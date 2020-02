Tuấn khỉ không gọi điện xin đầu thú: Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bị xử lý?

Liên quan thông tin hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi của người xưng là Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ, SN 1987 – kẻ nổ súng sới bạc khiến 4 người chết ở Củ Chi, TP HCM) nhờ dẫn ra đầu thú, quá trình xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định người gọi điện thoại trao đổi với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không phải là Tuấn "khỉ".



Đáng chú ý, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải liên quan đến việc đăng phát thông tin lên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ đối tượng gọi điện thoại cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai, tại sao lại mạo danh Tuấn "khỉ"… Đối với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Công an tỉnh Bình Dương hiện vẫn đang làm rõ và chưa đưa ra quyết định nào.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có bị xử lý liên quan thông tin trên hay không?

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong việc này, có người gọi điện xưng danh là Tuấn khỉ nên hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã thông tin lại với cơ quan Công an như vậy.

Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xác minh số điện thoại gọi đến để xác định xem người đó là ai, có liên quan gì đến nhóm hiệp sĩ hay Tuấn khỉ hay không, mục đích đưa ra thông tin gian dối để làm gì?

Với người mạo danh Tuấn khỉ để làm nhiễu loạn thông tin thì chắc chắn sẽ bị xử lý. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy người giả Tuấn khỉ đã cấu kết với Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hoặc với người khác để tung tin thất thiệt thì cả hiệp sĩ, người cấu kết với đối tượng này để tung tin thất thiệt, gây khó khăn cho hoạt động điều tra cũng sẽ bị xử lý.

Chế tài có thể áp dụng là chế tài hành chính hoặc hình sự. Với chế tài hành chính sẽ áp dụng theo quy định tại khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi nhằm mục đích cản trở hoạt động điều tra hoặc có căn cứ khác cho thấy hành vi này đã cản trở hoạt động điều tra vụ án thì sẽ khởi tố hình sự về tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

“Trong vụ việc này, thông tin về việc Tuấn khỉ xin đầu thú không chỉ được thông báo trực tiếp cho cơ quan điều tra mà còn được hiệp sĩ phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, đây là yếu tố gây ra nhiều nghi ngờ là tin giả. Nếu thông tin là thật thì cũng không có nhiều giá trị bởi không còn yêu tố bất ngờ, trường hợp xác định được vị trí cột sóng mà đối tượng đã gọi điện thì thông tin đã bị lộ nên ít có cơ hội bắt giữ được đối tượng ở địa điểm gọi điện. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ các yêu tố có liên quan đến tình tiết này để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật”, luật sư Cường cho biết.

Trước đó, chiều 1/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bất ngờ cung cấp thông tin, vào khoảng 14h cùng ngày, anh nhận được điện thoại từ một người tự xưng là Lê Quốc Tuấn ( Tuấn“khỉ” – nghi can nổ súng sới bạc khiến 4 người chết ) nói rằng muốn ra đầu thú nhưng phải cho gặp vợ con lần cuối cùng.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết đã ghi âm và quay clip lại giọng nói của đối tượng này. Đồng thời đã báo cáo và đưa đoạn ghi âm đến Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an về sự việc trên.

Trao đổi với báo chí về thông tin trên, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cho biết, sẽ cho lực lượng tiếp cận với người được cho rằng đã liên hệ với Lê Quốc Tuấn. Đồng thời khẳng định, vẫn chưa nhận được thông tin Lê Quốc Tuấn muốn ra đầu thú. Đại diện Công an TP HCM cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thông tin truy bắt Lê Quốc Tuấn để câu like, câu view, thông tin không đúng sự thật trên facebook, youtube và mạng xã hội.

>>> Mời độc giả xem video Xả súng Củ Chi: Truy nã đồng phạm của Tuấn "khỉ" Nguồn VTC Now.