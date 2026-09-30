Đằng sau chuyến thăm bí mật của Thủ tướng Israel tới UAE

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và hội đàm với Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Theo AP, hai nguồn tin am hiểu về chuyến đi của Thủ tướng Israel xác nhận thông tin này vào ngày 28/9 rằng cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã diễn ra vào ngày 27/9. Chuyến thăm UAE của ông Netanyahu được kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin đầu tiên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: UN Photo.

Nguồn tin cho hay, hai nhà lãnh đạo Israel và UAE đã có cuộc hội đàm kéo dài 1 giờ, tập trung vào bài viết được nhật báo Haaretz của Israel đăng đầu tháng này, trong đó nói rằng nhà lãnh đạo UAE đã cảnh báo ông Netanyahu về việc lực lượng Hamas sắp tiến hành một cuộc tấn công ngay trước khi vụ tấn công xảy ra vào ngày 7/10/2023.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Netanyahu đề nghị Tổng thống UAE bác bỏ thông tin trên. Văn phòng của ông Netanyahu trước đó đã phủ nhận bài viết của tờ Haaretz.

Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận về thông tin liên quan đến cuộc gặp. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng UAE duy trì các kênh liên lạc cởi mở và trực tiếp với Israel và chia sẻ mọi thông tin tình báo liên quan.

Hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE sau đó xác nhận chuyến thăm của Thủ tướng Israel, cho biết hai nhà lãnh đạo ngày 27/9 đã thảo luận về “mối quan hệ song phương giữa UAE và Israel, cũng như các cách thức để tăng cường và phát triển mối quan hệ này”.

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