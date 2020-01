Nổ súng sới bạc 4 người chết: Dấu vết truy bắt thượng úy CA Tuấn thế nào?

Theo điều tra của cơ quan Công an, sau khi nghi phạm Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng uý cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11) nổ súng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương, công an đã trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại, đối tượng Tuấn đi xe máy SH màu đỏ, trên người mặc quần short jeans, áo khoác đen và đeo khẩu trang, tay cầm súng nghi giống AK.

Cũng theo điều tra, Tuấn đã chiếm đoạt xe máy hiệu SH của ông Lê Tấn Long (46 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi thì bỏ lại xe này và dùng súng uy hiếp người phụ nữ để chiếm đoạt xe gắn máy hiệu Nouvo, đồng thời bỏ lại 11 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trưa ngày 30/1, hơn 300 cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí cùng xe bọc thép được huy động đang bao vây rừng cây ở xã Trung An (huyện Củ Chi, TP HCM) để truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn. Tuyến đường 472 giao cắt với đường Trung An hiện bị phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.