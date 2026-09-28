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Quân sự - Thế giới

Anh ngăn chặn âm mưu khủng bố gần căn cứ Mỹ triển khai máy bay ném bom

Cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người bị tình nghi chuẩn bị hành động khủng bố và vi phạm luật về chất nổ gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford.

Trà Khánh

Cảnh sát Anh ngày 27/9 bắt giữ 5 người bị tình nghi chuẩn bị hành động khủng bố và vi phạm luật về chất nổ gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford, nơi được Không quân Mỹ sử dụng, gồm máy bay ném bom tầm xa B-1B.

Cảnh sát Anh cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về ba phương tiện khả nghi khủng bố đang di chuyển về phía căn cứ RAF Fairford vào rạng sáng 27/9. Cảnh sát vũ trang sau đó bắt giữ 5 người tại khu vực Whelford, cách căn cứ khoảng 3 km.

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Căn cứ RAF Fairford, nơi cảnh sát Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố.

Các nghi phạm ban đầu bị bắt theo Đạo luật Chất nổ và sau đó bị điều tra với cáo buộc chuẩn bị hành động khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Anh đang phụ trách vụ án. Một vành đai an ninh bán kính 400m được thiết lập trong lúc quân đội kiểm tra các phương tiện. Khoảng 85 hộ gia đình được yêu cầu sơ tán.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi vụ bắt giữ là một kết quả “tuyệt vời” và đánh giá cao sự phối hợp giữa Washington và London. Ông Trăm cho biết các nghi phạm đã bị theo dõi trong thời gian dài và đang tìm cách “gây thiệt hại lớn” cho căn cứ.

RAF Fairford là căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh có lực lượng Mỹ đồn trú, đồng thời là địa điểm hoạt động của các máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và B-52 của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trăm không đề cập động cơ của nhóm nghi phạm. Giới chức Anh cũng chưa xác nhận vụ việc có liên quan đến Iran hay bất kỳ tổ chức nước ngoài nào.

Vào tháng 3, chính phủ Anh khi đó do Thủ tướng Keir Starmer lãnh đạo đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ RAF Fairford để triển khai hành động "phòng vệ" nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng cảnh báo vào tháng 7 rằng bất kỳ căn cứ nào được sử dụng cho các cuộc tấn công như vậy sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.

Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham đang được cập nhật thông tin về vụ việc, đồng thời nói thêm rằng "sẽ không phù hợp nếu đưa ra bình luận thêm khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra".

#khủng bố #căn cứ không quân Anh #máy bay ném bom Mỹ #máy bay B1 #Quân đội Mỹ

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