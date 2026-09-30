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Quân sự - Thế giới

Máy bay ném bom của Nga rơi, 6 người thiệt mạng

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga gặp nạn trong một nhiệm vụ huấn luyện ở vùng Viễn Đông nước này, khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã bị rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện tại vùng Viễn Đông của nước này hôm 29/9, khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

"Chiếc máy bay ném bom Tu-95 đã rơi xuống một khu vực không có người sinh sống ở vùng Amur", Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời cho biết thêm một thành viên phi hành đoàn sống sót sau vụ tai nạn và đã được đưa tới bệnh viện điều trị vết thương.

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Một chiếc máy bay Tupolev Tu-95 của Nga năm 2008. Ảnh: Wikimedia Commons.

Thông báo cũng khẳng định máy bay không mang theo vũ khí vào thời điểm gặp nạn. Một nhóm điều tra đã được cử đến hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng cho hay.

Chính quyền địa phương thông tin rằng máy bay rơi gần làng Krasnoyarovo. Thông báo nhấn mạnh các phi công “đã làm mọi cách để điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư”.

Theo AP, Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược 4 động cơ tuốc bin cánh quạt, có khả năng mang vũ khí hạt nhân, đã được đưa vào sử dụng từ thời Chiến tranh Lạnh. Quân đội Nga đã sử dụng loại máy bay này để phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường trong cuộc xung đột với Ukraine.

Một số chiếc Tu-95 của Không quân Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến dịch của Ukraine vào tháng 6/2025, khi Ukraine sử dụng máy bay không người lái bí mật phóng từ các xe tải để tấn công nhiều căn cứ không quân chứa máy bay ném bom tầm xa ở Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay quân sự trước đây ở Colombia

Nguồn video: VTV
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