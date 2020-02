Vợ Duy Mạnh không còn là “công chúa dính lời nguyền” make up

Đám cưới của vợ chồng Duy Mạnh diễn ra vào sáng ngày 9/2 nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Bên cạnh cầu thủ điển trai không thể chê được bất kỳ điểm gì thì nhan sắc của Quỳnh Anh cũng được người hâm mộ đặc biệt chú ý. Trong trang phục váy cưới công chú, Quỳnh Anh xinh đẹp rạng ngời đúng chuẩn là một nàng công chúa đích thực. Dù không phải một hot girl nhưng cô nàng khiến bất kỳ ai cũng phải lên tiếng khen ngợi với nhan sắc trong ngày trọng đại. Vốn dĩ, việc nhan sắc, cách trang điểm của vợ Duy Mạnh nhận được sự quan tâm bởi cô nàng thường xuyên mắc lỗi make up cơ bản khiến bề ngoài kém xinh đi rất nhiều. Điển hình là tại lễ ăn hỏi diễn ra vào giữa tháng 1/2020, Quỳnh Anh bị nhận xét là trông già hơn hẳn so với chú rể do lựa chọn trang điểm tông màu trầm, bên cạnh đó, đôi lông mày lệch và đầu bới bù xù như tổ chim cũng khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Ngày thường, Quỳnh Anh cũng thường xuyên gặp phải lỗi make up. Trong clip "đập hộp" ra mắt kênh Youtube của mình, cô nàng được nhận xét là trang điểm quá cầu kỳ, tô son nhợt nhạt khiến khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp. Bình thường, Quỳnh Anh dù không sở hữu vẻ ngoài xinh xuất sắc nhưng cũng rất dễ nhìn, mang nét đẹp dễ thương. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cô nàng lại luôn lựa chọn kiểu trang điểm khiến bản thân già đi.Bà xã Duy Mạnh phù hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng, tông màu tươi tắn phù hợp với lứa tuổi hơn là cứ cố "gồng" lựa chọn những tông đất quyến rũ, phù hợp với kiểu khuôn mặt góc cạnh, sang chảnh. Được biết, thợ trang điểm cho Quỳnh Anh trong ngày cưới vẫn chính là cô nàng bị cộng đồng mạng "ném đá" trước đó vì kẻ chân mày lỗi cho cô dâu trong ngày ăn hỏi. Thế nhưng chỉ cần chú ý một chút và lựa chọn kiểu make up khác nhau là trông "công chúa béo" đã khác hẳn. Cô dâu tươi tắn, rạng ngời bất chấp mọi loại góc chụp trong ngày trọng đại. Nhan sắc đạt điểm 10 của Quỳnh Anh trong ngày cưới nhận được rất nhiều lời khen của người hâm mộ. Xem thêm clip: Mẹ Duy Mạnh Tặng Gì Cho Còn dâu Ngày cưới - Nguồn: Youtube

