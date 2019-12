Thanh niên đột nhập trộm 200 cây vàng ở Bình Thuận bị bắt tại Hà Nội

Ngày 7/12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ Trần Nguyên Lâm (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) là nghi can đột nhập tiệm vàng Hồng Bến ở huyện Bắc Bình lấy 200 cây vàng.



Theo đó, sáng 5/11, ông Phạm Văn Sơn (SN 1983) - chủ tiệm vàng Hồng Bền ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình đã đến Công an huyện Bắc Bình khai báo mất số tài sản lớn.

Tiệm vàng nói bị trộm.

Theo trình báo của ông Sơn, khoảng 2h cùng ngày, một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đã gỡ mái tôn, đột nhập vào nhà để lấy nhiều tài sản có giá trị.

Tổng tài sản mất trộm gồm 200 lượng vàng, trong đó 100 lượng vàng 18k và 100 lượng vàng 24k. Tổng giá trị số vàng bị mất khoảng 7 tỷ đồng.

Công an vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh xác định Lâm là nghi can thực hiện vụ trộm nên truy bắt.

Đối tượng Lâm lúc bị bắt.

Rạng sáng 7/12, trinh sát công an phát hiện nam thanh niên đang ở trong khách sạn ở Hà Nội nên bao vây bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật của vụ án.

Sau đó công an tiến hành di lý đối tượng về tỉnh Bình Thuận để phục vụ việc điều tra.