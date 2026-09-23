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Quân sự - Thế giới

Ông Trump nói về cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ và quan chức Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc gặp giữa các Đặc phái viên Mỹ và quan chức Iran đã diễn ra "tốt đẹp".

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 22/9, Tổng thống Trump nói với phóng viên rằng các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp với các quan chức Iran trong khoảng 3 giờ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp

"Đó là một cuộc gặp rất tốt đẹp và đây là tín hiệu đáng mừng", ông Trump nói về cuộc gặp giữa các Đặc phái viên Mỹ và quan chức Iran.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng ông không cung cấp nhiều chi tiết về diễn biến cuộc thảo luận hay nội dung trao đổi.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff hy vọng nỗ lực này sẽ mang tính xây dựng và "đầy hứa hẹn".

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Đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin.

Cuộc gặp này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ kể từ khi thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 sụp đổ. Các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã gặp riêng nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan tại Doha vào đầu tháng 7 để tiến hành những cuộc đàm phán gián tiếp.

Trước đó, ngày 22/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong thời gian ông đến New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cũng trong ngày 22/9, ông Trump đã gặp lãnh đạo và quan chức cấp cao từ các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - cũng như Jordan để thảo luận về hướng đi tiếp theo trong cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Các quốc gia vùng Vịnh kêu gọi Iran ngừng tấn công

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) kêu gọi Iran và các nhóm đồng minh ngừng tấn công các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập và cho phép tự do đi lại qua hai cửa khẩu hàng hải quan trọng.

Jasem Mohamed AlBudaiwi, người đứng đầu hội đồng, cho biết sự gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb đã làm rung chuyển thị trường dầu mỏ và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, gây ra “hậu quả toàn cầu”.

Ông AlBudaiwi đưa ra nhận xét này trong cuộc gặp với các quan chức Thụy Sĩ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

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Một số tàu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Eo biển Bab el-Mandeb sẽ không trở lại trạng thái bình thường?

Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ngày 22/9 nói rằng tình hình ở eo biển Bab el-Mandeb sẽ không trở lại bình thường như trước đây trong bối cảnh xung đột liên quan đến lực lượng Houthi ở Yemen và hoạt động vận chuyển hàng hải trên Biển Đỏ.

Ông Safavi đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình nhà nước Iran.

"Mỹ không những không đạt được mục tiêu của họ về eo biển Hormuz, mà giờ đây họ còn phải đối mặt với một vấn đề mới mang tên eo biển Bab el-Mandeb”, ông Safavi nói.

Vị quan chức Iran khẳng định rằng việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng eo biển sẽ không được mở lại thông qua áp lực quân sự của Mỹ.

Trước khi lên đường tới New York tham dự Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Tehran đã vượt qua giai đoạn xung đột vừa qua với vị thế được củng cố, đồng thời khẳng định Iran sẽ mạnh mẽ bảo vệ lập trường của mình tại các diễn đàn quốc tế và truyền tải thông điệp của người dân tới thế giới.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

“Sau khi không thể khuất phục Iran bằng biện pháp quân sự, họ đang tìm mọi cách để gây sức ép lên chúng ta. Nhưng với sự đoàn kết trong nước và dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao Iran, chúng ta sẽ làm thất bại những âm mưu này”, ông Masoud Pezeshkian tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cho biết mục tiêu quan trọng của phái đoàn Iran là tận dụng diễn đàn quốc tế này để bảo vệ “tính chính danh, quyền và lợi ích của người dân Iran” trong bối cảnh cuộc xung đột chưa kết thúc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp

Nguồn video: VTV
#Tổng thống Trump #Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff #eo biển Hormuz #Liên Hợp Quốc #kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

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