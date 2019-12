Kết quả vụ thiếu nữ tố bị hiếp trong 2 năm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương

Ngày 7/12, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về vụ thiếu nữ tố bị hiếp trong 2 năm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương gây xôn xao dư luận vào những ngày cuối tháng 11/2019.

Bé H. tố cáo bị bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hiếp dâm trong 2 năm.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc em N.T.H. (gần 18 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) tố ông N.S.V. (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, là nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương) hiếp dâm trong 2 năm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, phường An Thạnh, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phía Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra.

Phía công an đã cử cử cán bộ đến xác minh, yêu cầu ông V. viết bản tường trình sự việc liên quan đến đơn thư tố cáo, đồng thời phối hợp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh rà soát thông tin liên quan đến việc tuyển dụng, quá trình làm việc tại trung tâm của ông V., hồ sơ quá trình tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng em H. tại trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.

Qua điều xác minh, các cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, được biết em H. có biểu hiện tâm thần hoang tưởng, thường xuyên có những biểu hiện rất kì lạ; đồng thời khu em H. ở bố trí 1 phòng ban ngày hay đêm đều có nhiều người nên việc thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần trong 2 năm là điều khó có thể xảy ra.

Làm việc với công an, ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, khi biết được có đơn tố cáo thì rất bất ngờ vì trước đây chưa nghe bất kỳ thông tin nào có liên quan.

Theo hồ sơ, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương tiếp nhận em H. 2 lần. Cụ thể, lần thứ nhất vào ngày 9/8/2016. Đến ngày 24/7/2019, em H. được UBND xã Nghị Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bảo lãnh về địa phương để quản lý.

Đến ngày 7/9/2019, em H. được tiếp nhận lần thứ 2. Đến ngày 4/10/2019, em H. trốn khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, nếu có sai phạm, vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định.

