[INFOGRAPHIC] 4.007 vi phạm giao thông bị camera AI Hà Nội phát hiện

Trong tuần 17–23/9, Hà Nội xử lý 8.456 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 4.007 trường hợp được camera AI phát hiện, trích xuất dữ liệu.
Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng xác nhận thu hồi đất ven sông Hồng sau khi hoàn tất tái định cư, quy hoạch lấy ý kiến đến 27/9.
Dự báo thời tiết ngày 29/9/2026, miền Bắc và Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng như mùa hè với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc xử lý giang hồ mạng Dũng trọc, Thật Mạnh không chỉ là hành vi đơn lẻ mà xử lý cả hệ sinh thái, xóa bỏ hình tượng lệch lạc.
Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, huy động vốn, công nghệ...để triển khai 7 dự án đường sắt quan trọng.
Các đối tượng đăng gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị Viện kiểm sát đề nghị tổng mức án 16-17 năm 6 tháng tù.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 28/9 tại đường tránh thuộc làng Nang Long - O Sơr, địa phận xã Gào, tỉnh Gia Lai khiến 1 người tử vong.
Hai đối tượng gồm: Huang Gensheng, bị truy nã về tội “Tham ô tài sản” và Li Fang Han, bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
CATP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn 3 người tử vong, kiến nghị các giải pháp khắp phục các bất cập về hạ tầng, quản lý người lao động.
Dũng "trọc" Hà Đông tham gia đóng phim có nội dung mang tính bạo lực cùng câu view, câu like, tăng tương tác để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam 1 trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh về tội nhận hối lộ, tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông”, một trong những “giang hồ mạng” có tiếng vừa bị bắt.
Mỗi ngày, mái nhà của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể tiếp nhận một nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào từ ánh nắng mặt trời.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT 3 người tử vong tại đường ngang KCN An Dương, phường An Phong.
Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.
Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) đang giải phóng mặt bằng đoạn cuối cùng sau nhiều năm dang dở.
Đối tượng là mắt xích quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ từng gây xôn xao dư luận.
Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Chương trình giáo dục THCS, THPT được điều chỉnh nội dung về Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật phù hợp với tình hình mới không gây áp lực học sinh.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ cho thấy thông điệp rộng hơn về trách nhiệm trong bối cảnh mới.
Với cáo buộc nhận tiền của bệnh nhân, sửa bệnh án tâm thần cho tội phạm, hai cựu Viện trưởng và hàng loạt cựu cán bộ bị tòa xét xử về nhiều tội danh khác nhau.