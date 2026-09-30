Nga nâng quân số lực lượng vũ trang lên hơn 2,44 triệu người

Ngày 28/9, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định quân số các lực lượng vũ trang Nga ở mức 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân tại ngũ.

Theo hãng thông tấn TASS, sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga, nêu rõ: “Ấn định quân số của các Lực lượng Vũ trang Nga là 2.441.630 người, bao gồm 1.550.500 quân nhân”.

Văn bản đồng thời giao Chính phủ Liên bang Nga bố trí ngân sách liên bang cần thiết để thực hiện quy định này.

Vào cuối tháng 7, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh ấn định quân số các lực lượng vũ trang Nga ở mức 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân tại ngũ. Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/8. Như vậy, mức trần quân số mới tăng 15.500 người so với mức được quy định trong sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

TASS cho biết, đây là lần thứ tư trong năm nay Tổng thống Nga ký sắc lệnh về quân số các lực lượng vũ trang. Một sắc lệnh ban hành tháng 3 quy định tổng quân số ở mức 2.391.770 người, trong khi sắc lệnh tháng 6 nâng con số này lên 2.399.130 người. Nhìn chung, quân số được phê duyệt của các lực lượng vũ trang Nga đã tăng 49.860 người kể từ tháng 3.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/9 cảnh báo Nga đã bắt đầu một đợt huy động bổ sung binh sĩ.

Theo dữ liệu tình báo mới được Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cung cấp, ông Zelensky cho biết hiện có hơn 8.000 quân nhân Triều Tiên đang ở Nga, đồng thời công tác chuẩn bị đang được tiến hành để triển khai thêm 10.000 người.

Trong nhiều tháng qua, giới chức Ukraine liên tục cảnh báo về khả năng Nga tiến hành một đợt huy động quân vào mùa Thu năm 2026, sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia - cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tháng 7, các cơ quan tình báo quân sự và tình báo đối ngoại của Ukraine ước tính Bộ Tổng tham mưu Nga đã xây dựng kế hoạch huy động thêm 600.000 người, chia thành hai đợt: 300.000 người trong năm 2026 và 300.000 người còn lại vào năm 2027.

Theo phía Ukraine, một số biện pháp chuẩn bị được xem là dấu hiệu cho thấy khả năng huy động quân, trong đó có việc siết chặt quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự và áp dụng các hình phạt bổ sung đối với hành vi phớt lờ lệnh triệu tập điện tử. Tuy nhiên, Điện Kremlin luôn phủ nhận thông tin về một đợt huy động quân mới.

Trong khi đó, quan hệ hợp tác quân sự giữa Moskva và Bình Nhưỡng ngày càng sâu sắc. Theo Kyiv Post, Triều Tiên đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của Nga trong xung đột, cung cấp binh sĩ tham gia công tác tái thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng.