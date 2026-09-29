Phó Giám đốc FBI Andrew Bailey nói về quyết định từ chức

Ông Andrew Bailey tuyên bố sẽ rời vị trí Phó Giám đốc FBI sau hơn 1 năm giữ chức vụ này.

AP đưa tin, ông Andrew Bailey, Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ngày 28/9 tuyên bố sẽ từ chức sau hơn 1 năm giữ chức vụ này. Ông sẽ trở về Missouri để dành thời gian cho gia đình.

Trong bài đăng trên mạng X, ông Bailey thông báo về quyết định từ chức, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Giám đốc FBI Kash Patel.

Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Andrew Bailey. Ảnh: WGEM.

“Với niềm tự hào lớn lao về những thành tựu chúng ta đã đạt được, tôi xin thông báo rằng tôi sẽ từ chức để trở về với gia đình ở Missouri. Tôi tin tưởng Giám đốc Patel sẽ tiếp tục cải cách FBI, chống tội phạm bạo lực, bảo vệ an ninh quốc gia, và khôi phục niềm tin của công chúng vào thể chế xuất sắc này”, ông Bailey viết.

Một phát ngôn viên của FBI cho biết ngày làm việc cuối cùng của ông Bailey sẽ là ngày 2/10.

Trong bài đăng của mình, Giám đốc FBI ca ngợi ông Bailey vì "sự cống hiến tận tâm" và "việc thực hiện những cải cách quan trọng".

Ông Bailey được bổ nhiệm làm đồng Phó Giám đốc FBI vào tháng 8/2025 để làm việc cùng với Phó Giám đốc Dan Bongino vào thời điểm căng thẳng giữa lãnh đạo FBI và Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến việc xử lý vụ công bố các tài liệu của Jeffrey Epstein.

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