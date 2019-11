Một bị can nhập viện rồi tử vong trong thời gian giam giữ

(Kiến Thức) - Bị can 26 tuổi đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giam Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) thì nhập viện rồi tử vong sau đó.

Chiều 2/11, Công an tỉnh Đắk Nông làm các thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của bị can Đỗ Quang Hùng (26 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, huyện Cư Jút). Hùng là bị can trong vụ án đe dọa giết người đang bị tạm giam tại trại tạm giam huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Ông Đỗ Quang Dũng (bố Hùng) cho biết 23h ngày 31/10, gia đình nhận được điện thoại của cán bộ Nhà tạm giam huyện Krông Nô thông báo Hùng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Khi ông Dũng đến bệnh viện thì Hùng được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực, chống độc.

“Các bác sĩ chuẩn đoán con tôi bị sốc nhiễm độc đường tiêu hóa. Sau đó tình trạng sức khỏe của con tôi càng xấu nên các bác sĩ yêu cầu chuyển xuống TP.HCM điều trị. Trong lúc gia đình đang làm các thủ tục để chuyển viện thì Hùng tử vong”, ông Dũng nói.

Khoa hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), nơi Hùng nhập viện. Ảnh: Trần Ban. Cũng theo ông Dũng, trước khi bị Công an huyện Krông Nô bắt tạm giam, con ông rất khỏe mạnh, không có bệnh lý nào cả.

“Tôi đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của con tôi”, ông Dũng nói thêm.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô Hùng đang tạm giam tại Nhà tạm giữ của đơn vị này. “Nguyên nhân tử vong đang được các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô nói.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Hùng trong tình trạng sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, biến chứng suy đa tạng, tổn thương thận, gan và viêm cơ tim.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành lọc máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh lý trở nặng nên bệnh nhân dừng tim đột ngột dẫn đến tử vong.