Audi Q3 thế hệ mới tại Việt Nam và bí ẩn phía sau bốn vòng tròn

Audi đã chính thức giới thiệu Q3 thế hệ thứ ba tại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2026 với hai phiên bản gồm Q3 SUV TFSI Advanced và Q3 Sportback TFSI S line.

Video: Ra mắt Audi Q3 thế hệ mới tại Việt Nam.

So với thế hệ trước, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được phát triển theo hướng thay đổi đồng bộ từ thiết kế ngoại thất, khoang lái đến hệ thống chiếu sáng và các công nghệ hỗ trợ người lái.

Q3 không phải mẫu xe có vị trí cao nhất trong danh mục sản phẩm Audi, nhưng lại đóng vai trò quan trọng khi tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và những người lần đầu bước vào phân khúc xe sang. Vì vậy, thế hệ mới được hãng tập trung vào khả năng sử dụng hàng ngày thay vì chỉ tạo ấn tượng về mặt hình thức.

Thay đổi bắt đầu từ tỷ lệ tổng thể

Audi cho biết quá trình thiết kế Q3 thế hệ mới không chỉ dựa trên các công cụ mô phỏng kỹ thuật số. Các mô hình đất sét kích thước thật vẫn được sử dụng để đánh giá hình khối dưới điều kiện ánh sáng thực tế.

Cách tiếp cận này nhằm kiểm soát cách ánh sáng phản chiếu trên từng bề mặt thân xe. Một đường cong hoặc mảng thân xe có thể cho cảm giác khác nhau tùy vào góc chiếu sáng, vì vậy việc quan sát trực tiếp giúp các nhà thiết kế tiếp tục điều chỉnh hình dạng trước khi hoàn thiện.

Trên Q3 mới, Audi tập trung vào tỷ lệ tổng thể thay vì bổ sung quá nhiều chi tiết trang trí. Lưới tản nhiệt Singleframe được đặt cao hơn và có thiết kế dựng đứng, kết hợp với cụm đèn và các hốc gió tạo thành một bố cục liền mạch ở phần đầu.

Cách bố trí này khiến phần đầu xe có cảm giác rộng và chắc chắn hơn. Đồng thời, khu vực phía trước cũng có thêm không gian để bố trí các cảm biến phục vụ hệ thống hỗ trợ lái.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong cách Audi phát triển Q3 mới: thiết kế ngoại thất đồng thời phải đáp ứng những yêu cầu về khí động học, cảm biến và công nghệ.

Giảm đường gân, tăng diện tích bề mặt

Thay vì sử dụng nhiều đường dập nổi để tạo cảm giác cơ bắp, Q3 thế hệ thứ ba được xử lý với các mảng bề mặt lớn và liền nhau hơn.

Cách tạo hình này giúp ánh sáng chuyển tiếp liên tục trên thân xe, từ đó làm rõ hơn các khối hình khi quan sát trực tiếp. Hiệu ứng thị giác thay đổi theo điều kiện ánh sáng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những đường gân cố định.

Tỷ lệ giữa phần kính và thân xe cũng được Audi điều chỉnh. Cột C có thiết kế chắc chắn hơn, đường mái được xử lý liền mạch và phần vai xe tạo cảm giác rộng. Những thay đổi này giúp Q3 mới có diện mạo trưởng thành hơn mà không cần tăng kích thước theo hướng quá lớn.

Tư thế thân xe cũng được chú trọng. Bánh xe được bố trí gần các góc thân, trong khi phần nhô trước và sau được kiểm soát nhằm tạo cảm giác xe bám đường hơn.

Với một mẫu SUV chủ yếu phục vụ nhu cầu đô thị, Audi không lựa chọn hướng phát triển thân xe quá lớn. Thay vào đó, hãng tập trung khai thác hiệu quả không gian bên trong, đồng thời duy trì kích thước phù hợp cho việc di chuyển và đỗ xe trong thành phố.

