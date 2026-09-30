Sốt cao, tụt huyết áp, hoại tử da: Người đàn ông sốc do liên cầu lợn

Sốt cao 39–40°C, tụt huyết áp nhanh, suy hô hấp và hoại tử da, người đàn ông 61 tuổi được xác định nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn.

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng sau những cơn sốt cao

Ông N.V.M. (61 tuổi, Lạng Sơn) nhập viện sau khoảng 3 ngày xuất hiện sốt cao kèm gai rét, nhiệt độ 39–40°C và mệt mỏi. Ban đầu, người bệnh được đưa đến bệnh viện tuyến huyện nhưng tình trạng nhanh chóng chuyển nặng.

Huyết áp tụt sâu, chỉ còn 80/60 mmHg. Đến tối cùng ngày, người bệnh xuất hiện các ban xuất huyết, hoại tử vùng mặt và hai cẳng chân, đồng thời khó thở, suy hô hấp cấp.

Bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm tụy cấp và rối loạn đông máu. Dù được thở oxy và điều trị tích cực, tình trạng tiếp tục xấu đi, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tổn thương ở tay chân do nhiễm liên cầu khuẩn - Ảnh BVCC

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp, phải thở oxy qua mask với lưu lượng 10 lít/phút. Người bệnh thở nhanh, phổi giảm thông khí, có ran ẩm hai bên.

Đáng chú ý, củng mạc mắt người bệnh vàng, trên da xuất hiện các ban xuất huyết kèm những vùng hoại tử đen lan rộng ở mặt, tay, chân và hai bên mông.

Kết quả chụp CT ngực ghi nhận đám đông đặc, xẹp phổi thùy dưới hai bên và tràn dịch màng phổi. Siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh thâm nhiễm kèm ít dịch quanh đuôi tụy, khoang cạnh thận trước trái và có dịch tự do trong ổ bụng.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Liên cầu lợn có thể gây bệnh cảnh diễn biến nhanh

Khai thác tiền sử cho thấy trước khi mắc bệnh, ông M. vẫn thường xuyên uống rượu tại các quán quen gần nhà. Gia đình không xác định được người bệnh có ăn tiết canh hoặc thịt lợn hay không.

Trước diễn biến lâm sàng nhanh, tổn thương da đặc trưng và kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được xác định sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng và viêm phổi, tiên lượng rất nặng.

Người bệnh được hồi sức tích cực với hỗ trợ hô hấp, truyền các yếu tố đông máu, tiểu cầu, lọc máu liên tục cùng các biện pháp điều trị chuyên sâu khác.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc cho biết liên cầu lợn (Streptococcus suis) là vi khuẩn thường tồn tại ở lợn và có thể truyền sang người. Con đường lây nhiễm thường gặp là ăn các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín như tiết canh, thịt tái, nội tạng chưa chín kỹ. Vi khuẩn cũng có thể xâm nhập qua các vết thương, xây xước trên da khi tiếp xúc, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn nhiễm khuẩn.

Bệnh có thể diễn biến nhanh từ sốt cao, đau đầu, buồn nôn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng và tổn thương da hoại tử.

Vì vậy, bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyên, người dân cần đến cơ sở y tế khi xuất hiện sốt cao đột ngột, rét run, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt lả, khó thở hoặc các mảng xuất huyết, bất thường trên da, đặc biệt sau khi ăn thực phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín hoặc có tiếp xúc với lợn.

Người bệnh cần thông báo rõ với bác sĩ về tiền sử ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín, tiếp xúc với lợn, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn. Đây là những thông tin quan trọng giúp định hướng chẩn đoán và điều trị sớm.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân tại phòng hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Không ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín

Để phòng liên cầu lợn, bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc nội tạng lợn chưa được nấu chín kỹ. Các món thịt tái, lòng chưa chín cần được loại bỏ khỏi thực đơn.

Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, trang phục bảo hộ phù hợp; tránh để vùng da trầy xước tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc thịt lợn nhiễm khuẩn. Nếu có vết thương trên da, cần che kín trước khi tiếp xúc với lợn hoặc thịt sống.

Nếu bị thương trong quá trình chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn, cần rửa sạch ngay bằng xà phòng và nước sạch, sát khuẩn và theo dõi sức khỏe.

Phòng bệnh chủ yếu dựa vào ăn chín, uống sôi, không ăn tiết canh và thực hiện đúng biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc, chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn.

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