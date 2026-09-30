Pakistan tuyên bố bảo vệ Ả Rập Xê Út trước Houthi

Pakistan tuyên bố nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ Ả Rập Xê Út chống lại lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif ngày 29/9 thông báo, nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ Ả Rập Xê Út chống lại lực lượng Houthi. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất từ Islamabad cho thấy nước này có thể trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột khu vực đang lan rộng, theo AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Muhammad Asif từ chối cho biết liệu lực lượng Pakistan đã tham gia các cuộc không kích hay chưa. Tuy nhiên, ông nói rằng Pakistan sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho Ả Rập Xê Út theo một hiệp ước phòng thủ chung mới với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif. Ảnh: MSC/Wikimedia Commons.

"Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng rõ ràng khi tôi nói rằng chúng tôi có sự ràng buộc bởi thỏa thuận này để bảo vệ Ả Rập Xê Út, điều đó có nghĩa là bất kỳ phương tiện nào chúng tôi có sẵn, chúng cũng sẽ có sẵn cho Ả Rập Xê Út", Bộ trưởng Asif nói với các phóng viên trong chuyến thăm Rome khi được hỏi liệu Pakistan có tham gia vào các cuộc không kích chống lại lực lượng Houthi ở Yemen hay không.

Tuy vậy, câu trả lời của Bộ trưởng Asif không xác nhận rõ ràng việc Pakistan tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào. Ông Asif cũng không nói liệu Ả Rập Xê Út, quốc gia bị lực lượng Houthi tấn công trong những tuần gần đây, có yêu cầu hỗ trợ hay không.

Cuộc gặp của các tướng lĩnh quân đội Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út

Những phát ngôn của ông Asif được đưa ra vài ngày sau cuộc gặp giữa các tướng lĩnh quân đội Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út tại Riyadh để thảo luận về biện pháp đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Bộ trưởng Asif cho biết lực lượng Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả Rập Xê Út và mở rộng quyền kiểm soát dọc theo bờ biển Biển Đỏ.

Gần đây, lực lượng Houthi đã chiếm được thành phố cảng chiến lược Mokha và một số hòn đảo trên Biển Đỏ, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ về phía eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường hàng hải mà khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Lực lượng Houthi cũng đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và tìm cách ngăn chặn tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út sử dụng eo biển này.

Ông Asif mô tả lực lượng Houthi là bên gây hấn và khẳng định cam kết ủng hộ của Pakistan đối với Ả Rập Xê Út.

"Bất kỳ kẻ thù nào của Ả Rập Xê Út đều là kẻ thù của Pakistan. Điều đó cần phải thật rõ ràng”, ông nói.

Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp ước phòng thủ chung Mecca vào ngày 7/8, tuyên bố rằng cuộc tấn công vào một thành viên sẽ bị coi là cuộc tấn công vào cả 3 nước. Các quốc gia này mô tả hiệp định là mang tính phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Cuộc giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi đã tạo ra một thử thách ban đầu cho liên minh. Toàn văn hiệp ước vẫn chưa được công bố, cấu trúc chỉ huy và hoạt động của liên minh vẫn đang được xây dựng. Ông Asif cho biết 3 nước đang thành lập một "ban thư ký" và thiết lập khuôn khổ cho liên minh.

Một số thành viên của lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Asif cho biết thêm, các quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia, nhưng hiện chưa có kế hoạch mở rộng liên minh.

Gần đây, các nhà ngoại giao hàng đầu từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để thảo luận về việc thực thi hiệp ước phòng thủ mới và phối hợp ứng phó với các cuộc tấn công nhắm vào Mecca và các địa điểm khác ở Ả Rập Xê Út.

Pakistan vẫn duy trì mối quan hệ với Iran

Bất chấp việc Pakistan sẵn sàng hỗ trợ Ả Rập Xê Út về mặt quân sự, ông Asif cho biết Islamabad cũng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột rộng hơn liên quan đến Iran, và ủng hộ việc khôi phục một thỏa thuận đã được đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Đầu năm nay, Pakistan tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải, hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực để chấm dứt xung đột (giữa Mỹ và Iran).

Mặc dù các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran được nối lại thông qua các trung gian hòa giải, ông Asif không cung cấp chi tiết nào về sự tham gia của Pakistan trong những nỗ lực mới nhất.

Vào tháng Tư, Pakistan đăng cai tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi giữa Iran và Mỹ tại Islamabad. Hai bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời vào tháng Sáu và cam kết sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, nhưng thời hạn đã trôi qua và xung đột tái diễn.



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