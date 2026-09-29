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Quân sự - Thế giới

Nam Phi rúng động vụ phát hiện 11 thi thể phụ nữ

Cảnh sát cho biết tổng cộng 11 thi thể phụ nữ được phát hiện ở Nam Phi trong thời gian gần đây.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cảnh sát Nam Phi ngày 28/9 cho biết có thêm một thi thể phụ nữ được phát hiện ở Ekurhuleni, phía Đông Johannesburg, nâng tổng số nạn nhân nữ được tìm thấy gần đây trong khu vực lên 11 người.

Những án mạng liên tiếp và việc phát hiện thi thể phụ nữ trong khu vực kể từ tháng 7 làm dấy lên lo ngại rằng có một hoặc nhiều kẻ sát nhân hàng loạt đứng sau vụ việc.

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Các nhà điều tra làm việc tại hiện trường nơi thi thể một phụ nữ được phát hiện ở ngoại ô Johannesburg, Nam Phi, ngày 17/9/2026. Ảnh: AP/Themba Hadebe.

"Thi thể nạn nhân nữ mới nhất được nhân viên một công ty an ninh tư nhân tìm thấy ở Springs, thuộc Ekurhuleni, khi đang tuần tra khu vực vào ngày 27/9", cảnh sát thông tin.

Cảnh sát bắt đầu mở cuộc điều tra sau khi thi thể của 3 người phụ nữ được tìm thấy vào tháng 7 và tháng 8 trong phạm vi cách nhau khoảng 7 km tại đô thị Ekurhuleni, phía Đông Johannesburg.

Vụ phát hiện mới nhất này diễn ra một ngày sau khi thi thể một người phụ nữ khác được tìm thấy gần thị trấn Tembisa. Cảnh sát chỉ công bố một số thông tin hạn chế về thi thể thứ 10 được tìm thấy vào sáng sớm ngày 26/9 và chưa xác định danh tính nạn nhân.

Theo cảnh sát, một nghi phạm 36 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ giết người và dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Tembisa vào ngày 29/9.

Theo cáo buộc, sau vụ án mạng, nghi phạm đã bỏ trốn đến Tzaneen thuộc tỉnh Limpopo, cách nơi phát hiện thi thể người phụ nữ gần 400 km. Hắn bị bắt vào tối 26/9, cùng ngày thi thể nạn nhân thứ 10 được tìm thấy.

Tuần trước, hai người phụ nữ đã ra tòa liên quan đến vụ sát hại một trong những người phụ nữ quanh khu vực Ekurhuleni từ tháng 7. Họ dự kiến ​​sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 1/10.

>>> Mời độc giả xem thêm video về hai vụ xả súng hàng loạt ở Nam Phi

Nguồn video: VNA
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