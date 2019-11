2 học sinh tiểu học bị rớt khỏi xe đưa rước đang chạy ở Đồng Nai

Ngày 30/11, Phòng GD-ĐT huyện Trảng, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ xe đưa đón học sinh làm rơi 2 em học sinh xuống đường khi đang lưu thông.

Theo đó, tối 29/11, đoạn clip đăng tải len mạng xã hội ghi lại cảnh một ôtô chạy trên quốc lộ 1 thì bất ngờ 2 học sinh tiểu học trên xe rơi xuống đường. Trong đó, một em bật dậy ôm đầu với vẻ hốt hoảng.

Hình ảnh xe đưa đón học sinh làm rơi 2 em học sinh xuống đường.

Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận. Nhiều phụ huynh bức xúc và bất an với tình trạng mất an toàn của các xe đưa đón học sinh.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào lúc 16h40 ngày 29/11 trên quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Hai em bị rơi xuống đường là học sinh Trường tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Phòng GD-ĐT huyện Trảng Bom cho biết, do xe đưa đón không khóa cửa sau cẩn thận, khi xe đang chạy, cánh cửa bất ngờ bật ra, làm 2 em học sinh tiểu học rơi xuống đường. Phòng GD-ĐT huyện Trảng Bom đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra, làm rõ vụ việc này.

Trước đó, ngày 26/11, ôtô 16 chỗ chở học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP.Biên Hòa trong lúc ôm cua thì cửa sau bật tung khiến 3 học sinh rớt xuống đường.

Ba học sinh rớt khỏi xe đưa rước trước đó.

Sau vụ việc, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Công an tỉnh, UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo Công an TP.Biên Hoà tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những phương tiện đưa rước học sinh vi phạm các điều kiện, quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Sở Giao thông - vận tải rà soát các phương tiện đưa rước học sinh về điều kiện kinh doanh vận tải xe hợp đồng, phù hiệu xe kinh doanh vận tải và việc cấp giấy chứng nhận kiểm định…

