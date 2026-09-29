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[INFOGRAPHIC] 4.007 vi phạm giao thông bị camera AI Hà Nội phát hiện

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 4.007 vi phạm giao thông bị camera AI Hà Nội phát hiện

Trong tuần 17–23/9, Hà Nội xử lý 8.456 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 4.007 trường hợp được camera AI phát hiện, trích xuất dữ liệu.

Thiên Anh
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