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Quân sự - Thế giới

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trà Khánh

Tối 27/9, tại TP HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan về nước. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Australia tại TP HCM Katherine Louise Grimmond; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên BVDC2.7. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan, BVDC2.7 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bệnh viện duy trì liên tục, an toàn các hoạt động chuyên môn; thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và xử trí các tình huống y tế, với hơn 2.200 lượt bệnh nhân được thu dung, điều trị và hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp được thực hiện thành công. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, BVDC2.7 hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện trong thực tế hoạt động. Bệnh viện cũng tích cực thực hiện công tác dân vận, hỗ trợ cộng đồng dân cư sở tại, góp phần xây dựng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại phái bộ.

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Cán bộ, nhân viên BVDC2.7 xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam biểu dương và chúc mừng những kết quả BVDC2.7 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; nhấn mạnh, những kết quả đó là sự kết tinh từ quá trình chuẩn bị chu đáo, nỗ lực, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện; đồng thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đề nghị, sau khi về nước, cán bộ, nhân viên BVDC2.7 tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định; hoàn thành tốt công tác kiểm tra sức khỏe, tổng kết, rút kinh nghiệm, bàn giao và giải quyết chế độ, chính sách; nhanh chóng ổn định tư tưởng, tổ chức, trở lại thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm được rèn luyện tại phái bộ vào công tác khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe bộ đội, Nhân dân.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên BVDC2.7. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên BVDC2.7; nghiên cứu, khai thác hiệu quả những kinh nghiệm thực tiễn của bệnh viện phục vụ công tác chuẩn bị, huấn luyện và triển khai các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC2.7 cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ; đồng thời cảm ơn gia đình cán bộ, nhân viên đã luôn là hậu phương vững chắc trong suốt nhiệm kỳ; khẳng định tập thể bệnh viện sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng
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https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-dnqp/benh-vien-da-chien-cap-2-so-7-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc
#Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 #gìn giữ hòa bình #Liên hợp quốc #quân đội

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