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Quân sự - Thế giới

Vì sao Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức?

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã từ chức để theo đuổi mục tiêu trở thành Thủ tướng trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 27/9 tuyên bố từ chức để mở đường cho việc tranh cử Thủ tướng trong cuộc bầu cử sớm vào ngày 25/10.

"Tôi xin từ chức khỏi nhiệm vụ Tổng thống Serbia", ông Vucic nói.

Theo Hiến pháp Serbia, Chủ tịch Quốc hội Ana Brnabic sắp mãn nhiệm sẽ giữ chức Quyền Tổng thống Serbia cho đến khi người kế nhiệm được bầu.

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Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vẫy cờ Serbia trong một cuộc mít tinh của Đảng cầm quyền Serbian Progressive Party (SNS) tại Belgrade, Serbia, ngày 27/6/2026. Ảnh: AP/Darko Vojinovic.

Trước khi ký đơn từ chức, ông Vucic đã có bài phát biểu ngắn gọn trước những người ủng hộ bên ngoài tòa nhà Phủ Tổng thống ở Belgrade.

"Tối nay là một dịp rất đặc biệt với tôi, buổi tối cuối cùng của tôi trong tòa nhà tuyệt đẹp này. Nhưng tôi hướng về tương lai với niềm vui, những chiến thắng mới đang chờ đợi chúng ta. Hãy đánh bại họ (các đối thủ) một cách thuyết phục hơn bao giờ hết”, ông Vucic nói trước đám đông khi họ hô vang tên ông.

Trong những tuần gần đây, ông Vucic đi tới nhiều nơi trên khắp đất nước và được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện truyền thông. Ông cắt băng khánh thành các dự án hạ tầng, công bố các gói cứu trợ và giảm giá thuốc men, đồng thời đến thăm cử tri tại nhà của họ...

Được biết, nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông Vucic theo kế hoạch sẽ hết hạn vào giữa năm 2027.

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