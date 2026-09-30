Không ho, khó thở người phụ nữ 40 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi

Tổn thương nhỏ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ, sau đó được đánh giá và phẫu thuật khi bệnh còn khu trú.

Tổn thương nhỏ nhưng không thể chủ quan

Người bệnh N.H.T., nữ, 40 tuổi, có tiền sử ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú thùy trái, đã phẫu thuật tháng 7/2026. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, hình ảnh phổi ghi nhận một nốt kính mờ tại phân thùy 6 phổi trái, kích thước khoảng 12 x 11 mm.

Đáng chú ý, người bệnh không đến viện vì các triệu chứng hô hấp rõ ràng. Tổn thương được phát hiện trong quá trình kiểm tra sức khỏe khi người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường.

Sau khi phát hiện bất thường, các bác sĩ tiến hành đánh giá toàn diện. MRI não chưa phát hiện tổn thương thứ phát; xạ hình xương và siêu âm ổ bụng cũng chưa ghi nhận tổn thương thứ phát. Khám tim mạch - hô hấp không có chống chỉ định phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua hội chẩn và tổng hợp các dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng, người bệnh được xác định ung thư phổi trái cT1N0M0. Hướng điều trị được lựa chọn là phẫu thuật nội soi cắt phân thùy 6 phổi trái.

Một tổn thương chỉ 12 x 11 mm có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có cần can thiệp hay không. Tuy nhiên, kích thước không phải yếu tố duy nhất để đánh giá một tổn thương phổi.

Đặc biệt, với người có tiền sử ung thư tuyến giáp, tổn thương mới xuất hiện tại phổi cần được đánh giá thận trọng về bản chất và mức độ bệnh trước khi quyết định điều trị.

Cắt phân thùy phổi, hướng tới bảo tồn nhu mô lành

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K, cùng ê-kíp Khoa Ngoại Lồng ngực (Ngoại D).

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh phẩm được gửi sinh thiết tức thì. Kết quả bước đầu ghi nhận nghi ngờ carcinoma tuyến.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ cắt phân thùy 6 phổi trái. Với tổn thương còn khu trú và phù hợp chỉ định phẫu thuật, việc lựa chọn phạm vi cắt bỏ phù hợp nhằm vừa kiểm soát tổn thương, vừa hạn chế loại bỏ nhu mô phổi không cần thiết.

Phổi đảm nhiệm chức năng hô hấp lâu dài. Vì vậy, điều trị một tổn thương phổi không chỉ đặt mục tiêu loại bỏ tổn thương mà còn phải cân nhắc mức độ cắt bỏ mô phổi, bảo đảm an toàn phẫu thuật và duy trì tối đa phần nhu mô lành.

Sau phẫu thuật, người bệnh được đánh giá ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Nội soi 1 lỗ cắt phân thùy 6 ở phổi - Ảnh BVCC

Trường hợp của người bệnh N.H.T. cho thấy ung thư phổi có thể được phát hiện khi chưa xuất hiện các biểu hiện hô hấp rõ ràng. Người bệnh không có thông tin về tình trạng ho kéo dài, khó thở hay ho ra máu; bất thường chỉ được phát hiện qua một lần khám sức khỏe định kỳ.

Với ung thư, phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khu trú có thể tạo điều kiện cho các phương án điều trị triệt căn phù hợp. Tuy nhiên, không phải mọi nốt phổi đều là ung thư và cũng không phải mọi tổn thương nhỏ đều có chỉ định phẫu thuật. Việc đánh giá cần dựa trên hình ảnh học, tiền sử bệnh, các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn chuyên môn.

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