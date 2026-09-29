Tổng thống Trump công bố dự án nhà máy thép 15 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một nhà máy thép mới trị giá 15 tỷ USD đang được xây dựng tại bang Iowa.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 28/9 thông báo một nhà máy thép mới trị giá 15 tỷ USD đang được xây dựng tại bang Iowa, Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng đây sẽ là một thành tựu kinh tế tại bang chiến trường quan trọng, nơi Đảng Cộng hòa đang đối mặt với các cuộc đua giữa nhiệm kỳ đầy cạnh tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ông Trump công bố dự án nhà máy mới trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục, có sự tham dự của các lãnh đạo ngành thép và các chính khách Đảng Cộng hòa của bang Iowa, bao gồm hai người đang tranh cử. Sự kiện này cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của Iowa đối với Đảng Cộng hòa và cá nhân ông Trump. Tổng thống Trump ngày 28/9 nói rằng sẽ vận động tranh cử tại đây trong những tuần tới.

“Chúng ta sẽ tổ chức một buổi vận động quy mô lớn. Tất cả chúng ta sẽ cùng có mặt”, ông Trump phát biểu bên cạnh Hạ nghị sĩ Ashley Hinson, người đang tranh cử vào Thượng viện Mỹ, và Hạ nghị sĩ Mariannette Miller-Meeks, người đang tái tranh cử.

Nhà máy thép mới này do công ty Mesabi Metallics có trụ sở tại Minnesota (Mỹ) xây dựng. Được biết, công ty Mesabi Metallics thuộc sở hữu của Tập đoàn Essar (Ấn Độ).

Ông Trump cho biết, sau khi hoàn thành, nhà máy này sẽ trở thành nhà máy thép lớn nhất tại Mỹ, dự kiến sản xuất 10 triệu tấn thép mỗi năm.

Nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2030, được cung cấp nguyên liệu từ một mỏ quặng sắt mới của Mesabi Metallics ở Minnesota. Theo Nhà Trắng, toàn bộ quy trình sản xuất thép sẽ được thực hiện tại Mỹ.

Ông Trump khẳng định ngành công nghiệp thép Mỹ đang “hồi sinh mạnh mẽ”, nhờ vào mức thuế 50% mà ông áp lên thép nhập khẩu vào năm ngoái.

“Mọi người xây dựng nhà máy ở đây vì họ không muốn phải trả thuế nhập khẩu. Thực ra cũng không có gì phức tạp”, ông Trump nói.

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