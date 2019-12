Hàng trăm cán bộ công an chính quy về xã ở Hải Dương: Vẫn còn khó khăn

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai 2 đợt đưa công an chính quy về cấp xã với hơn 400 cán bộ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất nơi làm việc của công an xã.

Hơn 400 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã



Ngày 6/12, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức sơ kết giai đoạn I, triển khai giai đoạn II điều động lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh này.

Đây là hoạt động nhằm động viên khích lệ cán bộ Công an chính quy hăng hái đảm nhiệm các chức danh Công an xã và phát huy tối đa năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ chiến sỹ trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Báo cáo cho thấy, giai đoạn 1, Công an tỉnh Hải Dương đã bố trí 82 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với 16 xã, thị trấn trên địa tỉnh, trong đó có 10 xã là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự với mô hình mỗi xã từ 4 đến 6 Công an chính quy.

Hàng trăm cán bộ công an chính quy được điều động về công an xã ở Hải Dương.

Bước đầu cho thấy, đã từng bước củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở... Từ đó, thiết thực góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Giai đoạn 2, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều động 191 cán bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, thị trấn và 165 cán bộ Công an chính quy đến đảm nhiệm chức danh Công an viên tại 102 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã làm lễ tuyên thệ.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sự luân chuyển manh mẽ với số lượng nhiều có thể gây ra sự xáo trộn lớn về tâm lý.

“Tuy nhiên đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để các đồng chí được cọ sát với thực tế tại cơ sở, phát huy năng lực, sở trường, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đã được học tập và rèn luyện. Khi mới nhận công tác, các đồng chí sẽ đối diện với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt... Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tối đa truyền thống của ngành công an nhân dân vì dân phục vụ để làm tốt vai trò của mình”, đại tá Lê Ngọc Châu nhắn nhủ.

Khó khăn khi đưa đội ngũ công an chính quy về xã

Thảo luận tại hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI diễn ra chiều ngày 6/12, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã đề cập đến những khó khăn khi đưa đội ngũ công an chính quy về xã.

Đại tá Lê Ngọc Châu dẫn Luật Công an năm 2015 quy định công an xã là lực lượng bán chuyên trách. Tuy nhiên, theo Luật Công an năm 2018, thì lực lượng công an được tổ chức thành 4 cấp. Vì vậy đưa công an chính quy về xã là việc bắt buộc phải thực hiện theo luật.

“Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai 2 đợt đưa công an chính quy về cấp xã. Hiện 118 xã, thị trấn đã có công an chính quy. Qua thực hiện ban đầu cho thấy chủ trương đưa công an chính quy về các xã, thị trấn đã mang lại những kết quả tích cực”, Đại tá Châu cho biết.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, theo đại tá Lê Ngọc Châu, khi triển khai, khó khăn đầu tiên là việc bố trí công việc mới cho lực lượng công an bán chuyên trách.

“Trong bối cảnh nhiều xã mới sáp nhập, việc này khó hơn do đội ngũ cán bộ dôi dư khá đông. Khó khăn thứ hai là về cơ sở vật chất nơi làm việc của công an xã. Theo quy định, mỗi xã có ít nhất có 3 cán bộ công an chính quy phải có phòng làm việc, chỗ ăn ở sinh hoạt vì anh em phải trực 24/24 giờ”, Đại tá Châu nói.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để lực lượng công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Đề nghị cấp ủy, chính quyền 70 xã còn lại bố trí các trưởng công an xã bán chuyên trách làm công việc khác để thực hiện đưa công an chính quy về đảm nhiệm trong tháng 1.2020. Dành quỹ đất khoảng 1.000m2 mỗi xã để bố trí nơi làm việc cho lực lượng công an. Bố trí kinh phí hỗ trợ lực lượng công an để xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện để hoạt động”, Đại tá Châu cho hay.

Tại buổi lễ triển khai giai đoạn II điều động lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh sáng 6/12, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các xã, thị trấn nơi tiếp nhận lực lượng Công an chính quy khẩn trương ổn định, thành lập tổ chức Đảng tổ chức để mọi hoạt động diễn ra chính quy, bài bản.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển.

“Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các cán bộ Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cán bộ Công an xã phải nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm nắm bắt tình hình địa bàn, tham mưu đúng và trúng các vấn đề nảy sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Bí thư Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh.

Mời độc giả xem video Đưa Công an chính quy về xã: Bài toán việc làm cho lực lượng bán chuyên trách: Nguồn ANTV.