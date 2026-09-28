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Quân sự - Thế giới

Mưa lũ ở Ấn Độ, hơn 60 người thiệt mạng

Ít nhất 62 người đã thiệt mạng sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lụt ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 28/9 cho biết ít nhất 62 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương sau 3 ngày mưa lớn gây lũ lụt tại nhiều khu vực ở bang Uttar Pradesh. Ngoài ra, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại.

Trường học tạm thời đóng cửa ở một số khu vực của bang, bao gồm cả Lucknow, ngày 28/9 trong khi đội cứu hộ di chuyển người dân từ các khu vực bị ngập lụt đến nơi an toàn hơn.

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Những ngôi nhà bị nước lũ bủa vây ở làng Teok, bang Assam, Ấn Độ, hồi tháng 7/2026. Ảnh: AP/Parikhit Saikia.

Người dân được khuyến cáo tránh di chuyển qua các khu vực ngập nước nếu không cần thiết, tránh xa các con sông, suối chảy xiết.

Ông Atul Kumar Singh đến từ Trung tâm Khí tượng Khu vực ở Lucknow cho biết lượng mưa dự kiến ​​sẽ giảm dần từ ngày 28/9, mưa nhẹ có thể tiếp diễn ở các khu vực phía Đông và phía Tây của bang cho đến ngày 29/9.

Theo các quan chức, lũ lụt cũng ảnh hưởng đến bang Odisha ở phía Đông, nơi hơn 75.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

Trước đó, vào tháng 7/2026, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ lụt tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mưa lớn khiến nhiều người mất tích ở Nhật Bản hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
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