Ánh sáng trở thành yếu tố nhận diện

Bên cạnh hình khối, hệ thống chiếu sáng là một trong những điểm Audi tập trung phát triển trên Q3 mới.

Nếu ban ngày thiết kế thân xe quyết định phần lớn diện mạo, thì khi trời tối, đồ họa ánh sáng lại đóng vai trò quan trọng hơn. Từ đèn chiếu sáng ban ngày đến đèn hậu, Audi sử dụng các họa tiết ánh sáng để tạo dấu hiệu nhận diện cho Q3.

Hệ thống LED Plus trên Q3 thế hệ thứ ba không chỉ tập trung vào cường độ sáng. Các yếu tố như phạm vi chiếu sáng, tốc độ phản hồi, màu ánh sáng, mức tiêu thụ năng lượng và độ bền đều được tính đến trong quá trình phát triển.

Hệ thống chiếu sáng hiện đại cũng phải cân bằng giữa khả năng quan sát của người lái và việc hạn chế gây chói cho các phương tiện đi ngược chiều. Vì vậy, phần mềm và thuật toán điều khiển ngày càng giữ vai trò quan trọng bên cạnh phần cứng của cụm đèn.

Audi cho biết hệ thống được kiểm tra trong nhiều điều kiện khác nhau, từ đường cao tốc, đường nông thôn đến khu vực đô thị có nhiều nguồn sáng và những điều kiện thời tiết bất lợi.

Nhiều lựa chọn đồ họa ánh sáng

Một điểm đáng chú ý trên Q3 mới là người dùng có thể lựa chọn giữa ba hiệu ứng ánh sáng khác nhau.

Các đồ họa này không chỉ tạo sự khác biệt về diện mạo mà còn trở thành một phần trong hệ thống nhận diện của xe. Khi kết hợp với hình dáng tổng thể, hệ thống chiếu sáng giúp Q3 có diện mạo khác nhau tùy theo thời điểm và điều kiện quan sát.

Audi đang mở rộng cách tiếp cận này trên nhiều mẫu xe mới, trong đó ánh sáng không còn đơn thuần là một bộ phận phục vụ khả năng chiếu sáng mà trở thành một thành phần của thiết kế.

Logo bốn vòng tròn có thể phát sáng

Một chi tiết mới đáng chú ý trên Q3 thế hệ thứ ba là logo Audi ở phía sau có khả năng phát sáng, kết hợp trực quan với cụm đèn hậu LED Plus.

Logo bốn vòng tròn vốn là dấu hiệu nhận diện quen thuộc của thương hiệu Đức. Với cách thể hiện mới, yếu tố nhận diện được mở rộng từ một biểu tượng cố định sang hình thức có thể thay đổi theo điều kiện ánh sáng.

Trang bị này không trực tiếp tác động tới khả năng vận hành của xe, nhưng tạo thêm điểm nhận diện khi Q3 di chuyển vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu sáng.

Thiết kế gắn với công năng sử dụng

Những thay đổi trên Q3 thế hệ thứ ba cho thấy Audi không chỉ tập trung vào việc tạo ra một mẫu xe có diện mạo mới. Tỷ lệ thân xe, vị trí lưới tản nhiệt, cách bố trí đèn, khu vực dành cho cảm biến và khả năng sử dụng trong đô thị đều được tính toán trong cùng một quá trình phát triển.

Đối với nhóm khách hàng trẻ và các gia đình cần một mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ sử dụng hàng ngày, những yếu tố như khả năng xoay trở, không gian nội thất, công nghệ và khả năng quan sát có ý nghĩa không kém thiết kế bên ngoài.

Q3 thế hệ thứ ba vì vậy được Audi định hướng như một mẫu xe cân bằng giữa hình thức và công năng. Thiết kế mới tạo dấu ấn thông qua tỷ lệ, bề mặt và ánh sáng, trong khi các thay đổi về công nghệ hướng tới việc cải thiện trải nghiệm sử dụng trong thời gian dài.