng bản thân ông lao động chính trong nhà, từ khi bị tai nạn gãy chân, lại bị nhiễm trùng nặng do gặp phải vi khuẩn nên sức khỏe, tinh thần và cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, ông đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo pháp luật. Hiện, vụ việc ông Nguyễn Đại Thắng gửi đơn tố giác tường trình vụ tai nạn giao thông khiến ông bị thương nặng đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Truy tìm tài xế Range Rover gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Nguồn: VTC1)