Sáng 9/2, Công an TPHCM đã tiếp tục cung cấp thêm 3 tấm hình của đối tượng bị truy nã là Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng úy Công an quận 11) để cung cấp cho các cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ cho Cơ quan điều tra trong quá trình truy nã đối tượng.



Công an TPHCM tiếp tục cung cấp hình ảnh Tuấn “khỉ” nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người.

Theo Công an TPHCM, Tuấn "khỉ" là đối tượng gây ra vụ án "Giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Củ Chi, TPHCM vào các ngày 29 và 30/1.

Đặc điểm đối tượng Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) đề nghị thông báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1 (đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng PC02, số điện thoại 0909.626.363) và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (đồng chí Lê Ngọc Phương – Phó Cục trưởng C02, số điện thoại 0903.005.261) để phối hợp.

Công an TPHCM kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc, ngày 8/2, Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với S.Q.K. (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để làm rõ thông tin về việc mạo danh đối tượng Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, là nghi phạm vụ án) gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải dắt ra công an đầu thú.

Bước đầu, nam thanh niên này khai nhận sau khi đọc báo về vụ án nghi phạm Tuấn "khỉ" bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM. K. biết được số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nên đã gọi điện mạo danh là Tuấn "khỉ". Trong quá trình nói chuyện, K. nhờ hiệp sĩ này đưa đi đầu thú.

Sau khi K. điện thoại xong thì vợ của K. la nên anh này đã gỡ bỏ sim điện thoại vứt. Về nguyên nhân điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận là Tuấn "khỉ", K. khai là để chọc người này.

Một nguồn tin cho hay, K. có trình 1 tờ giấy chứng nhận tâm thần. Hiện công an đang điều tra làm rõ động cơ của K. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn tại buổi họp giao ban báo chí sáng 7/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, khẩu súng AK mà Tuấn dùng để gây án không phải của lực lượng công an hay của Công an TP HCM. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP HCM đã kiểm tra tất cả các kho vũ khí cho thấy không bị thiếu hụt, công tác quản lý đảm bảo chặt chẽ.

Đại diện Công an TPHCM khẳng định sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà nghi phạm Tuấn "khỉ" sử dụng trong vụ án nổ súng bắn chết người ở Củ Chi trong quá trình điều tra. Hiện công an đang truy bắt Tuấn "khỉ".